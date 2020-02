Ho Iat Seng encerra casinos perante “alto risco” de propagação do coronavírus

O anúncio de dois novos casos de infecção por coronavírus no território obrigou o Governo a suspender a actividade dos casinos por duas semanas. O Chefe do Executivo anunciou ainda a suspensão dos serviços básicos na Função Pública e não colocou de parte o encerramento das fronteiras com a China continental. Ho Iat Seng reconheceu que os próximos dez dias são de “alto risco”, e fez um apelo a todos os cidadãos para que não saiam de casa.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, deu ordens para a suspensão dos serviços básicos da função pública e para o encerramento dos serviços dos casinos, depois de terem sido confirmados, ontem, mais dois novos casos de infecção por coronavírus. Em conferência de imprensa, o líder do Governo reconheceu que Macau está a atravessar um período difícil por causa do risco de propagação do coronavírus, e que foram necessárias “medidas adequadas” para enfrentar os próximos dias 10 dias de “alto risco”. Ho Iat Seng vincou também, por diversas vezes, que os cidadãos de Macau devem permanecer em casa e evitar saídas à rua.

“Vamos lançar medidas para suspender alguns serviços dos casinos. Os juristas estão neste momento a trabalhar nesse sentido e hoje [ontem] à tarde vamos reunir com os responsáveis dos operadores de casinos. Falei com o senhor Zhong Nanshan, e o médico [especialista em doenças respiratórias] indicou que os próximos 7 a 10 dias são um período de alto risco, por isso, temos de tomar medidas adequadas”, começou por dizer Ho Iat Seng.

“Depois de duas semanas, se a situação estiver estável, os casinos podem voltar a entrar em funcionamento. É essa a nossa medida. É uma decisão muito difícil, mas temos de tomar essa medida para assegurar a saúde dos residentes de Macau. Esse é o nosso objectivo. Sabemos que vai causar muitos danos económicos para Macau, mas penso que Macau consegue assumir esse risco”, assinalou o Chefe do Executivo.

Ho Iat Seng recordou que a Lei Básica permite ao Governo decretar a suspensão das operações dos casinos no território e justificou a medida com o facto de haver já três residentes de Macau infectados por coronavírus, sendo um deles trabalhador de um casino. “Temos três casos que têm a ver com os residentes de Macau, e um deles é um caso que envolve um trabalhador do jogo, por isso estamos a concentrar as nossas medidas no sector do jogo”, frisou.

O líder do Governo referiu que “os trabalhadores dos casinos têm um contrato com as concessionárias e por isso vão fazer conforme as cláusulas do contrato”. No entanto, Ho Iat Seng invocou a Lei Básica para recordar às concessionárias que o Governo tem autoridade para suspender as operações de jogo no território. “Conforme a lei nº 2 de 2004, artigo 25, podemos exigir aos casinos que fechem quando for necessário”.

Impacto na economia

Ho Iat Seng abordou o impacto na economia de Macau, na sequência do encerramento dos casinos, e admitiu recorrer às reservas do Governo para enfrentar um período difícil da cidade. “Sabemos que, com o fecho dos casinos, a receita vai ser zero durante estes dias pois se suspendemos o serviço não temos receita. Não fiz ainda o cálculo [do impacto na economia], mas com certeza que iremos ter um défice no orçamento. Em Janeiro, ainda temos uma pequena parte da receita de jogo, mas agora se for suspenso por duas semanas, a receita vai ser de zero. As outras actividades dos outros sectores, a receita é limitada, e agora nem vamos lançar medidas fiscais, ou benefícios fiscais e, por isso, este ano vai ter um défice no nosso orçamento”, reconheceu Ho Iat Seng.

O antigo presidente da Assembleia Legislativa frisou que Macau tem reservas financeiras para enfrentar os próximos meses. “Mencionei por várias vezes que precisamos de tomar medidas com prudência, de poupar o nosso orçamento. Agora temos reservas financeiras e como estamos num momento difícil vamos utilizar o erário público da nossa reserva para ultrapassar estes tempos difíceis”, afirmou.

O Chefe do Executivo revelou também que vai haver redução do número de transportes públicos, e reiterou o apelo a todos os cidadãos para que não saiam de casa nos próximos dias. “Sabemos que a economia neste momento está a desacelerar. Precisamos, através de infra-estruturas, impulsionar o desenvolvimento económico de Macau. Vamos reduzir o número de autocarros, de [circulação do] metro ligeiro. Neste momento estamos num período difícil. Pretendemos reduzir o fluxo de pessoas porque, caso contrário, pode haver risco de transmissão. Queremos que os cidadãos permaneçam em casa e que não saiam”, repetiu.

Suspensão dos serviços públicos básicos

Outra das medidas anunciadas por Ho Iat Seng foi o encerramento de todos os serviços básicos da Função Pública como medida de prevenção. “Adiámos o regresso dos funcionários públicos ao trabalho após os feriados, mas, na verdade, não são feriados, é sim uma dispensa de serviço. No meu despacho diz que os serviços públicos têm de manter alguns serviços limitados e serviços mínimos ou básicos. No entanto, vou suspender os serviços básicos e manter somente os serviços urgentes. Porque verificámos em Cantão que num puxador da porta têm esse tipo de vírus. Por isso, vamos também suspender os serviços básicos e só manter os serviços urgentes”, disse.

Na opinião de Ho Iat Seng, os funcionários públicos que não podem regressar ao local de trabalho devem tentar manter as funções a partir de casa, e deu como exemplo os juristas. “Os funcionários públicos não estão de férias ou a gozar feriados em que podem sair de casa e conviver com os amigos. Nesta altura, devem ficar em casa e não sair de casa. Os colegas que podem trabalhar devem estar em casa a trabalhar. Por exemplo, os juristas podem ficar em casa e até elaborar as respectivas legislações. Acho que uma parte dos trabalhadores pode trabalhar em casa. Eu sei que o servidor do Governo não dá para ligar os computadores de casa. Mas os juristas, as pessoas que são responsáveis pela análise económica, acho que podem trabalhar de casa. Acho que devem assumir os seus trabalhos. O que é desnecessário é deslocar-se ao local de trabalho”, salientou

Fecho das fronteiras

Com o fecho dos serviços básicos e dos casinos, Ho Iat Seng foi questionado sobre a possibilidade de o Governo poder vir a fechar as fronteiras com a China continental. O Chefe do Executivo admitiu que o encerramento das fronteiras é um cenário em equação, mas que, por enquanto, não há razões para avançar para uma medida tão drástica. “A questão de fechar as fronteiras já foi discutida há muito tempo. Se fecharmos as fronteiras, não podemos circular e o que é que vamos comer? Para todos os alimentos dependemos do fornecimento da China. Não restringimos essa hipótese de fechar as fronteiras. É uma das ponderações, mas precisamos de estudar as consequências. Mas não estou a negar essa hipótese de fechar as fronteiras. Porque precisamos de alimentos e de outros recursos que precisam de ser importados do interior da China”, afirmou.

Hong Kong não informou Macau antes de suspender ligações marítimas

O Governo de Carrie Lam não comunicou às autoridades de Macau a decisão de encerrar as ligações marítimas com Macau, confirmou Ho Iat Seng em conferência de imprensa. O Chefe do Executivo foi questionado sobre a suspensão das ligações marítimas entre Macau e Hong Kong para evitar a propagação do novo coronavírus chinês, e assumiu que não houve qualquer comunicação oficial por parte do Executivo de Carrie Lam. Ho Iat Seng relativizou a posição assumida pela região administrativa especial vizinha. “Saliento que não estamos a fechar fronteiras. Se Hong Kong contactou com Macau sobre o fecho do terminal marítimo antes do encerramento das fronteiras marítimas, digo francamente que não falaram com a parte de Macau antes do fecho do terminal, mas isso também não é necessário porque, agora, se fechamos os casinos também não vamos antecipadamente informar o Governo de Hong Kong antes de o fazer”, referiu.

Máscaras de Macau foram compradas em Portugal e nos Estados Unidos

Macau tem máscaras suficientes para enfrentar o surto de coronavírus, garantiu Ho Iat Seng. O Chefe do Executivo frisou que houve um reforço dos postos de venda e revelou que o Governo está à procura de fornecedores de máscaras depois de ter adquirido 20 milhões de unidades nos Estados Unidos da América e em Portugal. “A nossa equipa está a adquirir máscaras e também outros equipamentos hospitalares em todos os lados do mundo. Posso garantir que os 20 milhões de máscaras vão ser fornecidos a todos os cidadãos. Acrescentámos mais alguns pontos de venda de máscaras para que os cidadãos não necessitem de se concentrar nessas 50 farmácias para comprar máscaras. Não queremos que os cidadãos fiquem concentrados porque pode causar um grande risco de transmissão da epidemia. Adquirimos máscaras em países como EUA e Portugal. Neste momento em Portugal já não há mais máscaras”, referiu Ho Iat Seng. Questionado sobre a falta de máscaras a nível global, o líder do Governo reforçou que há material suficiente para todos os cidadãos. “Temos stock, mas se forem necessárias mais máscaras, o Estado [chinês] vai ajudar. O interior da China já tem os seus problemas, por isso não vamos perguntar à Pátria, porque podemos fazer a aquisição global. Se não conseguirmos adquirir máscaras através dos outros meios, com certeza o Estado vai apoiar. mas acho que com 20 milhões de máscaras conseguimos suportar este período”, disse.

Governo assegura stock de produtos desinfectantes nos hospitais e lares

Ho Iat Seng frisou que o Governo vai garantir o fornecimento de produtos desinfectantes aos hospitais e lares de Macau. O Chefe do Executivo foi questionado sobre a escassez deste tipo de produtos ao público em geral e frisou que o Governo assegurou quatro toneladas de gel de álcool para os hospitais, lares para pessoas com deficiência e lares de terceira idade. “Os produtos de limpeza ou de desinfecção são um grande problema. Sabemos que há muitas empresas que têm stock, mas não conseguimos ainda comprar muitos produtos, apesar de já termos alguns em stock. Algumas empresas doaram esses produtos, mas não vamos vender esse tipo de produtos porque o mais essencial é fornecê-los aos hospitais. E nós temos de assegurar que os hospitais e lares para portadores de deficiência e os lares para idosos têm esses produtos de desinfecção suficiente. Neste momento, esses produtos de desinfecção são para os trabalhadores de saúde. Temos de assegurar a 100 por cento que eles têm esses produtos para utilizarem. Não queremos que os nossos médicos e enfermeiros fiquem infectados”, assinalou Ho Iat Seng, acrescentando que o Governo adquiriu quatro toneladas de gel de álcool.

Oitava paciente incorre em pena de prisão até dois anos

O Chefe do Executivo fez um apelo aos cidadãos de Macau para que não omitam informações aos profissionais de saúde quando se deslocarem aos hospitais. Ho Iat Seng recordou que a lei prevê uma pena de prisão até dois anos para quem oculte informação, e deu como exemplo a oitava paciente infectada por coronavírus, que colocou em risco mais de uma dezena de pessoas por não informar os serviços clínicos de uma consulta no interior da China. “Se alguém ocultar informações, nós temos uma punição. De acordo com a nossa lei de prevenção, controlo e tratamento de doenças transmissíveis, há uma pena de prisão até dois anos. Espero que o Governo não precise de tomar essas medidas porque são pacientes, nós não queremos punir pacientes. Mas se alguém ocultar as informações e causar grandes problemas na sociedade, temos de tomar essa medida. Há legislações, há medidas”, afirmou Ho Iat Seng sobre o oitavo caso confirmado de infecção por coronavírus em Macau, que poderá ter resultado na infecção de outras pessoas, nomeadamente uma sobrinha. O líder do Governo alertou ainda para o risco de infecção de pessoal médico e enfermeiro. “Imaginem que, por causa de um paciente, temos de isolar 20 e tal trabalhadores, entre médicos e enfermeiros. Isso pode causar um grande problema para a sociedade. Apelo a todos os cidadãos para que assumam as suas responsabilidades. Uma pessoa prejudicou 28 pessoas. Por isso apelo aos cidadãos de Macau para que digam a verdade caso tenham ido a um hospital no interior da China”, referiu Ho Iat Seng.

“Espero que nestas duas semanas os trabalhadores dos casinos não precisem de estar preocupados”

Apesar do encerramento dos casinos por indicação do Governo, o Chefe do Executivo pediu garantias às operadoras de jogo em relação aos salários e postos de trabalho dos 40 mil funcionários do sector. “Espero que nestas duas semanas os trabalhadores dos casinos não precisem de estar preocupados”, começou por dizer Ho Iat Seng, em conferência de imprensa. O líder do Governo afirmou que os trabalhadores “podem utilizar a licença com vencimento e algumas férias que ainda não marcaram” durante este período, e assumiu que vai pedir às concessionárias para que não cortem salários nem despeçam trabalhadores. “Esta é uma das responsabilidades sociais, por isso vamos fazer esse apelo junto dos concessionários de jogo”, assinalou o Chefe do Executivo.

Pousada Marina Infante ainda tem 186 quartos para isolamento

Ho Iat Seng assegurou ontem que o Governo já realizou trabalhos preparatórios para encontrar um hotel para acolhimento de pessoas em isolamento devido ao risco de infecção por coronavírus. O Chefe do Executivo assumiu que a lotação da Pousada Marina Infante pode não ser suficiente para o futuro, apesar de ainda ter 186 quartos disponíveis. “São cerca de 60 pessoas de Hubei que ainda não estão hospedadas na Pousada Marina Infante. Na pousada temos ainda 186 quartos. Ainda temos quartos suficientes, se não forem suficientes vamos procurar outro hotel”, afirmou Ho Iat Seng. Questionado sobre a unidade hoteleira que poderá acolher mais pessoas em isolamento, o Chefe do Executivo garantiu apenas que não será perto de áreas residenciais. “Já fizemos trabalhos preparatórios, mas não vou divulgar qual é o hotel que vamos utilizar após a Pousada Marina Infante. Porque o hotel em questão ainda precisa de fazer trabalhos preparatórios e isto não é justo para os clientes que ainda estão hospedados. Por isso, não convém divulgar esta informação agora, porque não é adequado. Apenas posso dizer que não será perto de locais residenciais”, assegurou Ho Iat Seng.