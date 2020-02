Primeira morte registada em Hong Kong

Um residente de Hong Kong de 39 anos morreu ontem vítima de pneumonia viral causada pelo novo coronavírus, a primeira morte registada na região administrativa especial e a segunda fora da China continental. De acordo com as autoridades do território, o homem viajou para Wuhan, centro do surto do novo coronavírus (2019-nCoV), de comboio no dia 21 de Janeiro e voltou para Hong Kong em 23 de Janeiro.

A emissora pública de Hong Kong RTHK indicou que, na semana passada, o homem teve dores musculares e febre. Mais tarde, “foi transferido para uma ala de isolamento após a confirmação do coronavírus”. Esta é a primeira morte ligada ao coronavírus registada em Hong Kong e a segunda ocorrida fora da República Popular da China.

No sábado passado, um chinês de 44 anos, residente em Wuhan, morreu nas Filipinas, indicou o Departamento de Saúde filipino, em comunicado. Desde as 00h00 de ontem, Hong Kong fechou quase todas as fronteiras terrestres e marítimas para o continente para impedir a propagação do novo coronavírus. Apenas dois postos de controlo de fronteira, a Baía de Shenzhen e a Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau, vão continuar abertos.

A China elevou ontem para 427 mortos e mais de 20.600 infectados o balanço do surto de pneumonia provocado pelo novo coronavírus (2019-nCoV) detectado em Dezembro passado, em Wuhan, capital da província de Hubei (centro), colocada sob quarentena.

Além do território continental da China e de Macau e Hong Kong, há mais casos de infecção confirmados em 24 outros países. A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou na quinta-feira uma situação de emergência de saúde pública de âmbito internacional, o que pressupõe a adopção de medidas de prevenção e coordenação à escala mundial.