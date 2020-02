PJ alerta para ataque de grupo de ‘hackers’ internacional

A Polícia Judiciária (PJ) emitiu ontem um alerta prévio acerca da ameaça de um grupo de piratas informáticos internacional que terá anunciado um ataque aos sistemas de vigilância por vídeo das câmaras IP, ou seja, câmaras de vídeo digital que recebem e enviam dados através da internet e que são normalmente usadas para videovigilância. No comunicado, a PJ refere que, segundo uma comunicação do Information Technology Test Evaluation Center, um grupo de ‘hackers’ anunciou que iria atacar este sistema em regiões chinesas, incluindo a RAEM, na próxima quarta-feira, dia 13 de Fevereiro. O grupo terá referido que alguns dos seus alvos já tinham sido atacados e estavam sob o seu controlo. Assim, a PJ deixa os seguintes conselhos: Evitar que a câmara esteja exposta à internet, bem como o uso de equipamentos e tecnologias como ‘firewalls’ e VPN; configurar a senha de ‘login’ do sistema; Actualizar os programas do sistema de vigilância por vídeo para corrigir falhas de segurança; e usar a função de ‘logs’ do sistema para, “rapidamente, melhorar a inspecção do log de acesso do sistema, detectar e tratar os acessos suspeitos”.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...