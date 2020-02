Cronologia 2019-nCoV

31 de Dezembro de 2019 – O gabinete da China da Organização Mundial de Saúde (OMS) faz saber que foram detectados em Wuhan, na província de Hubei, mais de duas dezenas de casos de pneumonia de origem desconhecida.

1 de Janeiro de 2020 – Encerrado o mercado de Wuhan de onde se suspeita que possa ter surgido a infecção, já que todos os doentes iniciais tinham estado naquele local.

1 de Janeiro – Começa a ser feita medição de temperatura no aeroporto de Macau a quem chega proveniente de Wuhan.

2 de Janeiro – No aeroporto de Macau, passa também a ser exigido, a todos os passageiros de voos provenientes de Wuhan, o preenchimento de um formulário de declaração de saúde.

4 de Janeiro – Começam a ser aplicadas medidas de controlo de temperatura corporal a todos os que entram pelas fronteiras terrestres em Macau, ou seja, pelas Portas do Cerco, pela Ponte Hong Kong-Macau-Zhuhai, pela Zona Industrial Transfronteiriça e pelo Posto Fronteiriço do Cotai.

10 de Janeiro – As autoridades chinesas identificam o agente causador das pneumonias de Wuhan: um novo tipo de coronavírus, chamado 2019-nCoV. A China partilha, então, a sequência genética do coronavírus com a comunidade internacional.

11 de Janeiro – Wuhan regista a primeira morte devido à pneumonia causada pelo novo coronavírus. A primeira vítima mortal do vírus é um homem de 61 anos que já tinha problemas de saúde crónicos. O homem tinha estado no mercado do marisco de Wuhan a comprar produtos.

13 de Janeiro – Diagnosticado o primeiro caso de 2019-nCoV fora da China, na Tailândia.

21 de Janeiro – Governo de Macau cria o Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus, cuja presidente é a secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, Elsie Ao Ieong. Este centro é responsável pela elaboração de planos de contingência, prevenção e controlo, bem como tomar todas as medidas preventivas e de controlo necessárias conforme a intensidade da propagação das infecções por novo tipo de coronavírus.

22 de Janeiro – Confirmado o primeiro caso de infecção pelo novo coronavírus em Macau, numa mulher de 52 anos proveniente de Wuhan.

22 de Janeiro – Primeiro caso diagnosticado em Hong Kong.

23 de Janeiro – Confirmados os segundo e terceiro casos em Macau. Também eles provenientes de Wuhan.

23 de Janeiro – Início do plano para assegurar o fornecimento de máscaras aos residentes e trabalhadores não-residentes de Macau. O Governo avançou para a compra de 20 milhões de máscaras depois de se verificar uma corrida às farmácias por parte da população. As máscaras estão à venda nas 56 farmácias convencionadas e cada pessoa só pode comprar, no total, 10 máscaras.

23 de Janeiro – Wuhan, com 11 milhões de habitantes, é colocada sob quarentena. Como forma de prevenir o alastrar do vírus, o Governo chinês ordena que sejam suspensos todos os transportes públicos da cidade. O aeroporto, a estação de comboio e o metro são encerrados. Além disso, os residentes são impedidos de sair da cidade.

23 de Janeiro – Em Macau, todos os postos fronteiriços de entrada começam a pedir a quem chega que preencha uma declaração de saúde, que pode ser feita em papel ou de forma electrónica.

24 de Janeiro – Surgem os primeiros dois casos na Europa, em França. Ambos são casos importados.

26 de Janeiro – Macau chega aos seis infectados. Todos os novos pacientes são provenientes da província de Hubei.

27 de Janeiro – Mais um caso em Macau. São agora sete. Também neste caso se trata de uma pessoa de Wuhan.

28 de Janeiro – A pedido da França, é activado o Mecanismo Europeu de Protecção Civil para repatriar cidadãos franceses e do resto da Europa da província de Hubei.

28 de Janeiro – A fasquia dos mortos ultrapassa a barreira dos 100, todos registados na China.

29 de Janeiro – É divulgado um estudo genético que confirma que o novo tipo de coronavírus detectado em Wuhan terá sido transmitido aos humanos através de um animal selvagem, que ainda é desconhecido, e que terá sido infectado por morcegos.

30 de Janeiro – A OMS declara o surto de coronavírus como um caso de emergência de saúde pública internacional. Porém, opõe-se a restrições de viagens e de trocas comerciais.

2 de Fevereiro – A Universidade de Macau anuncia a criação de um teste rápido de detecção do coronavírus. O “Virus Hunter” é um kit de teste rápido desenvolvido com tecnologia patenteada pela UMAC que faz com que todo o processo de detecção de vírus possa ser concluído em 30 minutos.

2 de Fevereiro – Morre a primeira pessoa fora da China, nas Filipinas.

2 de Fevereiro – Através do Mecanismo Europeu de Protecção Civil, são retirados 18 portugueses que estavam na província de Hubei. O avião leva cidadãos de outras nacionalidades europeias, aterra junto a Marselha, em França, e os portugueses seguem depois para Lisboa.

3 de Fevereiro – Registado o oitavo caso em Macau. Esta é a primeira vez que um residente da região é diagnosticado com o novo coronavírus. A mulher, de 64 anos, tinha estado em Zhuhai dias antes dos sintomas aparecerem.

3 de Fevereiro – As análises aos cidadãos portugueses repatriados de Hubei e levados para Lisboa dão negativo. Porém, ficam em quarentena voluntária por mais 14 dias.

3 de Fevereiro – Mais de mil médicos e enfermeiros de Hong Kong dão início a uma greve. A reivindicação é de que o Governo de Carrie Lam encerre todas as fronteiras com a China para conter o coronavírus.

3 de Fevereiro – Começa a funcionar o novo hospital de Wuhan, construído em 10 dias de propósito para receber os pacientes infectados com o novo coronavírus.

4 de Fevereiro – Face à pressão dos trabalhadores do sector da saúde, o Governo de Hong Kong decide fechar todas as fronteiras terrestres e marítimas com o interior da China, exceptuando a fronteira com a Baía de Shenzhen e a ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau.

4 de Fevereiro – Diagnosticados mais dois casos em Macau. A região atinge, assim, a fasquia dos 10 infectados. Desta vez são dois residentes.

4 de Fevereiro – Hong Kong regista a primeira – e até agora única – vítima mortal.

4 de Fevereiro – Ao décimo caso, Ho Iat Seng, Chefe do Executivo de Macau, anuncia medidas para conter o vírus no território: casinos fechados durante pelo menos duas semanas e até os serviços públicos são suspensos. O líder do Governo apela a que todos fiquem em casa.

5 de Fevereiro – Hong Kong impõe quarentena a visitantes oriundos da China continental. Os visitantes que chegarem a Hong Kong provenientes do interior da China passam a estar obrigados a um período de 14 dias em observação.

6 de Fevereiro – Macau anuncia que a primeira pessoa a ser diagnosticada em Macau já teve alta médica. É a primeira vez que há uma pessoa curada do coronavírus em Macau. Há agora nove pessoas infectadas no território.

6 de Fevereiro – Até ao fecho da edição, o novo tipo de coronavírus tinha sido diagnosticado em 28.365 pessoas. Há, até agora, 566 mortes, 564 das quais foram registados na China, havendo ainda uma nas Filipinas e outra em Hong Kong.

