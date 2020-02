Consulado de Portugal mantém piquete de atendimento para casos urgentes

O Consulado Geral de Portugal em Macau e Hong Kong aconselhou ontem a comunidade portuguesa a seguir as orientações das autoridades do território, no âmbito das medidas de prevenção face ao novo coronavírus chinês. Até agora, Macau registou dez casos confirmados de infecção.

“O consulado geral de Portugal aconselha a comunidade portuguesa residente em Macau a seguir os conselhos e as orientações das autoridades de saúde pública da RAEM”, escreveu o cônsul geral, Paulo Cunha-Alves, num e-mail enviado à agência Lusa. No mesmo texto, o diplomata sublinhou que, apesar do encerramento dos serviços consulares, foi criado um piquete de atendimento para dar resposta aos casos mais urgentes.

“Os serviços consulares estão encerrados ao público em geral desde o início das festividades do Ano Novo Lunar chinês. No entanto, desde o dia 30 de Janeiro que estamos a funcionar com um piquete de alguns funcionários para atender os casos mais urgentes e outros ligados a situações no âmbito da crise do novo coronavírus”, acrescentou.

“Aplicando ao consulado geral as orientações hoje [ontem] veiculadas pelo Chefe do Executivo aos funcionários públicos da RAEM, vamos continuar encerrados ao público em geral e manter o piquete de serviço na chancelaria consular”, destacou o diplomata.

O Consulado Geral de Portugal em Macau e Hong Kong pode ser contactado pelo telefone 00 853 2835 6660, pelo email macau@mne.pt ou através de mensagem na respectiva página da rede social Facebook.