Sulu Sou reitera pedido de medidas mais restritivas no controlo de imigração

O vice-presidente da Associação Novo Macau pediu um maior controlo nas fronteiras e sugeriu a proibição temporária de entrada a visitantes do interior da China. Numa carta endereçada ao Chefe do Executivo, o deputado pró-democracia frisou a necessidade de isolamento de todos os residentes e trabalhadores não-residentes que entrem em Macau a partir da China continental e exigiu garantias sobre a entrada de mercadorias no território.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

O deputado pró-democracia, Sulu Sou, não está totalmente satisfeito com as medidas de prevenção implementadas nas fronteiras para travar a propagação do novo coronavírus de Wuhan e, através de uma interpelação escrita dirigida ao Chefe do Executivo, propõe a suspensão temporária de entrada a visitantes do interior da China, e o isolamento de residentes e trabalhadores não-residentes que venham do continente.

“Como o número de casos de infecções confirmadas [por coronavírus] na China continua a aumentar, e os casos confirmados na província vizinha da Guangdong já ultrapassam as mil pessoas, gostaria de saber se o Governo pode proibir, o quanto antes, a entrada em Macau a todos os não-residentes do interior da China”, pode ler-se na interpelação escrita dirigida ao Governo.

Sulu Sou assinalou que a proibição de entrada de cidadãos do interior da China está prevista na Lei e que pode ser mandatada pelo Chefe do Executivo de acordo com a “Lei de prevenção, controlo e tratamento de doenças transmissíveis”, com o objectivo de minimizar o risco do contágio desta nova estirpe de coronavírus, e que já tinha solicitado ao Governo o encerramento temporário das fronteiras a todos os visitantes do interior da China. “Enquanto o Governo de Macau não se decide sobre esta matéria, todos nós ficamos sujeitos a mais perigos, porque muitos visitantes do interior da China podem optar por entrar em Macau, uma vez que as entradas em Hong Kong e Taiwan estão muito condicionadas”, frisou Sulu Sou ao PONTO FINAL.

“Sabemos que Hong Kong e Taiwan tomaram essas medidas de apertar o controlo à imigração do interior da China. Em Taiwan, proibiram visitantes do interior da China, Hong Kong e Macau. E em Hong Kong implementaram uma medida que obriga todos os visitantes do interior da China a ficar em casa, por isso, consideramos que Macau deve fazer isso”, acrescentou o deputado.

Na interpelação escrita dirigida ao Chefe do Executivo, o vice-presidente da Novo Macau quer saber a situação dos residentes e trabalhadores não-residentes que atravessam as fronteiras para o emprego, e questionou o Governo se pondera “implementar a quarentena obrigatória em casa aos residentes que chegam da China continental e aos trabalhadores não-residentes”.

“O Governo pode fornecer apartamentos de habitação social e apelar às concessionárias do jogo que forneçam alojamento de hotel para acomodarem os trabalhadores que têm de passar as fronteiras para ir para o trabalho e os empregados das empresas privadas, de forma a eles não precisarem de se deslocar entre os dois sítios (China continental e Macau) durante essa altura de combate à epidemia?”, questiona Sulu Sou, na interpelação.

O deputado recordou que os “10 casos de infecção por coronavírus” em Macau estão relacionados com pessoas que se movimentaram entre os dois lados da fronteira ou que estiveram em contacto com alguém do interior da China. “Apesar da informação veiculada de que os números de visitantes estão a baixar, basta um visitante entrar para haver o risco de infectar alguém”, frisou o deputado.

Sobre a necessidade de Macau receber bens essenciais do interior da China, Sulu Sou assumiu que o Governo “pode basear-se no princípio de só restringir a entrada de visitantes e não de mercadoria”, para permitir um desembaraço aduaneiro especial nesta fase, de forma a “garantir a importação e a passagem especial dos recursos essenciais” e evitar o reaparecimento da corrida às compras por parte dos residentes.

Governo e operadoras de jogo têm de ajudar as PME



O encerramento dos casinos por duas semanas como medida preventiva contra o coronavírus afectou vários sectores da economia de Macau a começar, desde logo, pelas pequenas e médias empresas (PME) e os trabalhadores migrantes que vivem do outro lado da fronteira. “O Governo e as operadoras dos casinos deviam proporcionar alojamento para que fiquem em Macau e reduzir o fluxo de pessoas nas fronteiras. O Governo e a indústria do jogo são os verdadeiros patrões em Macau e, por isso, deviam fazer mais. Ao mesmo tempo, deviam ajudar as PME para que garantam emprego aos seus trabalhadores e os ajudem a ficar em Macau”, disse Sulu Sou ao PONTO FINAL.

“Tanto o Governo como a indústria do jogo deveriam ajudar mais as pequenas e médias empresas para estabelecer os seus trabalhadores migrantes. Não só os trabalhadores estrangeiros, mas também os residentes de Macau que vivem em Zhuhai. O Governo deve providenciar habitação social e a indústria do jogo devia providenciar quartos de hotel aos seus trabalhadores. Creio que as PME necessitam de apoio. Se diminuírem os números da imigração vão ser bem-sucedidos na contenção da epidemia”, acrescentou.

Avaliação positiva da actuação do Governo, sem exagerar nos elogios

Apesar de algumas críticas à actuação do Governo, o tempo de reacção do Executivo para conter a epidemia causada pelo novo coronavírus de Wuhan mereceu avaliação positiva por parte de Sulu Sou. Nesta matéria, o vice-presidente da Associação Novo Macau realça a política de distribuição de máscaras respiratórias e o encerramento dos casinos.

“A acção do Governo da RAEM nesta situação foi mais rápida do que em situações anteriores, nomeadamente em relação à distribuição de máscaras respiratórias para todos os residentes e trabalhadores não-residentes, e no encerramento dos casinos. Acho que o Governo da RAEM cumpriu as responsabilidades básicas de um Governo. A razão da popularidade do Chefe do Executivo e do Governo da RAEM junto da população é porque, de uma maneira geral, os governos do passado não estavam habituados a cumprir as suas responsabilidades básicas. Sabemos reconhecer quando o Governo faz um bom trabalho, mas não devemos exagerar nos elogios ao líder porque isso já faz parte das suas responsabilidades enquanto governante. Podemos saudar as medidas, mas não exagerar nos elogios”, afirmou.

“Os cientistas têm de ter liberdade para divulgar a verdade”, diz Sulu Sou

Em declarações ao PONTO FINAL, o deputado pró-democracia lamentou a morte de Li Wenliang, médico de Wuhan que alertou a China para o risco de epidemia e que foi acusado pelas autoridades de Pequim de espalhar boatos. Sulu Sou considera que o falecimento de Li Wenliang, vítima do novo coronavírus, deve servir de exemplo para os riscos do controlo de informação por parte do Governo Central. “Os cientistas têm de ter liberdade para divulgar a verdade. Creio que o médico de Wuhan que alertou pela primeira vez toda a população chinesa para o perigo do coronavírus merece um profundo agradecimento pela sua contribuição, e será sempre um símbolo para todos na China e em Macau de que a transparência na informação é muito importante durante períodos de epidemia”, disse Sulu Sou. O vice-presidente da Novo Macau acrescentou ainda que a transparência pode ser a “grande arma” dos governos para defender a população deste tipo de ameaça. “Creio que se todos os Governos forem transparentes, isso será uma grande arma para defender a população de mais perigos na nossa sociedade”. E.S.