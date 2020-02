Au Kam San e Sulu Sou elogiam decisão de encerramento dos casinos

Em reacção ao encerramento dos casinos, determinado esta terça-feira pelo Governo, os deputados Au Kam San e Sulu Sou mostraram reações positivas em comentários publicados ontem nas redes sociais. Au Kam San, que considera a decisão do Executivo ”eficiente”, disse que o Governo ”merece um elogio” por cumprir o que tinha prometido anteriormente no caso do agravamento da epidemia do novo coronavírus. Comparativamente com a receita anual originada pela indústria do jogo, concluiu o deputado, o prejuízo económico que o Governo enfrentará ao longo dos próximos dias ”não vai causar um problema grave”.

Acredita Au Kam San que, a não ser que a epidemia continue durante meses, as concessionárias do jogo serão capazes de resistir ao impacto negativo, assumindo, ao mesmo tempo, as suas responsabilidades sociais, tendo em conta a chegada iminente do novo concurso para as concessões dos casinos. Au Kam San sublinhou ainda que, além de ‘‘ninguém ter vantagem nesta situação contínua de epidemia’’, ‘‘a saúde e a segurança dos cidadãos devem ser sempre as prioridades’’.

“Esta medida de encerramento dos casinos é correcta”, referiu Sulu Sou, na sua página de Facebook. O deputado apelou, contudo, ao Governo que reconsidere as restrições de entrada nas fronteiras. O democrata sugere às autoridades uma série de medidas, como o impedimento de entrada aos não-residentes que estiveram na China continental nos últimos dias, o isolamento e a quarentena obrigatórios para os visitantes do interior da China e os trabalhadores não-residentes, e a importação excepcional de bens essenciais, para assegurar o abastecimento diário, nomeadamente de máscaras, para um melhor combate e prevenção da epidemia.

M.F.