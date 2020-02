Período de incubação do coronavírus “está a alterar-se”, admitiu director dos Serviços de Saúde

Apesar de Macau não registar novos casos de infecção há seis dias, os Serviços de Saúde vão alargar o âmbito dos testes para rastrear “casos ocultos”. As autoridades assinalaram três novos casos no estrangeiro de pessoas infectadas, que manifestaram sintomas depois de passar por Macau, e assumiram que o período de incubação, em casos raros, pode ser superior a 14 dias.

Eduardo Santiago

Eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

O período de incubação da nova estirpe de coronavírus de Wuhan “está a alterar-se” e pode chegar aos 24 dias, referiu ontem Lei Chin Ion, director dos Serviços de Saúde, na conferência de imprensa do Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus sobre investigação do cientista Zhong Nanshan, que registou um caso de manifestação da doença num paciente após um período de latência superior a 14 dias.

“Estamos a falar de uma doença transmissível. É uma nova doença, uma nova epidemia. Eu não posso dizer quando é que poderemos regressar ao normal porque é uma doença com muitas incertezas. O período de incubação também está a alterar-se, já é até 24 dias, ainda vão surgir novidades”, afirmou Lei Chin Ion.

A questão ao director dos Serviços de Saúde surgiu na sequência de um artigo publicado no jornal China Daily a dar conta de uma investigação levada a cabo por Zhong Nanshan, que descobriu que, em casos raros, o período de incubação da nova estirpe de coronavírus pode ser de 24 dias, ou seja, o período de latência da doença durou 24 dias a manifestar-se.

No entanto, Leong Iek Hou, coordenadora do Núcleo de Prevenção e Doenças Infecciosas e Vigilância da Doença, frisou que Macau segue as orientações do Conselho de Saúde Nacional, e que o caso registado na investigação de Zhong Nanshan pode ser um caso excepcional. “Temos vindo a frisar que o período de incubação poderá atingir os 14 dias. Normalmente, o período de incubação é de três a cinco dias, e nesse artigo pode haver a situação de um paciente ter tido um período de incubação de 24 dias. No entanto, é considerado como um caso excepcional e não com a normalidade” frisou Leong Iek Hou.

Em relação aos últimos dados, as autoridades de saúde de Macau não registaram novos casos de infecção nos últimos seis dias, mas advertiram que a situação continua a ser grave. “Embora não existam casos novos nos últimos seis dias não significa que a epidemia em Macau tenha atenuado. Neste momento a situação continua a ser grave, e, por isso, ainda não podemos regressar à normalidade”, afirmou Lei Chin Ion.

“Neste momento sabemos que alguns pacientes que estiveram cá só apresentaram sintomas fora de Macau. Se calhar, quando estiveram em Macau, foram infectados porque visitaram pontos turísticos, ou foram a casinos, e alguns casos ocultos são casos de pessoas infectadas em Macau. Já alargámos o âmbito de testes, mas durante seis dias não descobrimos novos casos. Alguns dos trabalhadores que contactaram com os turistas e que têm receio de estarem infectados devem solicitar um teste”, frisou Lei Chin Ion.

Laboratório de Saúde Pública realizou ontem 111 testes

Na conferência de imprensa, o coordenador dos serviços de urgência do Centro Hospitalar Conde de São Januário, Chang Tam Fei, assinalou que nas últimas 24 horas foram realizados 111 testes no Laboratório de Saúde Pública, e explicou porque decidiram alargar o âmbito dos testes.

“Inicialmente só fazíamos a quem se tinha deslocado aos locais de alto risco, mas neste momento estamos a alargar o nosso âmbito. Caso apresentem sintomas, vamos remeter essas pessoas para teste. Neste momento estamos a procurar na comunidade alguns casos por identificar”, disse Chang Tam Fei.

“Há 656 casos que foram excluídos e 25 casos que estão à espera dos resultados”, indicou também, num total de 691 testes realizados pelo laboratório nas últimas semanas.

Três novos casos de infecção no estrangeiro que passaram por Macau

As autoridades de Macau estão à espera de mais informações sobre três casos de infecção no estrangeiro que passaram pelo território antes de manifestarem os sintomas. Na conferência de imprensa, Leong Iek Hou revelou que os Serviços de Saúde pediram informações às autoridades de saúde da Malásia e da Coreia do Sul, depois de tomar conhecimento de três pessoas infectadas com o novo coronavírus que visitaram Macau antes de manifestar sintomas no regresso a casa.

“Na Malásia houve um caso confirmado de uma pessoa de 31 anos que trabalhou em Macau e voltou à Malásia a 3 de Fevereiro. A 7 de Fevereiro foi internado no hospital, sobre este caso, uma vez que ainda não temos mais informações, contactámos as autoridades de saúde da Malásia porque exigimos que nos forneçam o mais rápido possível as informações desse paciente, incluindo onde trabalhou em Macau. Hoje [ontem] à tarde também recebemos uma notificação de dois casos confirmados na Coreia do Sul, envolvendo um senhor de 51 anos e uma senhora de 37 anos, que viajaram no dia 31 de Janeiro de Macau para a Coreia do Sul. Queremos receber as respectivas informações e estamos à espera da lista dos passageiros neste momento”, disse Leong Iek Hou.

Ainda sobre o trabalhador da Malásia que apresentou sintomas, Leong Iek Hou fez também questão de frisar que “este trabalhador não-residente saiu de Macau a 1 de Fevereiro e só a 3 de Fevereiro é que começou a manifestar sintomas. Por isso, é de baixo risco que ele tenha transmitido a doença aos residentes de Macau”.

No total, os Serviços de Saúde já contabilizaram um total de 29 casos de pessoas infectadas por coronavírus que só manifestaram sintomas depois de sair de Macau. “Em relação a Macau tivemos 10 casos confirmados. Já em relação a Zuhai, temos 22 casos antes da manifestação dos sintomas que passaram por Macau. De Hong Kong temos três casos e de Taiwan um, assim como o caso recente da Malásia e os dois da Coreia do Sul”, assumiu Leong Iek Hou.

Hotel Altira fechou operações

A chefe do Departamento de Licenciamento e Inspecção da Direcção dos Serviços de Turismo, Inês Chan, revelou também na conferência de imprensa que ainda há 91 residentes de Macau na província de Hubei, e que ontem o Hotel Altira fechou portas. “Registámos 91 residentes de Macau que estão em Hubei. A partir de hoje [segunda-feira] o hotel Altira vai suspender o serviço, e neste momento há oito hotéis de três e quatro estrelas que já suspenderam o serviço. Há ainda 15 hotéis de pequena envergadura que suspenderam o serviço num total de 3 mil quartos”, disse a representante da DST.