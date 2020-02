Encerramento de serviços públicos deixa muitas pessoas sem maneira de ir ao hospital, alerta Paul Pun

A Caritas Macau está a alojar 380 trabalhadores que vivem no interior da China, para evitar que estes passem a fronteira. A medida tem como objectivo fazer com que os serviços básicos sejam garantidos. O encerramento dos serviços públicos, que é a principal preocupação de Paul Pun, faz com que muitas pessoas dependam da Caritas para serem levadas ao hospital, lembra o secretário-geral da Caritas.

André Vinagre

O encerramento dos serviços públicos, anunciado por Ho Iat Seng como medida para estancar o surto do novo tipo de coronavírus em Macau, faz com que muitas pessoas não tenham como se deslocar aos hospitais. O alerta foi deixado por Paul Pun ao PONTO FINAL, adiantando que a Caritas está a oferecer alojamento a 380 trabalhadores que são do interior da China para manter os “serviços básicos”.

O Chefe do Executivo apelou a que os trabalhadores do interior da China que estivessem em Macau se mantivessem no território e que os empregadores se responsabilizassem pelo seu alojamento. Paul Pun, secretário-geral da Caritas Macau, ouviu o apelo e garantiu alojamento à maior parte dos trabalhadores que passam as Portas do Cerco todos os dias. “Nós temos mais de 400 trabalhadores do interior da China e que agora não conseguem viajar facilmente, portanto nós temos de lhes dar um sítio onde ficar para que eles não tenham de ir ao interior da China e para que eles possam continuar a trabalhar normalmente”, refere.

Segundo as contas do secretário-geral da Caritas, a instituição tem, ao todo, 450 trabalhadores do continente, 380 dos quais estão agora alojados em Macau nas instalações da organização. “Alguns dos que trabalham connosco e vivem no interior já têm onde ficar, por isso não tivemos de acolher mais de 400 pessoas”, ressalva. O programa de alojamento temporário teve início há três dias.

Foram alguns dos funcionários que pediram à Caritas que providenciasse alojamento no sentido de não terem de passar todos os dias a fronteira: “Foram eles mesmo que pediram à Caritas que os acolhessem, porque quando eles voltavam a Zhuhai não tinham transportes para voltar a casa, tinham dificuldade para vir trabalhar, estavam preocupados que se fossem à China podiam não voltar a Macau tão cedo. Estavam preocupados”. A Caritas reuniu e decidiu ajudar.

O esforço tem como objectivo assegurar os serviços principais. Paul Pun detalha: “Nós temos mais de 40 serviços, mas temos de assegurar a continuidade de 26 deles, como o lar de idosos, o centro para os deficientes, o apoio aos doentes mentais, o serviços para transportar pessoas ao hospital, para fazer hemodiálise, por exemplo”. “São serviços fundamentais”, explica.

“A minha preocupação agora é o encerramento dos serviços públicos. Algumas pessoas continuam a precisar de apoio e nós não queremos que as pessoas se isolem em casa”, lembra. “Há muitas pessoas a necessitar de ajuda porque está tudo fechado. A maior parte dos pedidos de ajuda é para levar ao hospital para fazerem hemodiálise”, conta, salientando que a Caritas também está a tomar a iniciativa de contactar as pessoas para saber se precisam de algum tipo de apoio.

Nestes dias de propagação do novo coronavírus, há mais gente a ligar para os números de apoio da Caritas, mas o número não é significativamente maior do que em dias normais. “Como as pessoas estão em casa e têm mais tempo livre, ligam mais”, diz. O secretário-geral da Caritas adianta ainda que a instituição tem máscaras para dar a quem não as conseguir comprar. Paul Pun não quis revelar qual o stock de máscaras da Caritas, porque também estão a ser usadas com os seus funcionários e com os idosos que estão nos lares.