Associações denunciam cortes salariais e despedimentos, trabalhadoras dormem em despensas

Numa altura em que a prevenção da epidemia do coronavírus atingiu o ponto mais alto, várias trabalhadoras domésticas estarão a ser obrigadas a ficar em casa dos patrões sob ameaça de perderem o emprego e o salário. Duas associações de trabalhadores migrantes de Macau denunciaram vários casos ao PONTO FINAL e pediram intervenção do Governo.

O encerramento dos casinos imposto pelo Governo para as próximas duas semanas está a afectar vários sectores da economia de Macau, desde a restauração aos serviços de limpeza. Com uma economia assente, essencialmente, na indústria do jogo, Macau depende da mão de obra dos trabalhadores não-residentes para diversos serviços básicos, principalmente das trabalhadoras domésticas que, nos últimos dias, estarão a ser vítimas de abusos por parte dos patrões, revelaram duas associações de trabalhadores migrantes ao PONTO FINAL.

“Os patrões estão a dar-nos a escolher entre ficar em casa deles, em segurança, ou tirar férias com uma licença sem vencimento. Algumas trabalhadoras domésticas optaram por tirar férias, enquanto muitas decidiram ficar em casa deles para trabalhar e assegurar o salário por inteiro”, começou por dizer Yousa Wari Yanti, presidente da União de Trabalhadores Migrantes da Indonésia, em declarações ao PONTO FINAL.

A líder associativa revelou também que alguns membros da área da restauração foram obrigados a regressar à Indonésia porque não iriam receber salários nos próximos tempos. “Alguns dos membros da minha associação que trabalham em restaurantes foram informados pelos patrões de que iriam receber apenas metade dos salários, enquanto outros souberam que não iam receber qualquer salário, e por isso regressaram à Indonésia”, frisou.

Questionada sobre esta situação, Jassy Santos, presidente da União Progressiva do Trabalho dos Trabalhadores Domésticas, confirmou a situação delicada de várias trabalhadoras domésticas e denunciou alguns abusos por parte dos patrões. “A nossa associação tem recebido várias queixas nos últimos dias, nomeadamente de trabalhadoras domésticas que estão a ser forçadas a ficar em casa dos patrões em vez de regressarem a casa, e de cortes salariais para metade devido às duas semanas sem trabalho. Soube de um caso de uma trabalhadora que se recusou a ficar em casa do patrão e foi imediatamente despedida”, contou Jassy Santos.

Patrões indiferentes às condições das trabalhadoras domésticas

Segundo Jassy Santos, muitas das trabalhadoras domésticas que foram obrigadas a ficar na residência dos patrões foram sujeitas a condições humilhantes. “Outro dos problemas que nos foi relatado tem a ver com as condições a que são submetidas as trabalhadoras domésticas que ficam em casa dos patrões. Tivemos queixas de que os patrões não providenciam máscaras respiratórias, por exemplo, e que não lhes garantem quarto, nem sequer um cama. Isto é um problema, se os patrões querem alegadamente proteger as trabalhadoras domésticas, então deviam assegurar-lhes o mínimo de condições. Há relatos de trabalhadoras a dormir em sofás e nas despensas. Temos de ver que que as trabalhadoras domésticas são também trabalhadoras, mas parece que o Governo esqueceu-se de nos endereçar qualquer tipo de palavra e de nos incluir nas medidas de prevenção implementadas nos últimos dias”, disse a líder associativa, acrescentando que a situação pode tornar-se crítica nas próximas semanas no caso de trabalhadoras que estão dependentes dos ‘bluecards’.

“Há patrões que não têm trabalho para oferecer e que são forçados a despedir os trabalhadores. Horas extras que não são pagas, e casos mais graves em que os patrões cortam os ‘bluecards’ sem qualquer aviso prévio, o que vai afectar a vida dos trabalhadores não-residentes, que assim ficam proibidos de permanecer em Macau. Também temos o problema dos trabalhadores não-residentes filipinos que não podem regressar neste momento a Macau para trabalhar devido ao fecho das fronteiras nas Filipinas, e que podem perder o emprego”, frisou.

O PONTO FINAL questionou a Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL) sobre a situação dos trabalhadores não-residentes filipinos que não podem, neste momento, voltar a Macau, e que têm os respectivos empregos em risco. Em resposta, o organismo não fez qualquer clarificação sobre que medidas irá tomar para os trabalhadores nesta situação. “O Governo aconselha os trabalhadores que estão actualmente fora de Macau se mantenham nos locais onde se encontram, e que só depois regressem a Macau quando a situação se encontrar normalizada. No caso das pessoas que não podem regressar a Macau por causa do actual momento de contingência contra o coronavírus, a ausência no trabalho pode ser justificada. As autoridades sugerem ainda a comunicação entre os empregados e os empregadores para uma solução equilibrada”, respondeu a DSAL num e-mail escrito em chinês.

Associações apelam à intervenção do Governo

Na opinião das líderes das associações de trabalhadores migrantes, o Governo precisa de tomar medidas para que ambas as partes não saiam prejudicadas desta situação.

“Nós compreendemos que esta situação não afecta apenas os trabalhadores migrantes, e reconhecemos que os patrões também estão a passar por uma situação complicada, mas creio que temos de chegar a um consenso para resolver estes problemas porque é possível trabalhar em conjunto de forma a que nenhuma das partes venha a sair prejudicada”, disse Yousa Wari Yanti.

Por outro lado, Jassy Santos considerou que o Governo precisa de abranger as trabalhadoras nas medidas implementas para combater a situação. “Precisamos de ser esclarecidas pelo Governo sobre como é que as trabalhadoras domésticas podem resolver os seus problemas. Se não podermos trabalhar e receber salário, como é que vamos poder pagar a renda e sobreviver quando o senhorio não quer saber da nossa condição, não se importa com isso, e se não pagarmos renda põe-nos na rua. E isto não é um problema exclusivo dos trabalhadores domésticos, em todos os outros sectores, se não houver pagamento de salários, como é que as pessoas vão viver?”, questionou.

Caritas recebeu grupo que denunciou patrão que terá dado a assinar carta de despedimento

Um grupo de três migrantes que trabalham numa sauna no hotel Fortuna, no ZAPE, reuniu-se na manhã de ontem com responsáveis da Caritas Macau para denunciar o facto de o patrão lhes ter feito chegar uma carta em chinês – língua que não dominam – para que estas a assinassem, sem que soubessem que se tratava de uma carta que dizia que ficavam sem trabalho nos dois meses seguintes e, consequentemente, sem vencimento. A situação foi noticiada ontem pelo jornal Macau Daily Times. Paul Pun, secretário-geral da Caritas, confirmou ao PONTO FINAL que a instituição se reuniu com três das funcionárias da sauna – duas indonésias e uma vietnamita – que receberam essa carta e adiantou que as trabalhadoras não assinaram o documento. O responsável da Caritas aconselhou as mulheres a esclarecer a situação com o patrão e, se não fosse possível, que se dirigissem à Direcção para os Assuntos Laborais (DSAL). Yosa Wari Yanti, presidente da União de Trabalhadores Migrantes da Indonésia, confirmou a situação ao PONTO FINAL: “Houve uma empresa que quis despedir uma série de trabalhadoras sem que elas soubessem que estavam a ser despedidas”. “Foram obrigadas a assinar um papel com um texto escrito em caracteres chineses sem que elas soubessem o que estava lá escrito”, denunciou.

