DSAL diz seguir com atenção “queixas sobre os direitos e interesses laborais” dos trabalhadores migrantes

As autoridades pediram esclarecimentos sobre o alegado despedimento de forma ilegítima de 20 trabalhadores não-residentes e estão a acompanhar “queixas sobre os direitos e interesses laborais” de vários trabalhadores domésticos. A DSAL e o CPSP providenciaram também ajustamentos para os pedidos de renovação de trabalhadores não-residentes.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

A Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL) está a acompanhar vários casos de alegados despedimentos ilegítimos e de maus tratos a trabalhadores não-residentes por parte das entidades patronais na sequência do encerramento temporário de vários estabelecimentos em Macau como medida de prevenção do Governo contra o novo coronavírus.

Através de vários comunicados, a entidade reguladora das leis do trabalho em Macau reagiu às denúncias de despedimentos e de maus tratos a trabalhadoras domésticas veiculadas na última semana por associações de trabalhadores migrantes. A DSAL garantiu que está a monitorizar as situações e fez um apelo para que os diversos sectores sociais evitem, ou reduzam “as actividades no exterior que sejam desnecessárias e onde haja aglomeração de pessoas”.

Sobre as denúncias de despedimentos ilegais e a falta de condições de diversas trabalhadoras domésticas para ficar em casa dos patrões, a DSAL frisou, em comunicado, que “os trabalhadores domésticos prestam serviços domésticos para os empregadores” e que “por isso devem manter frequentemente a higiene pessoal”, enquanto os empregadores devem, consoante a situação em concreto, “determinar tarefas e comunicar de boa fé com os seus trabalhadores, garantindo a segurança e a saúde da sua família e dos trabalhadores”.

Recorde-se que, na semana passada, várias associações de trabalhadores migrantes revelaram ao PONTO FINAL que muitos patrões obrigaram trabalhadoras domésticas a permanecer nas suas casas sob ameaça de despedimento e sem providenciar condições mínimas de alojamento. “Durante o período de combate à epidemia, os empregadores devem ponderar, conforme as suas próprias condições, sobre o pernoitamento no local de trabalho dos trabalhadores domésticos com alojamento fora, enquanto estes devem, por sua vez, colaborar na medida do possível com as diligências tomadas pelo empregador, reduzindo desse modo a saída de casa, para diminuir o risco de propagação da doença, fazendo conjunta e concretamente um bom trabalho de prevenção”, escreveu a DSAL.

Relativamente às notícias veiculadas sobre o eventual despedimento de forma ilegítima de cerca de 20 trabalhadores não-residentes no Hotel Fortuna, a DSAL garantiu que “está muito atenta sobre este caso”, tendo entrado em contacto com as partes dos empregadores e dos trabalhadores e dado o respectivo acompanhamento.

“O caso em causa enquadra-se principalmente na questão de organização dos trabalhos devido à suspensão temporária de funcionamento dos estabelecimentos comerciais. Após a concertação, as partes dos empregadores e dos trabalhadores ficaram esclarecidos que não existe o despedimento, e que os empregadores vão assegurar, nos termos da lei, os direitos e interesses laborais destes trabalhadores não residentes e entrar em diálogo com os trabalhadores sobre a organização dos trabalhos durante o período em que os estabelecimentos comerciais estão fechados”, pode ler-se no comunicado da DSAL.

DSAL e o CPSP providenciam ajustamentos para pedidos de renovação

A DSAL vai notificar as entidades patronais para tratar da respectiva renovação de autorizações a trabalhadores não-residentes caso os pedidos ocorram até 29 de Fevereiro. Para além disso, o Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP) irá notificar os empregadores e as agências de emprego para que os trabalhadores não-residentes obtenham a “Autorização de Permanência para Trabalhador Não-Residente”.

“Tendo em conta a evolução epidémica do novo tipo de coronavírus e a fim de manter a estabilidade dos recursos humanos locais nos diferentes sectores, bem como o bom funcionamento dos serviços, a DSAL informa que relativamente ao termo das autorizações de contratação que ocorram até 29 de Fevereiro do corrente ano e caso o empregador tenha apresentado o pedido de renovação, esta Direcção vai notificar os empregadores para tratar da respectiva renovação. Simultaneamente, e em relação aos pedidos de renovação acima referidos, o Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP) irá contactar os empregadores e as agências de emprego, para os TNRs obterem ‘Autorização de Permanência para Trabalhador Não-Residente’.”