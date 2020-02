Sondagem revela que residentes estão satisfeitos com medidas de combate à epidemia 

A Macau Polling Research Association partilhou ontem os resultados de uma sondagem que recolheu opiniões dos residentes em relação às medidas do Governo para estancar a epidemia do novo coronavírus. Os resultados indicam que os cidadãos estão geralmente satisfeitos e confiantes nas autoridades, nomeadamente com a medida do ‘‘fornecimento de máscaras’’. Comparativamente com alguns dos inquiridos idosos, os jovens tendem a mostrar maior preocupação com a evolução da epidemia.

Miguel Fan

miguelfan.pontofinal@gmail.com

Com o objectivo de disponibilizar dados de referência para os diferentes sectores de Macau, a Macau Polling Research Association (associação registada em inglês) realizou uma sondagem on-line para conhecer as opiniões dos residentes em relação às medidas de prevenção que o Governo tem implementado. Além da atitude positiva relativamente ao desenvolvimento da epidemia, os inquiridos mostram grande consciencialização sobre a epidemia do novo coronavírus. Os dados obtidos com o inquérito mostram reconhecimento pela competência do Governo em termos de divulgação de informações sobre a prevenção da epidemia, apesar de uma parte dos residentes inquiridos mostrar preocupação com a possível infecção.

Designada como ”sondagem digital sobre as opiniões dos residentes de Macau em relação à epidemia do novo coronavírus”, foi concretizada em várias fases no período entre dia 6 e 8 de Fevereiro, com o apoio tecnológico da eRS Information Technology Ltd. Tendo como objecto de investigação os residentes de Macau, o inquérito contou com a participação de 1.926 residentes que dominam a língua chinesa.

Fornecimento de máscaras apontado como melhor medida

Os resultados da sondagem indicam que 90% dos cidadãos estão satisfeitos com as medidas que o Governo tem implementado em resposta à epidemia do coronavírus, sobretudo a medida do ‘‘fornecimento de máscaras’’. A responsável pela realização da sondagem em questão, Fong Si Man, presidente da associação, disse, em comunicado remetido às redacções, ter recebido um envolvimento positivo do público. Quanto às medidas, 89.0% dos residentes inquiridos fizeram uma avaliação positiva, com 88.4% dos quais a descrever como a melhor medida o ”fornecimento de máscaras”, seguido pelo ”encerramento dos casinos”, com 76.5%, e a ”reacção atempada”, com 75.0%.

Além disso, os dados concluíram mostram ainda que 85.5% dos residentes inquiridos estavam altamente atentos às informações relevantes do Governo, quase todos deles concordaram com a sua utilidade para a prevenção da infecção pelo coronavírus. Por outro lado, uma percentagem (23.6%) dos participantes do inquérito mostraram receio de não conseguirem adquirir máscaras, em relação aos que não estão preocupados (75.7%).

Perante o desenvolvimento da epidemia, os residentes inquiridos mostram-se positivos, sendo que 55.9% acredita que a epidemia será aliviada daqui a um mês. 86.6% expressou a sua confiança nas autoridades de Macau em controlar a situação, variando entre as categorias de ”bastante confiante”, ”muito confiante” e ”confiante em geral” na sondagem. Segundo a sondagem, a atitude optimista do público, sobretudo dos residentes idosos, é justificada com base em factores como ”As medidas de prevenção implementadas pelo Governo são razoáveis” (53.6%) e ”Confio no Governo de Macau/Chefe do Executivo” (26.1%).

Segundo os resultados, a maior parte dos residentes inquiridos põe em prática as medidas de prevenção sugeridas pelo Governo. Medidas como o uso de máscara no espaço público (96.7%), a lavagem das mãos com uma maior frequência (91.7%), a limpeza frequente da casa ou dos lugares do trabalho (76.8%). Entretanto, 61.5% dos inquiridos revelaram que, a não ser por razões de trabalho, permaneceram em casa nas últimas duas semanas, enquanto outros cancelaram parcial (11.1%) ou completamente (86.6%) as actividades em grupo. Aliás, 58.0% dos inquiridos disseram que não foram propositadamente às compras por causa do agravamento da epidemia, em comparação com 37.9% que confessaram a corrida às compras por causa do receio.

Por outro lado, 93.1% dos residentes que participaram na sondagem têm-se mantido atentos à actualidade relativa à epidemia do coronavírus, e dedicaram 2.5 horas diárias para se informarem sobre as notícias relativas ao tema. A maior parte dos inquiridos, 84.6%, acompanha e partilha activamente informações publicadas nas redes sociais, como Facebook (97.9%) e WeChat (94.3%), e das conferências de imprensa em directo (76.2%).

Jovens mais preocupados com o coronavírus

Os cidadãos inquiridos também estão geralmente mais preocupados com outros residentes (83.1%) do que eles próprios (57.6%) e os seus familiares (72.8%) estarem expostos a um risco relativamente alto de infecção pelo novo coronavírus. A análise dos dados revela uma tendência dos residentes idosos (24%) preferirem sair de casa todos os dias, uma vez que têm menos preocupação com a sua saúde e dos outros, e também estão relativamente menos atentos às medidas de protecção.

A sondagem da associação tinha com um dos focos procurar perceber as reacções psicológicas dos residentes. Os resultados mostram que os cidadãos inquiridos tendem a sentir frustração e stress. Entre eles, os jovens, os estudantes e os desempregados expressaram até sentimentos negativos, uma vez que recebem com mais frequência as notícias sobre os casos confirmados de infecção pelo coronavírus. Apesar de terem uma consciencialização relativamente maior do que outros cidadãos, tendem a mostrar uma atitude pessimista relativamente à evolução da epidemia, estando mais sujeitos a emoções negativas como ”tristeza”, ”stress”, e ”terror”, conclui a mesma sondagem.