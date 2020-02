Quebra de 90% na restauração faz com que sector peça ajuda a Governo e senhorios

Cerca de 80% dos restaurantes de Macau estão fechados e aqueles que estão abertos facturam apenas 10% do habitual. Quem o diz é Chan Chak Mo, presidente da associação que representa o sector da restauração. Com a quebra, os donos dos estabelecimentos vão pedir ajuda aos senhorios e, mais tarde, ao Governo. Este ano será “bastante mau” para a indústria da restauração, prevê Chan Chak Mo.

André Vinagre

Segundo Chan Chak Mo, presidente da União das Associações dos Proprietários de Estabelecimentos de Restauração e Bebidas de Macau, cerca de 80% dos restaurantes de Macau estão encerrados por falta de clientes, na sequência das medidas de controlo do coronavírus na região. Os que estão a funcionar têm registado quebras nas receitas na ordem dos 90%. Ao PONTO FINAL, o representante do sector diz esperar que o Governo encontre medidas de apoio e adianta que os proprietários dos restaurantes estão em diálogo com os senhorios para facilitar o pagamento das rendas.

“Cerca de 80% dos restaurantes estão fechados e alguns daqueles que continuam abertos só estão a trabalhar em regime de ‘take-away’, para evitar que as pessoas se reúnam em salas pequenas e para evitar que o vírus se espalhe entre os clientes”, adiantou Chan Chak Mo, acrescentando que, além disso, “aqueles que estão abertos estão a facturar cerca de 10% daquilo que facturavam, ou até menos”.

O líder da associação, que é também deputado à Assembleia Legislativa, diz que ainda é muito cedo para quantificar as perdas anuais do sector, lembrando que ainda não se sabe até quando é que os restaurantes estarão fechados: “Há especialistas que dizem que este vírus não vai desaparecer até Maio. Não querendo ser pessimista, as pessoas só devem começar a regressar lá para Julho ou Agosto, por isso será bastante mau para a nossa indústria”. “Não consigo prever a percentagem de perdas em comparação com o ano passado, mas será bastante mau”, afirma Chan Chak Mo.

SECTOR PRECISA DE AJUDA

De acordo com Chan Chak Mo, os proprietários dos restaurantes têm estado em diálogo com os senhorios com vista a encontrarem facilidades no pagamento das rendas. “Se os donos dos espaços não baixarem as rendas, é muito difícil sobrevivermos. Temos falado com os senhorios para ver como é que eles nos podem ajudar a atravessar este momento”, afirma, detalhando que alguns dos senhorios têm proposto reduzir o valor das rendas em 30% ou adiar o pagamento da renda durante dois meses. “Mas isso não é suficiente porque o vírus não vai desaparecer do dia para a noite”, diz.

As ajudas do Governo também serão bem-vindas, mas Chan Chak Mo compreende que sejam aplicadas apenas depois de o surto passar. “Tenho a certeza de que o Governo vai encontrar alguma medida para que consigamos recuperar após o vírus. Para já, estamos concentrados em prevenir que o vírus se espalhe, é isso que estamos a tentar fazer agora”, refere, constatando que “agora todos os recursos estão a ser usados na prevenção do vírus e para que o vírus desapareça”.

“O Governo falou numa possível redução do imposto sobre as receitas, ou nos impostos sobre os salários, ou acelerar os processos de importação de mão-de-obra assim que o vírus desapareça. Fala-se de muitas coisas, mas esta não é a altura certa para o fazer, porque, se as medidas forem tomadas agora, quando ainda não há clientes, não terão efeito”, diz, afirmando: “São medidas que têm de ser aplicadas depois de o vírus ser erradicado”. Além disso, o presidente da associação de restauração espera medidas do Governo para estimular o consumo interno.

Para já, os membros da União das Associações dos Proprietários de Estabelecimentos de Restauração e Bebidas têm cumprido as recomendações do Governo. Segundo o líder da associação, “eles acreditam que o mais importante agora é impedir que o vírus se espalhe”. “Não vemos que haja discordâncias em relação às medidas do Governo”, afirma. Recorde-se que, na passada semana, o Governo decretou a suspensão dos casinos e de várias outras actividades ligadas ao sector, o que fez com que se verificasse uma quebra no número de visitantes a chegar a Macau, e, consequentemente, fez com que vários hotéis e restaurantes fechassem portas. “Tenho a certeza que isto será mau para todos, hotéis, casinos. Todos estão a enfrentar os mesmos problemas”, refere Chan Chak Mo.

PATRÕES CONTINUAM A PAGAR A FUNCIONÁRIOS

Chan Chak Mo garante também que, apesar do encerramento da larga maioria dos restaurantes, os proprietários continuam a pagar aos seus funcionários, ainda que lhes tenham pedido para tirarem férias nesta altura. “Alguns deles pedem aos funcionários que tirem férias, porque nós não temos muitas pessoas a trabalhar na nossa indústria. O primeiro passo é pedir aos funcionários que tirem férias agora”, afirma, deixando ainda a garantia de que se trata de férias pagas. “Se alguns não conseguirem reabrir, se fecharem portas, tenho a certeza de que, de acordo com a lei, pagarão indemnizações aos empregados”, sublinha.

Empresa de Chan Chak Mo fecha todos os restaurantes em Macau

Além de presidente da União das Associações dos Proprietários de Estabelecimentos de Restauração e Bebidas de Macau e de deputado à Assembleia Legislativa, Chan Chak Mo é o director executivo do grupo Future Bright. Ao PONTO FINAL, o empresário adiantou que todos os restaurantes do grupo em Macau, que são mais de 20, estão fechados. Alguns dos restaurantes do grupo fecharam há poucos dias, mas a grande maioria fechou logo no início de Fevereiro, disse.

Chan Chak Mo não quis adiantar quais os prejuízos que a empresa que lidera vai sofrer, limitando-se a dizer que “quando se está fechado e ainda tem de se pagar rendas, as perdas são grandes”. “Temos zero receitas, por isso vai ser mau”, constatou. Chan Chak Mo garantiu que todos os funcionários do grupo que estão em casa estão agora em regime de férias pagas.

O deputado detém 41% da Future Brights, que, de acordo com a sua página na internet, é “a maior empresa de restauração e bebidas de Macau”. Do grupo fazem parte os restaurantes Edo, Madeira Portuguese Restaurant, Azores Express, Good Fortune Kitchen e Pepper Lunch, por exemplo. Segundo o website da empresa, o grupo tem, no total, 1600 funcionários distribuídos por mais de 40 restaurantes em Macau, Zhuhai, Hong Kong, Shenzhen e Taiwan. Segundo os dados publicados na internet, o grupo teve, no primeiro semestre de 2019, um volume de negócios superior a 563 milhões de dólares de Hong Kong e lucros de quase 400 milhões.

