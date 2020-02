Atrelado ao vírus, chegou o receio, o tédio e o silêncio

Tudo parado, ruas desertas, pessoas ansiosas e escassez de máscaras. Esta é a realidade descrita pelos seis portugueses que vivem no interior da China com quem o PONTO FINAL falou. Em Pequim, em Xangai, em Hangzhou, em Zhuhai e em Wuhan a situação é semelhante: cidades paradas à espera que o novo coronavírus passe. Em Hong Kong, o cenário é idêntico, mas faz-se a comparação com Macau: “Deste lado, a percepção é de que o Governo de Macau está a ser bastante eficiente a lidar com a crise”.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

No dia 15 de Janeiro já se percebia que algo não estaria bem. Rosendo da Costa ia para o escritório de autocarro e notou que havia poucas pessoas, mas acreditou que se tratava apenas de efeitos do Ano Novo Chinês. No dia seguinte, o advogado que vive em Pequim há seis anos começou a ver a maioria das pessoas com máscara na cara e apressou-se a comprá-las também. Lá, viu chineses a comprar máscaras “às carradas”, mas não pensou que fosse grave. Com o aumento do número de casos diagnosticados de infecção pelo novo coronavírus na China, Rosendo foi vendo a capital chinesa tornar-se num deserto. O PONTO FINAL esteve à conversa com portugueses a viver em Pequim, Xangai, Hangzhou, Zhuhai, Wuhan e Hong Kong, que pintaram cenários de tédio, silêncio, receio, mas também de confiança.

“A cidade, no Ano Novo Chinês, é um deserto, porque muita gente não é de Pequim, mas o que eu vi foi uma cidade completamente fechada, abandonada. Parece um daqueles filmes do apocalipse em que as pessoas fugiram todas à pressa”, descreve Rosendo da Costa. O advogado nunca tinha visto Pequim assim.

Logo nos primeiros dias em que o coronavírus se começou a propagar, Rosendo ainda tentou fazer a sua vida normal, mas sem sucesso: “O ginásio estava fechado com um aloquete, sem data de abertura, depois fui a um ‘shopping’ e era impressionante, completamente vazio, não tinha lá ninguém, zero”. No seu condomínio fecharam os portões e os convidados só entram depois de apresentarem justificação, há desinfecção diária nas zonas comuns, mede-se a temperatura e os elevadores cheiram a desinfectante. Na empresa, o recomeço do trabalho pós-Ano Novo Chinês foi adiado para 10 de Fevereiro.

Com isto, diz, “a sociedade chinesa tornou-se ainda mais impessoal, vê-se no rosto das pessoas”. E justifica a afirmação: “Na Ásia, as pessoas dão encontrões umas nas outras, é normal, é um continente sobrepopulado, mas agora as pessoas afastam-se, evitam tocar umas nas outras”. Quem não usa máscara na rua é olhado de lado, diz. Precisamente sobre as máscaras, Rosendo diz que já estão esgotadas em Pequim, já não é possível comprar nem nas farmácias nem na internet. Os supermercados também “não estão a 100%”.

Fará isso com que queira voltar a Portugal? “Não”, atira, lembrando que a Embaixada portuguesa em Pequim o contactou para “saber se estava bem” e para saber “se tencionava ficar cá”. “A China é um país muito grande, maior do que a Europa, tem uma população que é maior do que a dos Estados Unidos, Brasil e México juntos. Acho que o risco de ser contagiado não é muito grande, sinto-me seguro, até porque Pequim é a capital”, afirma. Recorde-se que, até à noite de ontem, na província de Pequim tinham sido diagnosticados 253 casos de infecção pelo novo coronavírus e foi contabilizada uma vítima mortal. Pequim tem mais de 21 milhões de habitantes.

“TENDO EM CONTA A DIMENSÃO DA CIDADE, É MUITO POUCO”

João Pimenta é da mesma opinião: “Tendo em conta a dimensão da cidade, é muito pouco”. O jornalista da Agência Lusa refere-se aos 253 diagnosticados e lembra que “a maior parte dos novos casos está a surgir em Hubei, que está sob quarentena”, o que o faz acreditar que “eles conseguiram localizar o problema”.

Pimenta descreve a situação como “inédita”. Depois da propagação do vírus pela China, tem tentado fazer o seu dia-a-dia normal, contudo, “a cidade está vazia, vê-se pouca gente na rua, vê-se poucos carros na rua”. Para o jornalista, este “é o cenário típico da semana do Ano Novo Chinês, que neste caso foi prolongada”: “Nas ruas está tudo vazio, não se vê ninguém num raio de 100 metros”.

“O contraste [comparativamente com a Pequim habitual] está no vazio nas ruas, o silêncio. Mas também no facto de não haver vida social, os chineses gostam muito de estar à mesa e os restaurantes estão fechados”, afirma, dizendo ainda que há dois tipos de habitantes de Pequim: “Há pessoas que estão a entrar em pânico, e depois há outras pessoas que desdramatizam demais e não tomam as devidas precauções”. Sobre medidas de prevenção visíveis em Pequim, tal como Rosendo, também Pimenta destaca o odor a químicos nos elevadores, fruto das desinfecções.

Na capital, a indicação oficial é para que tudo esteja suspenso até ao dia 10 de Fevereiro, pelo menos. Será que depois tudo volta ao normal? “Não, não acredito. Acho que depende dos sectores de negócios”. Por falar em negócios, João Pimenta destaca o impacto económico que o surto pode vir a ter e diz que “já há muitas empresas que estão em dificuldades”, e dá um exemplo concreto: “Falei com uma amiga cuja empresa organiza estágios na China e eles vão abrir falência, porque toda a gente que viria para a China fazer estágios cancelou e eles ficaram sem negócio”.

A compra de máscaras é, por estes dias, impossível em Pequim, e quem ainda as vende tenta lucros exponenciais: “Houve aqui algum aproveitamento com as máscaras, que estão a ser vendidas a dez vezes o preço”. Contudo, nos supermercados está tudo “normal”.

Ainda sobre os efeitos do surto nos hábitos das pessoas, João Pimenta conta: “Às tantas, gera-se um certo excesso de zelo e evita-se estar frente a frente ou a menos de um metro da outra pessoa”. E isso “gera uma coisa um bocado bizarra, que é as pessoas evitarem-se umas às outras”. O jornalista também não pensa abandonar a China: “Esta é mesmo a altura em que eu tenho de estar aqui, faz parte da profissão”.

“HÁ UM SILÊNCIO ATERRADOR”

Cerca de 1.200 quilómetros a Sul de Pequim está José Drummond, em Xangai, e o cenário é o mesmo: “As ruas não têm carros, não têm pessoas, é um silêncio enorme”. “Vai-se ao centro e parece impossível, parece ficção científica. Não há nada aberto”, diz, dando o exemplo mais claro daquilo que ilustra uma cidade parada: “Nem os restaurantes de ‘fast food’, que no centro há quase um em cada esquina, estão abertos. Anda-se quilómetros e quilómetros sem se encontrar nada aberto”. A ausência de carros nas ruas faz com que seja possível andar no meio das estradas sem preocupações.

Recuando no tempo, o artista recorda: “A partir do dia 22 as coisas mudaram logo todas”. Nesse dia, segundo José Drummond, deixou de haver máscaras à venda em Xangai devido à corrida às farmácias, depois fechou a Disneylândia, parques e jardins e “desde aí, o Governo tem fechado cada vez mais coisas”.

“O que também sinto é o silêncio, como se tudo estivesse à espera de uma calamidade maior”, refere, completando: “Há um medo que entretanto também fechem Xangai daqui a uns dias. Isso provoca uma ansiedade nas pessoas, de que de repente não possam sair”. Na terça-feira, o Governo chinês anunciou que três cidades da província de Zhejiang, vizinha de Xangai, ficariam isoladas. “Neste momento, há um silêncio aterrador”.

Drummond lembra Xangai pré-vírus como uma cidade “muito frenética, com muita energia, uma cidade que tem muita oferta cultural e desportiva”. “Tudo isso não existe neste momento”, lamenta. A cidade tem mais de 26 milhões de habitantes. O artista diz sentir os locais “ansiosos”. “Acabam por criar uma ansiedade maior devido a tudo isso, não só por causa do vírus, as pessoas estão em casa sem nada para fazer e ficam a fazer o quê? Ver televisão o dia inteiro? Ver as notícias? Estamos a viver numa espiral estranha”.

Depois de o surto se ter começado a espalhar, José Drummond pensou em voltar para Portugal, mas deixou a ideia. “A minha mulher é chinesa, não a vou deixar aqui nesta situação sozinha, enquanto não aparecer uma outra possibilidade para onde possamos ir os dois, ficarei aqui”, afirma.

“TÃO CEDO NÃO VOLTAMOS A TER FÉRIAS TÃO LONGAS”

É num comboio, durante a viagem entre Shaoxing e Hangzhou, que Filipe Martins fala com o PONTO FINAL. Foi a Shaoxing, onde trabalha, buscar o computador para poder trabalhar em casa, em Hangzhou. Tudo por causa do coronavírus. As duas cidades fazem parte da província de Zhejiang.

O gestor de design não vai ao emprego desde o dia 17 de Janeiro. Esteve de férias, devia ter voltado a 1 de Fevereiro, mas o recomeço ficou adiado para o dia 18. Agora, com estas férias forçadas, “os dias têm sido diferentes”. Filipe Martins vê com optimismo esta paragem: “Eu estou muito tranquilo, dediquei-me a aprender coisas que queria aprender, que é programação, ou voltar a pintar. Tenho cozinhado muito, alguns dias conseguimos ir passear porque vivemos mesmo ao lado de uma montanha”. Tem sido “uma espécie de férias” e há que “aproveitar”, porque “tão cedo não voltamos a ter férias tão longas”.

Filipe Martins traça o mesmo quadro: “Em geral, há menos gente nas ruas e nos transportes”. Também faltam máscaras e gel desinfectante. Nos supermercados, “há tudo, há alguns supermercados que têm mais coisas que outros, e a coisa mais difícil de encontrar é o arroz. De resto há tudo”, diz, contando que ele e a namorada têm ido de dois em dois dias a diferentes supermercados para comprovarem se há tudo o que querem em ‘stock’.

As medidas para prevenir que o surto se alastre mais em Shaoxing são mais apertadas do que em Hangzhou, conta. Ali, cada pessoa só pode sair de casa três vezes por semana para ir fazer compras. “Em Hangzhou é mais tranquilo”, porém, “eles estão a controlar as entradas nos bairros, as pessoas não se podem visitar umas às outras, há restrições e medem a temperatura”.

Os constrangimentos não fazem Filipe querer voltar a Portugal: “Eu tenho aqui a minha namorada com quem estou prestes a casar, como tal, voltar a Portugal claro que me apetece, mas seria deixar aqui uma parte da minha família”. Está, então, posta de lado essa possibilidade, “a não ser que haja uma grande alteração ao estado das coisas”. Da embaixada portuguesa recebeu a informação de que foi criado um grupo na rede social WeChat para partilhar informações entre os cidadãos portugueses na China.

“QUEM NÃO SOUBESSE, ACHAVA QUE O MUNDO IA ACABAR”

José Martins, conhecido como Pelé, é o treinador da equipa de futebol da Casa de Portugal em Macau há 14 anos e vive do outro lado da fronteira, em Zhuhai, mudou-se para lá há cinco anos por causa do preço da habitação na RAEM. O treinador também mostra o cenário de uma cidade abandonada: “Agora não há ninguém nas ruas. Nas ruas não há ninguém mesmo, uma coisa triste. O pessoal está com muito medo”. “Quem não soubesse, achava que o mundo ia a acabar. É um bocado triste”, afirma.

A sua maior preocupação é com os filhos e tem duas vertentes: o vírus e o tédio. “Eu fico triste por causa dos meus filhos. Ter crianças em casa, presas durante dias e dias sem poderem sair, é chato. Mas eles agora já entendem a gravidade da situação e até fazem perguntas sobre a situação”, conta, prevendo que as aulas comecem “lá para o final de Março ou início de Abril”. A praia é a solução: “Tento estar dentro de casa com eles, mas depois de quatro ou cinco dias, tenho de os levar à praia aqui de Zhuhai, que é um sítio seguro e que não tem muita gente. É um sítio saudável”.

“Sim, sinto-me seguro”, afirma. “Zhuhai anda 100% em cima das pessoas” e exemplifica: “Ainda ontem vi uma pessoa a querer entrar no táxi sem a máscara e o polícia e o taxista só o deixaram entrar quando a pessoa meteu a máscara, eles estão em cima de tudo”. E isso faz com que tenha argumentos para dar aos familiares que lhe ligam a pedir que venha para Macau. “Eu tenho recebido várias mensagens de familiares em Portugal e Macau, que têm dito ‘volta para Macau’, mas eu sinto-me mesmo muito seguro aqui em Zhuhai”, conta.

Rui Severino está no olho do tufão do novo coronavírus, em Wuhan. Não quis sair, juntamente com os outros portugueses residentes na província de Hubei, que foram retirados através de um mecanismo europeu. Antes de os portugueses serem levados de volta a Lisboa, o treinador de cavalos de corrida falou com o PONTO FINAL e desvalorizou o novo coronavírus: “Isto é um vírus, não é uma guerra”. Há uma semana, Severino descrevia a cidade, dizendo que havia “angústia” e “ansiedade” por parte dos habitantes. “Só podem ficar em casa e ir à rua comprar coisas de primeira necessidade, não há muitas lojas abertas porque foi o período do Ano Novo Chinês e as lojas ainda não reabriram, os supermercados estão todos superlotados e cada vez com menos coisas para comprar”, contava na altura.

Contactado novamente pelo PONTO FINAL, Rui Severino diz que a situação não mudou: “Toda a gente continua ansiosa, as ruas têm um tráfego mínimo e pode dizer-se que a cidade está deserta, tendo em conta que tem 11 milhões de habitantes”. Rui Severino esclarece ainda que os supermercados estão abastecidos na cidade de Wuhan.

O MAU TRABALHO DE CARRIE LAM, EM OPOSIÇÃO AO BOM DE HO IAT SENG

Já fora do interior da China, e do outro lado do delta do Rio das Pérolas, Jason Santos faz uma comparação entre os Governos de Macau e Hong Kong. O professor de inglês do ensino secundário diz que as máscaras estão totalmente esgotadas na RAEHK, bem como o líquido desinfectante. “Em Macau ainda foram compradas máscaras, mas em Hong Kong não há absolutamente nada, não há máscaras em lado nenhum, não há desinfectantes, não há lixívia, não há álcool, não há nada”.

Jason refere que, ao longo do tempo, as comparações entre as duas regiões administrativas especiais têm sido frequentes. O professor diz que, se há uns meses os hongkongers criticavam Macau por estar muito colada ao regime de Xi Jinping, agora lançam elogios à forma como está a ser controlada a crise do coronavírus: “Deste lado, a percepção é de que o Governo de Macau está a ser bastante eficiente a lidar com a crise, enquanto que o Governo deste lado, não estará a fazer o melhor trabalho”.

“Começa-se a falar sobre a questão das máscaras, porque há pessoas aqui em Hong Kong que são obrigadas a ir para o trabalho e não têm máscaras para usar. É um perigo acrescido. As pessoas, mesmo que tivessem dinheiro, não tinham onde comprar máscaras”, frisa. O professor diz mesmo que a sua mulher voou para a Tailândia para poder comprar máscaras. Nos supermercados, o único produto que falta é o arroz.

Sobre o dia-a-dia na cidade, Jason conta que “há muitas pessoas que não querem sequer sair à rua a não ser que seja absolutamente indispensável” e isso faz com que Hong Kong esteja vazia.

Qual o estado de espírito dos hongkongers? “Não há pânico generalizado, não há um sentimento de perigo iminente, nada disso”. O problema maior é o tédio. “Eu tenho três crianças pequenas em casa, a mais velha tem cinco e o mais novo tem um ano, é muito difícil estar com três crianças muito novas o dia todo em casa, é desesperante até”.

Regressar a Portugal é um assunto a ponderar. “É uma conversa que já tivemos”, diz, lembrando que houve portugueses em Hong Kong que foram de férias e não regressaram por causa da epidemia. “No meu caso, assim que as coisas começaram a ficar sérias, pensei em pegar na família e ir para Portugal, o problema é que nós não fazemos ideia de quando é que as coisas poderão voltar à normalidade”, diz, deixando no ar: “É um dia de cada vez”.