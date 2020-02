DST prepara medidas de apoio para sectores afectados pela prevenção do coronavírus

A Direcção dos Serviços de Turismo (DST) adiantou ao PONTO FINAL que estão a ser ponderados apoios aos sectores prejudicados pelas medidas de contenção do coronavírus. Helena de Senna Fernandes, directora do organismo, tinha dito no início deste ano que o número de visitantes deveria cair 3% em 2020, relativamente ao ano passado. Contudo, com o coronavírus, a DST vai rever os números em baixa. A Associação de Hotéis de Macau estima que se verifiquem “perdas substanciais” na primeira metade do ano.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Com o encerramento forçado dos casinos, há agora restaurantes e hotéis que, com a falta de clientes, também se vêem obrigados a fechar. Assim, a Direcção dos Serviços de Turismo (DST) está a considerar medidas para os sectores afectados. Ao PONTO FINAL, o organismo esclareceu que as medidas de apoio serão implementadas “a seu tempo”, já que nesta altura “a prioridade é conter o vírus e ultrapassar esta situação temporária”. Nos primeiros dois trimestres os hotéis poderão vir a registar “perdas substanciais”, adiantou Rutger Verschure, presidente da direcção da Associação de Hotéis de Macau.

A 15 de Janeiro, quando o coronavírus ainda não tinha atingido Macau, Helena de Senna Fernandes já tinha previsto que os números de visitantes iriam derrapar este ano. No ano passado foram registados 39,4 milhões de visitantes e, para 2020, a DST esperava uma diminuição de 3%. Porém, a epidemia faz com que o Governo preveja agora uma queda mais a pique. “Para este ano, a DST já tinha previsto um decréscimo no número de visitantes, mas com o surto, esta direcção está a rever as previsões em baixa”, indica agora a DST.

Questionado pelo PONTO FINAL acerca dos eventuais prejuízos do sector hoteleiro, Rutger Verschure não quis adiantar números, mas falou em perdas substanciais: “Ainda é muito cedo para dar um número concreto, mas claro que serão perdas substanciais nos primeiros dois trimestres do ano”. “Suponho que cada hotel esteja a trabalhar na sua própria previsão, mas tudo vai depender de quando é que esta ameaça vai acabar e se as pessoas se vão sentir confortáveis a visitar Macau outra vez”, referiu.

O líder da associação do sector hoteleiro indicou também que, no futuro, vai dirigir-se à DST para os dois organismos trabalharem juntos “num plano”. “Vamos apoiar qualquer iniciativa do Governo de Macau”, frisou, lançando elogios à actuação do Executivo: “O Governo já nos tem dado muito apoio. Estamos muito gratos por isso. Isso dá-nos a nós e aos funcionários uma boa dose de confiança durante estes tempos difíceis”. “O Governo de Macau tem feito tudo o que pode e tem tomado as decisões certas para combater o surto e tem-nos dado bons conselhos”, frisou.

Quanto ao ‘feedback’ que a associação tem recebido dos hotéis em relação às medidas para fazer face ao vírus, Rutger Vershure disse apenas que “cada hotel está a batalhar para se manter a salvo” e que “o mais importante é que ninguém está a competir pelo negócio, nem sequer se fala sobre isso”.