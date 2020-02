Activistas pela independência do Tibete colocam PJ em alerta

O grupo Anonymous está a planear um ciberataque em larga escala em nome da independência do Tibete para a próxima quinta-feira e, por isso, a Polícia Judiciária lançou um alerta para que se protejam as webcams ligadas à internet. A PJ já contactou empresas de telecomunicações para que se preparem para “ataques massivos” aos seus sistemas no dia 13 de Fevereiro, o dia que é visto como o dia da independência do Tibete.

A questão da independência do Tibete está na base do alerta de ataques informáticos feito pela Polícia Judiciária (PJ). Chan Si Cheng, director do Centro de Coordenação de Informática e Telecomunicações da PJ, adiantou ao PONTO FINAL que se trata do grupo de piratas informáticos Anonymous. O suposto ataque acontecerá na quinta-feira, 13 de Fevereiro, dia que é visto como o da independência do Tibete. O grupo pretende atacar os sistemas de videovigilância de empresas e organismos governamentais. A PJ pede às empresas de telecomunicações para se prepararem para “ataques massivos”, ainda que Macau não seja o alvo principal.

A PJ recebeu um alerta do Information Technology Test Evaluation Center, organismo do interior da China, dizendo que o grupo Anonymous tinha publicado um vídeo em que ameaçava atacar os sistemas de videovigilância de empresas e organismos chineses a 13 de Fevereiro devido à “vigilância em massa” que alegadamente acontece naquela província chinesa. O nome desta operação dos Anonymous é “#Op_Tibet”.

“Macau não é o seu principal alvo, mas, com um número bastante grande de organismos governamentais, empresas privadas e pessoas singulares que usam sistemas de webcam produzidos por empresas chinesas, estes também podem ser atacados”, alertou Chan Si Cheng, em declarações a este jornal.

Segundo o responsável da PJ, “actualmente estamos numa fase inicial de alerta”, mas é sugerido aos organismos públicos e privados que “fortaleçam a segurança dos seus sistemas” e as autoridades já deram sugestões nesse sentido. “Também contactámos empresas de telecomunicações para que se preparem para enfrentarem ataques massivos”, referiu Chan Si Cheng. Segundo o director do Centro de Coordenação de Informática e Telecomunicações, os endereços de 70 webcams do interior da China já foram publicados num website ligado aos Anonymous, mas neste lote não havia endereços de IP de Macau.

O grupo anunciou que o ataque incidiria sobre webcams chinesas acessíveis através da internet. “Todos os sistemas de webcams na China (incluindo Macau) que sejam acessíveis através da internet estão em risco, especialmente se forem de agências governamentais, ou empresas chinesas, ou que tenham componentes produzidos por empresas chinesas”, alertou a PJ.

Chan Si Cheng deixou, então, alguns conselhos: evitar que as webcams tenham ligação desnecessária à internet sem que tenham qualquer protecção de segurança; usar tecnologias de protecção, como VPN ou ‘firewall’; e limitar os endereços de IP autorizados a aceder ao sistema da webcam. Além disso, a PJ sugere que se redefinam as ‘passwords’ do sistema em causa, para que tenham sempre oito caracteres, que contenham letras maiúsculas e minúsculas e algarismos.

Segundo o responsável da PJ, este tipo de ameaça não é frequente: “Embora seja comum os sistemas de webcam não protegidos serem invadidos esporadicamente na internet, é invulgar um grupo internacional de hackers anunciar uma campanha contra um alvo específico num dia específico”. Chan Si Cheng disse ainda que, “em termos de metodologia, acreditamos que os ‘hackers’ usam principalmente técnicas comuns, como explorar as vulnerabilidades conhecidas, como passwords em branco e passwords padrão”.

No vídeo publicado no Youtube, os Anonymous referem que o acto serve para apoiar o dia da independência tibetana e que tem como alvo websites governamentais do Governo de Pequim, bem como organizações ligadas ao Governo chinês ou que lucram com a “vigilância em massa no Tibete”. “A China tem explorado o Tibete enquanto campo de testes para sistemas de reconhecimento facial e identificação biométrica, que monitoriza e grava cada movimento feito pelos tibetanos”, refere o membro do grupo que lê o comunicado no vídeo, e cuja identidade está tapada pela habitual máscara de Guy Fawkes. O grupo denuncia que este tipo de vigilância em massa é alimentado por empresas tecnológicas como a Huawei, o grupo SenseTime, Face++, o grupo Alibaba, Baidu, Tencent, e iFlytek.

A 13 de Fevereiro de 1913, o Dalai Lama proclamou a independência do Tibete. Durante 36 anos, o território foi um país soberano, até que, em 1949, já sob a liderança de Mao Zedong, a China voltou a ocupá-lo. O dia 13 de Fevereiro continuou a ser visto como o dia da independência do Tibete.