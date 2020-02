Macau pode alargar monitorização a residentes de outras províncias 

Apenas os residentes da província de Hubei são obrigados a apresentar uma declaração médica para entrar em Macau, mas as autoridades não colocam de parte alargar a fiscalização a residentes de outras províncias do interior da China. O Corpo de Polícia de Segurança Pública revelou que uma centena de cidadãos de Hubei permanece no território em regime de isolamento e que estão por localizar 42 pessoas.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

O chefe do Centro de Prevenção e Controlo de Doença, Lam Chong, admitiu ontem a possibilidade de alargar as medidas de monitorização de entrada a cidadãos de outras províncias do interior da China. O responsável dos Serviços de Saúde garantiu que as autoridades estão a tomar as medidas necessárias para travar a propagação do coronavírus de Wuhan e explicou porque é que apenas os residentes de Hubei são considerados de alto risco e obrigados a apresentar uma declaração médica para entrar no território.

“Porque [Hubei] é o epicentro da epidemia, sobretudo, a maioria dos casos desenvolve-se em Hubei e por isso as pessoas que entrem em contacto com pessoas de Hubei têm alto risco. Em concreto, tomamos esta decisão de nos concentrarmos nos residentes de Hubei. Mas claro que o Governo da RAEM está sempre a acompanhar a situação e a informação da epidemia. Se houver necessidade, vamos elevar o nosso nível de fiscalização, ou de monitorização, no sentido de alargar o nosso âmbito para outras províncias, talvez. Mas vamos avaliar a situação actual”, afirmou Lam Chong em conferência de imprensa.

Recorde-se que, para entrar em Macau, todos os residentes da província de Hubei são obrigados a apresentar, na fronteira, uma declaração médica a comprovar que não estão infectados pelo novo coronavírus. Para além disso, têm de comprovar que não estiveram na província de Hubei nos 14 dias antes de apresentar a declaração. “Os residentes de Hubei necessitam de apresentar um atestado médico a comprovar que não está infectado pelo coronavírus. Se nos últimos 14 dias tiverem visitado Hubei, independentemente da sua província, ou do seu local de origem, também necessitam de apresentar um atestado médico pois têm de preencher a declaração do estado de saúde. Se qualquer declaração vier a ser falsificada, o indivíduo está sujeito a sanções”, explicou Chio Song Um, representante do Corpo de Polícia de Segurança Pública.

Já Lei Wai Seng, médico adjunto da direcção do Centro Hospitalar Conde de S. Januário, fez questão de assinalar que esta é uma medida de prevenção. “Só ponderamos a situação de combate ao coronavírus, isto não é um aspecto de discriminação por causa do local de origem”, frisou o clínico, acrescentando depois que todos os cidadãos de Hubei podem ficar em Macau caso se verifique que não há infecção após 14 dias de isolamento.

“Se durante os últimos 14 dias, se estiverem em isolamento, e essas pessoas forem verificadas e não estiverem infectadas pelo coronavírus, então não precisam de sair de Macau, porque não apresenta risco de infecção. Então tratamos como um visitante normal e podem ficar em Macau. Não podemos ter a discriminação só porque são de Hubei e, por isso, é exigido que saiam de Macau. Nós só ponderamos a situação de combate do coronavírus e não de um aspecto de discriminação pelo local de origem”

Uma centena de residentes de Hubei em Macau, 42 em parte incerta

Desde a entrada em vigor desta medida, a 27 de Janeiro, ninguém da província de Hubei voltou a entrar em Macau, por não conseguir apresentar um atestado médico. De acordo com o representante do CPSP presente na conferência de imprensa, a maioria dos visitantes de Hubei já saiu de Macau, entretanto. “Ainda só restam cerca de 100 visitantes da província de Hubei em Macau, alguns estão no Alto de Coloane e outros estão na Pousada Maria do Infante. Também temos cerca de 42 pessoas que estão à espera de contacto. Ainda não conseguimos contactar esses 42 indivíduos. Na semana passada tínhamos cerca de 1000 visitantes [da província de Hubei] e a maioria já saiu de Macau, por isso só temos 42 pessoas com quem ainda não conseguimos entrar em contacto, mas vamos continuar a fazer o nosso trabalho de tentar contactar essas pessoas”, assinalou Chio Song Um.

Ho Iat Seng agradece à população e adverte que combate entrou em fase “dura e difícil”

O Chefe do Executivo advertiu ontem, numa carta aberta à população, que “os trabalhos de prevenção e combate à epidemia” no território “entram agora numa fase ainda mais dura e difícil”. Na missiva, Ho Iat Seng manifesta “sinceros agradecimentos a toda a população pela compreensão e apoio às tarefas do Governo de prevenção e combate a esta epidemia” e lembra que a “pneumonia viral causada pelo novo tipo de coronavírus” deixa “a saúde da população e a ordem e segurança públicas a braços com ameaças extremamente graves”. Um dia depois de ter anunciado o fecho de todos os 41 casinos de Macau por duas semanas, o líder do Governo sublinhou que “os trabalhos de prevenção e combate à epidemia em Macau entram agora numa fase ainda mais dura e difícil”. “Espero sinceramente que todos os funcionários públicos, incluindo os profissionais de saúde das instituições médicas públicas e privadas e os agentes da linha da frente das Forças e Serviços de Segurança continuem a esforçar-se, em conjunto com todos os sectores da sociedade, na luta contra a epidemia, protegendo com todas as suas forças a vida e a saúde da população de Macau, ao mesmo tempo que garantem a segurança e a ordem na cidade, para que o funcionamento da sociedade e a vida quotidiana da população regressem à normalidade com a maior brevidade possível”, escreveu.

Dois residentes de Macau a bordo de navio com dez pessoas infectadas

As autoridades de Macau anunciaram ontem que dois residentes do território se encontram a bordo de um navio cruzeiro com dez passageiros contaminados com o novo coronavírus. Os dois residentes, um homem de 80 anos e uma mulher de 60, “estão agora sob observação” disse o Chefe do Centro de Prevenção e Controlo de Doença, Lam Chong. As autoridades japonesas decidiram colocar sob quarentena o navio “Diamond Princess”, que chegara à baía de Yokohama, perto de Tóquio, na noite de segunda-feira, com 3.711 pessoas a bordo. A decisão de procurar casos de contaminação a bordo foi tomada depois de se saber que a pneumonia viral tinha sido detectada, em Hong Kong, num antigo passageiro deste navio. Os residentes de Macau, acrescentou o responsável, “precisam de 14 dias de observação clínica”. Na mesma conferência de imprensa, Lam Chong disse que não há casos confirmados de residentes de Macau infectados com o novo coronavírus que se encontrem foram do território.