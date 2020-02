PME vão precisar de subsídios para “sobreviver” ao encerramento dos casinos, dizem analistas

As medidas implementadas pelo Governo no âmbito do combate à epidemia causada pelo coronavírus de Wuhan vão ter um forte impacto no tecido económico de Macau. Na opinião de dois especialistas contactados pelo PONTO FINAL, o encerramento dos casinos vai afectar a sobrevivência das pequenas e médias empresas, caso o Executivo não tome medidas concretas.

O encerramento dos casinos nas próximas duas semanas pode colocar em risco a sobrevivência das pequenas e médias empresas, caso o Governo não adopte medidas para auxiliar os sectores mais dependentes da indústria do jogo. Segundo Glenn McCartney, especialista na indústria do jogo e professor na Universidade de Macau, as medidas implementas pelo Chefe do Executivo justificam-se perante o risco de propagação do coronavírus no território, mas alerta que as pequenas e médias empresas podem estar em risco nos próximos meses. Para o docente, os pequenos empresários vão necessitar de apoio governamental para resistirem às dificuldades ao contrário das operadoras de jogo que têm capacidade financeira para superar o encerramento dos casinos

“Concordo com a decisão do Governo, porque segurança e saúde são a prioridade primordial da sociedade, e esta acção, por muito que custe nesta altura, vai ser decisiva para que a indústria possa recuperar mais rapidamente. Creio que é com este tipo de decisões que vamos poder regressar à normalidade de forma mais célere. Mas há que ter em consideração os pequenos negócios, que têm de pagar a renda todos os meses, para além de pagar a fornecedores e os salários dos trabalhadores”, começa por explicar Glenn McCartney.

O especialista do jogo recorda que, nos últimos dias, os negócios locais já tinham sido afectados com a diminuição do fluxo de pessoas em Macau, mas considera que o encerramento dos casinos vai penalizar sectores que não têm grande margem de manobra para situações de crise. “O fecho dos casinos por duas semanas vai ser dramático em termos do impacto no ano. Porque as operadoras já tinham estabelecido os orçamentos para 2020, isto obviamente que vai ter um impacto significativo nas projecções de receitas porque a indústria do jogo é a espinha dorsal da economia de Macau pois representa cerca de 90%”, referiu antes de acrescentar que “as receitas em Macau fora da indústria do jogo representam apenas 10%”.

“As empresas que não fazem parte da indústria do jogo são sustentadas pelo sistema da própria indústria dos casinos. Por isso não é preciso fazer muitas contas de matemática para chegar à conclusão que, se fecharmos a indústria do jogo, isso irá ter um enorme impacto na restauração, alojamento e comércio de retalho num efeito dominó. Temos de ter em atenção que isto representa 85% da receita fiscal do Governo de Macau e que, no final de Fevereiro, vai ter menos receita fiscal. Mas, por outro lado, não creio que será dramático para o Executivo, que tem reservas fiscais significativas. A minha preocupação nesta altura foca-se mais nas pequenas empresas em Macau, como as pequenas lojas de venda a retalho. Esses vão sentir muito o impacto deste fecho dos casinos. Porque neste caso não se fecharam apenas os casinos, foram também bares, cinemas e outros estabelecimentos”, frisou.

O docente da UMAC assinalou ainda que Macau “não tem um plano B” para este tipo de situações pois a sua economia assenta essencialmente no mercado do jogo. “Quando acontece uma situação destas não temos outro plano. Não temos outro mercado internacional, não temos uma indústria de lazer, temos uma economia baseada em casinos”, considerou.

Questionado sobre que medida pode ser implementada para ajudar as PME, Glenn McCartney apontou para as reservas do Governo. “Acho que o Governo tem reservas suficientes para ajudar, particularmente as pequenas empresas e o sector do retalho. As operadoras de jogo têm enormes recursos financeiros em mãos, por isso têm a capacidade de pagar as despesas, mas as pequenas empresas de Macau, como lojas e restaurantes, precisam de mais ajuda do Governo, e muito rapidamente, porque foram obrigadas a fechar, mas continuam a ter de pagar as despesas, mas com que dinheiro, se não têm receitas?”, questionou.

“Tudo o que se passa actualmente tem um grande impacto na economia de Macau”

O economista José Sales Marques partilha da opinião de Glenn McCartney. As pequenas e médias empresas de Macau vão precisar rapidamente de auxílio financeiro do Governo. “Obviamente que tudo o que se passa actualmente tem um grande impacto na economia de Macau, e é um impacto sobretudo em todos os diversos sectores da economia. Não só as pequenas, mas como as médias empresas, como todas”, começou por referir o também presidente do Instituto de Estudos Europeus de Macau.

Com o encerramento dos casinos e o apelo do Chefe do Executivo para que os cidadãos permanecem em casa, as pequenas e médias empresas locais são obrigadas a fechar portas ao público. “Todas as empresas vão ser afectadas porque tanto a procura externa como a interna vai estar muito reduzida, sobretudo a externa. A maior parte da economia de Macau, nomeadamente os restaurantes e outros estabelecimentos, os trabalhadores não podem trabalhar, portanto, não há produção de valor, não há produção de riqueza, mas há os custos, nomeadamente salariais, e os chamados custos de estrutura, que naturalmente acompanham sempre a vida de cada uma das empresas”, assinalou José Sales Marques.

Para o economista, uma das soluções para ajudar as empresas pode passar por subsídios ou subvenções do Governo. “Numa fase inicial, parece-me que essa ideia de haver um certo tipo de subsídio, ou de subvenção, será uma das soluções. As pequenas e médias empresas não têm capacidade de encaixe, porque elas vivem muito da sua facturação, não digo diária, mas pelo menos mensal. Não são empresas que têm capacidade para sobreviver muito tempo se não tiverem vendas. Acho que o Governo vai fazer isso e tenho a certeza que tem a capacidade para o fazer e que efectivamente vai encontrar medidas, provavelmente, até em diálogo com esses sectores e os seus representantes e encontrar algumas medidas que minorem essas situações”, considerou Sales Marques.

“No essencial passará por uma transferência de riscos, como se diz na economia, unilateral do Governo. Sob forma de uma subvenção, uma injecção qualquer de receitas para que essas empresas possam sobreviver, em primeiro lugar, e, segundo, criar condições para depois recuperar quando o mercado normalizar. Quando as forças do mercado puderem voltar a actuar normalmente, porque neste momento a procura potencial existe, mas a efectiva não, porque as pessoas não devem sair de casa. Por isso poderão haver outras medidas complementares para facilitar a recuperação das empresas. Nesta fase, acho que é mais a sobrevivência, e, depois, quando tudo voltar à normalidade, será a recuperação das empresas”, acrescentou o economista.