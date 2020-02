Enfermeiros do Hospital Kiang Wu pedem melhoria de condições para os funcionários de saúde 

Um grupo de enfermeiros do Hospital Kiang Wu enviou uma carta aberta ao Governo questionando as condições do hospital proporcionadas aos funcionários da linha da frente, bem como o alojamento para aqueles que residem na China continental e que, devido à situação actual que se vive no território por causa do coronavírus, são obrigados a ficar em Macau. Os autores da missiva apelam ainda às autoridades para que tomem medidas para melhorar a situação.

Numa carta aberta dirigida ao Governo, entregue a 7 de Fevereiro, um grupo de enfermeiros da linha da frente do Hospital Kiang Wu expressou o seu descontentamento sobre a falta de condições adequadas do hospital, reivindicando melhorias para garantir a saúde dos funcionários no trabalho e a sustentabilidade em termos de alojamento para os que têm de ficar em Macau durante esta altura. Os aspectos a melhorar, conforme é referido na missiva dos enfermeiros, incluem a garantia de máscaras cirúrgicas para funcionários que trabalham da linha da frente em vez de serem reservadas para “pacientes vip”, a rejeição por parte do hospital ao pedido de máscaras do departamento de pneumologia, melhoramento dos cuidados com os enfermeiros que tiveram contacto com a pacientes infectados, a separação dos pacientes sob quarentena dos restantes, o reforço na divulgação ao público da informação sobre como podem autodiagnosticar a doença, a imposição de os funcionários ficarem num alojamento em Macau com um custo elevado e sem subsídios, as condições desfavoráveis do alojamento no hospital, e a sugestão de quarentena para funcionários que tiveram em contacto com pacientes infectados pelo coronvírus.

Na carta, os enfermeiros lamentam que o hospital tenha guardado uma caixa inteira de máscaras de cirurgia “para os doentes VIP”, enquanto que aos médicos e enfermeiros são distribuídas máscaras que protegem apenas contra o pó, odores e pólen. Os enfermeiros criticam também a decisão do hospital de ter rejeitado um pedido de instrumentos de protecção para a face por parte de um departamento de pneumologia, que frequentemente interage com pacientes com problemas respiratórios que libertam secreções. ”Então quando é que o Hospital Kiang Wu acha que se devem usar esses equipamentos? ”, questionaram na carta.

Faltam cuidados para os que tiveram contacto com pacientes infectados

Outro problema que foi referido na carta associa-se aos cuidados com os enfermeiros que tiveram contacto com a paciente do oitavo caso de infecção confirmada do coronavírus, a qual continua em quarentena no Hospital Kiang Wu. Esses enfermeiros, além de não terem recebido ”alojamento adequado” pelo hospital, continuam a “enfrentar o risco de infecção e pressão psicológica de contaminar a família com o vírus”. Por outro lado, os enfermeiros que redigiram a carta aberta questionam ainda a situação de um trabalhador do hospital que também teve contacto com a paciente infectada e que continua a trabalhar no hospital juntamente com outros funcionários de saúde, pedindo para que fique em quarentena durante 14 dias.

Na carta aberta é também questionado o facto de o hospital não separar as alas em que estão os casos em quarentena das que acomodam os pacientes com outras doenças respiratórias. Quanto às enfermeiras que tratam dos doentes dos casos suspeitos de infecção, o hospital ”não disponibiliza lugares suficientes para o seu descanso e para que se possam revezar”. Essa situação, escreveram os enfermeiros na carta, vai aumentar consideravelmente o risco de surto do coronavírus no hospital.

Além disso, o grupo de enfermeiros criticou as instruções para a análise do risco de infecção, disponibilizadas pelo Centro de Prevenção de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus, por serem “pouco claras”, dificultando a forma como os funcionários de saúde distinguem quais os pacientes que devem ficar em quarentena. Assim, é sugerido que as autoridades reforcem a educação de saúde aos residentes para facilitar a auto-diagnose dos sintomas e diminuir o risco da possível infecção entre os trabalhadores, como os bombeiros e os funcionários de saúde, ao encaminharem os residentes infectados para os hospitais.

Hospital organiza alojamentos de custo elevado e sem condições

Em relação ao alojamento, o Hospital Kiang Wu publicou um aviso que impõe a todos os profissionais de saúde que permaneçam em Macau, particularmente ”os funcionários que obtiveram documento de residência através do hospital”. O alojamento que a instalação clínica organiza, segundo a carta, localiza-se no Holiday Inn, com quartos a 380 patacas por dia, não havendo qualquer subsídio por parte do hospital. Os enfermeiros questionaram a viabilidade dessa medida descrevendo-a como “um gasto sem fim” para os funcionários afectados, tendo em conta o facto de ”a epidemia não se tratar de um problema que se pode resolver dentro de um dia ou de uma semana”.

Por sua vez, outros trabalhadores do hospital, que se responsabilizam pela limpeza e pelo transporte dos pacientes, também enfrentam problemas com as condições de alojamento, ficando num dos edifícios do hospital que não tem condições de acomodação, segundo é referido na carta. Esses trabalhadores afectados, que de momento não podem sair de Macau devido ao trabalho, são muitas vezes obrigados a dormir no chão, tendo ainda que pagar 20 patacas por dia para terem direito a este tipo de alojamento.

Em resposta ao conteúdo da carta, Lai Kai Seng, vice-presidente do Hospital Kiang Wu, disse que actualmente tem no hospital um stock de 350 mil máscaras de cirurgia, garantindo que são suficientes para o uso nos próximos 15 dias, acrescentando que irá haver um abastecimento de máscaras através do Governo. Confirmou também que a duração do trabalho dos funcionários de saúde se mantém em oito horas. Quanto ao alojamento, o vice-presidente do hospital revelou que ainda existem 18 vagas disponibilizadas pela instituição médica, e que já comunicou aos hotéis de Macau para conseguir um valor relativamente baixo para a reserva dos quartos para os funcionários afectados.