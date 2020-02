Coronavírus: Pacientes poderão ter alta nos próximos dias

Os nove pacientes infectados com o novo tipo de coronavírus poderão ter alta nos próximos dias, adiantaram as autoridades. “Os sintomas são ligeiros e as medidas que aplicamos são rigorosas”, disse Chang Tam Fei, coordenador dos serviços de urgência do Centro Hospitalar Conde de São Januário. Inês Chan, da Direcção dos Serviços de Turismo, indicou que os residentes de Macau que estão em Hubei querem voltar, mas, por agora, “não conseguimos fazer nada”.

André Vinagre

À semelhança daquilo que aconteceu na passada quinta-feira – dia em que teve alta a primeira pessoa infectada com coronavírus – nos próximos dias vão verificar-se mais altas hospitalares entre os nove pacientes infectados com o novo coronavírus que estão a ser tratados no Centro Hospitalar Conde de São Januário. A informação foi dada ontem, na conferência de imprensa de actualização dos trabalhos de prevenção e controlo da doença em Macau, por Chang Tam Fei, coordenador dos serviços de urgência do hospital público. Na mesma conferência, Inês Chan, da Direcção dos Serviços de Turismo (DST) adiantou que os residentes de Macau que estão em Hubei querem voltar, mas o Governo não consegue dar resposta.

Sobre os nove infectados, Chang Tam Fei disse que “os sintomas são ligeiros e as medidas que aplicamos são rigorosas”. “Depois dos testes, poderão ter alta”, afirmou, frisando que, “em princípio, não vão ficar muito mais tempo no hospital”. Os responsáveis não quiseram detalhar o dia em que os pacientes poderão ter alta.

Ainda que o último caso tenha sido diagnosticado em Macau a 4 de Fevereiro, Lam Chong, chefe do Centro de Prevenção e Controlo de Doenças, deixou o alerta: “Nos últimos dias não tivemos novos casos, mas não fiquem descontraídos, temos de ficar alerta. Não podemos dizer que tudo vai voltar à normalidade”. “Por enquanto ainda há um grande surto no mundo”, frisou. “Apelamos a que os cidadãos não saiam de casa”, afirmou. Questionado sobre a possibilidade de o Governo avançar para medidas mais radicais, o médico respondeu: “Limitar a saída dos cidadãos não é viável, mas apelamos a que as pessoas não saiam”.

Chang Tam Fei referiu ainda que, nos últimos dias, se tem registado um decréscimo no número de pessoas que recorrem aos serviços de urgência do hospital público. “Antes era 400 ou 500 e agora são 300 pedidos por dia”, disse. Lam Chong referiu ainda que, “em breve”, seria iniciada a terceira ronda da venda de máscaras.

Ma Chio Hong, representante do Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP) afirmou que “não há filas nos supermercados” e que “a ordem é bastante boa”. O responsável do CPSP fez o resumo das entradas e saídas no passado sábado: Entraram 22 mil pessoas e saíram 24 mil, decréscimos de 17% e 19% relativamente a sexta-feira.

Inês Chan adiantou que há residentes de Macau na província de Hubei e com os quais a DST não consegue contactar, porque “estão espalhados e em zonas remotas”. Ainda assim, aqueles com quem o organismo tem contactado querem voltar ao território. “A maior parte deles espera voltar o mais rápido possível a Macau. O Governo está a tentar ajudá-los”, disse a responsável. Porém, “até agora, ainda não conseguimos fazer nada”. Recorde-se que a província de Hubei está isolada desde o dia 23 de Janeiro. A responsável da DST esclareceu também que são agora 15 os hotéis que decidiram suspender actividade devido à escassez de clientes.