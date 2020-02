“Parasitas” arrebata quatro Óscares em noite histórica para o cinema coreano

A comédia negra de Bong Joon-ho foi a grande surpresa da 92ª edição dos prémios da Academia ao vencer o Óscar de Melhor Filme, Melhor Realização, Melhor Filme Internacional e Melhor Argumento Original. A sétima longa-metragem do realizador sul-coreano estava nomeada para seis categorias e tornou-se no primeiro filme de língua não inglesa a receber o mais alto galardão da indústria cinematográfica de Hollywood.

Eduardo Santiago

Numa noite histórica para o cinema asiático, a Academia das Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood atribuiu o prémio de Melhor Filme à comédia dramática sul-coreana “Parasitas” na 92ª edição dos Óscares. O filme realizado por Bong Joon-ho estava nomeado para seis categorias e somou um total de quatro prémios: Melhor Realização, Melhor Argumento Original, Melhor Filme Internacional e Melhor Filme. Nas categorias de interpretação, Joaquin Phoenix venceu o Óscar de Melhor Actor por “Joker”, enquanto que Renée Zellweger recebeu o Óscar de Melhor Actriz pela interpretação em “Judy”. Brad Pitt recebeu o Óscar de Melhor Actor Secundário pelo filme “Once Upon a Time in Hollywood”, enquanto “1917”, de Sam Mendes, destacou-se em três categorias técnicas: Melhores Efeitos Visuais, Melhor Fotografia e Melhor Mistura de Som.

Depois de arrecadar mais de uma centena de prémios desde a estreia em Cannes, onde conquistou a Palma de Ouro, “Parasitas”, de Bong Joon-ho, foi o grande vencedor da 92ª edição dos Óscares com a conquista de quatro estatuetas douradas, nomeadamente na categoria de Melhor Filme, algo sem precedentes na quase secular história da Academia das Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood. Numa sátira ao capitalismo e às injustiças sociais, o retrato de uma família pobre que consegue furar a barreira da classe social e infiltrar-se na casa de uma família rica superou filmes como “Joker”, “Era Uma Vez… em Hollywood”, “1917” ou “The Irishman” na corrida ao Óscar de Melhor Filme.

Com um orçamento de 87 mil milhões de patacas, o filme de Bong Joon-ho ultrapassou produções de Hollywood com outro tipo de margem financeira e conquistou a Academia com uma história dos tempos modernos sobre injustiças sociais. A produção sul-coreana arrecadou o Óscar para Melhor Argumento Original, Melhor Filme Internacional, Melhor Realização e Melhor Filme, e perdeu apenas na categoria de Melhor Cenografia e Melhor Montagem para “Era Uma Vez… em Hollywood” e “Le Mans ’66: O Duelo”.

No discurso de agradecimento pelo Óscar de Melhor Realização, Bong Joon-ho assinalou que alguns dos heróis da sua juventude estavam na plateia e recordou a importância do trabalho deles na sua carreira. “Depois de ganhar o prémio de Melhor Filme Internacional pensei que tinha terminado o dia e que estava pronto para relaxar. Muito obrigado. Quando era jovem e estudava cinema, houve uma frase que tentei incorporar ao máximo no meu trabalho e que era ‘Quanto mais pessoal, mais criativo será’. Essa citação é do nosso grande Martin Scorsese. Quando estava na escola, estudei os filmes de Martin Scorsese. Só o facto de ter sido nomeado [para esta categoria] já foi uma grande honra. Nunca imaginei que poderia ganhar. Numa altura em que as pessoas nos EUA não estavam familiarizadas com meus filmes, o Quentin [Tarantino] colocava sempre os meus filmes na sua lista. Ele está aqui, muito obrigado. Quentin, amo-te. E Todd [Phillips] e Sam [Mendes], grandes realizadores que admiro. Se a Academia permitir, gostaria de utilizar uma serra eléctrica para dividir o prémio em cinco e compartilhá-lo com todos vocês. Obrigado. Vou beber até a manhã do dia seguinte, obrigado”, disse Bong Joon-ho.

Na sala de entrevistas, a produtora Kwak Sin Ae não escondeu a emoção pela conquista do Óscar de Melhor Filme da Academia e assinalou que este pode ser um momento de viragem para o cinema internacional em Hollywood. “Imaginei em tempos o que seria ganhar Melhor Filme. Significa que este filme foi votado pelos membros da Academia, e percebi que isso assinalaria o início de um tipo diferente de mudança para o cinema internacional, não apenas para a Coreia”, disse Kwak Sin Ae, citada pela agência Lusa.

Joaquin Phoenix e Renée Zellweger melhores actores principais

A interpretação de Joaquin Phoenix em “Joker” valeu-lhe o Óscar para Melhor Actor Principal da 92ª edição da Academia. O actor norte-americano subiu ao palco para receber a estatueta dourada e aproveitou a plateia para fazer um discurso emocionado sobre desigualdade social, direitos humanos e direitos dos animais. “Se falamos de desigualdade de género, racismo, direitos ‘queer’, direitos indígenas ou de direitos dos animais, estamos a falar de luta contra a injustiça, perante a crença de que uma nação, um povo, uma raça, um género ou uma espécie têm o direito de dominar, controlar e usar e explorar outra sem impunidade. Estamos no nosso melhor quando nos apoiamos, não nos anulamos, nos ajudamos a crescer, quando nos educamos e nos redimimos”, disse Joaquin Phoenix, fazendo depois referência a um poema do seu falecido irmão River Phoenix, actor que morreu em 1993, com 23 anos.

Já Renée Zellweger conquistou o Óscar de Melhor Actriz Principal com a sua interpretação em “Judy”. Laura Dern venceu o Óscar de Melhor actriz secundária pelo filme “Marriage Story”, enquanto Brad Pitt venceu o Óscar de Melhor actor secundário pelo filme “Era uma Vez… em Hollywood”. O actor norte-americano aproveitou o palco da Academia para fazer a primeira afirmação política da cerimónia, quando disse que os 45 segundos que a Academia lhe dava para agradecer, eram “45 segundos a mais do que o Senado tinha dado ao embaixador John Bolton”, como testemunha no processo de ‘impeachment’ de Donald Trump.

“1917” vence três óscares em categorias técnicas

O drama histórico realizado por Sam Mendes, “1917”, destacou-se nas categorias técnicas ao vencer os prémios de Melhor Fotografia, Melhor Mistura de Som e Melhores Efeitos Visuais. “Le Mans ’66: O Duelo” arrecadou o Óscar para Melhor Edição de Som e Melhor Edição, enquanto que o filme de Quentin Tarantino “Era Uma Vez… em Hollywood” venceu na categoria de Melhor Cenografia. A Melhor Canção Original foi “(I’m Gonna) Love Me Again”, de Elton John e Bernie Taupin, para “Rocketman”. “Bombshell – Um Escândalo” ficou com o Óscar de Melhor Caracterização. “Uma Fábrica Americana” ganhou o Óscar de Melhor Documentário em longa-metragem. “Toy Story 4” arrecadou a estatueta dourada de Melhor Filme de Animação.