Agnes Lam sugere medidas ao Governo para cuidar das residentes grávidas

A deputada sugeriu, em carta enviada ao Executivo, uma série de medidas destinadas aos cuidados das residentes grávidas. Agnes Lam propõe que se estabeleça, no Centro Hospitalar Conde de São Januário, uma via reservada para as grávidas. A parlamentar considera que se devem centralizar as consultas destas mulheres num centro de saúde, e defende que a colaboração entre os profissionais de saúde dos hospitais públicos e privados pode facilitar a prestação de serviços a estas utentes.

Numa carta remetida ontem a Elsie Ao Ieong, secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, Agnes Lam apela às autoridades de saúde que adoptem um sistema de triagem para optimizar a prestação dos serviços destinados às mulheres grávidas. Com o objectivo de evitar o possível contágio destas residentes mais vulneráveis, a deputada sugere várias medidas, incluindo o estabelecimento de uma via destinada às grávidas, no Centro Hospitalar Conde de São Januário, para as proteger do contacto com outros doentes. Agnes Lam propõe ainda que seja designado um determinado centro de saúde para as consultas de saúde materna, e a distribuição de profissionais de saúde entre instalações públicas e privadas para ajudar com o processo de triagem.

A deputada revelou que, ultimamente, tem recebido mensagens de muitas residentes grávidas, que se preocupam com o risco da infecção pelo coronavírus nos centros de saúde. Uma vez que precisam de se dirigir regularmente aos hospitais para a realização de consultas de maternidade, encontram-se no mesmo espaço com outros pacientes que estão à espera de atendimento. A situação torna-se ainda mais preocupante após o encerramento de muitas clínicas privadas durante 15 dias, em resposta ao apelo do Governo.

Assim, Agnes Lam sugere que, no Centro Hospitalar Conde de São Januário, se estabeleça uma via específica para separar de outros doentes estas utentes que aguardam o atendimento nas consultas clínicas. Por outro lado, a deputada propõe ainda que, com base na viabilidade, as autoridades indiquem um determinado centro de saúde para receber as residentes que necessitarem desses serviços, ou as encaminhem para o Hospital Kiang Wu.

Agnes Lam apela, por fim, aos Serviços de Saúde para que distribuam os profissionais de saúde, que têm experiência nas instalações de saúde públicas do território, por esses organismos privados para prestarem apoio clínico às grávidas no processo de triagem, na premissa de não provocar sobrecarrega de trabalho a estes funcionários. Com base nestas sugestões, a deputada espera que a secretária implemente ‘‘de forma oportuna’’ mais medidas, com o objectivo de garantir a saúde das residentes grávidas.