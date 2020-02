Cloee Chao: Maioria das concessionárias ainda não informou trabalhadores sobre fecho dos casinos 

A presidente da Associação de Direitos dos Trabalhadores do Jogo, Cloee Chao, comentou ontem a decisão do Governo de suspender a actividade dos casinos, medida que considerou “tardia”, e que deveria ter sido feita “antes do aparecimento dos primeiros casos de infecção a nível local”.

Cloee Chao saudou a decisão do Executivo de encerrar os casinos, mas considerou que a medida deveria ter sido implementada mais cedo e “antes do aparecimento dos primeiros casos de infecção a nível local”. O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, deu ordens esta terça-feira para a suspensão dos serviços básicos da função pública e para o encerramento dos serviços dos casinos, depois de terem sido confirmados mais dois novos casos de infecção por coronavírus.

Ao PONTO FINAL, a presidente da Associação de Direitos dos Trabalhadores do Jogo alertou que, devido ao facto de a medida ter sido apenas referida durante a tarde de ontem, grande parte das concessionárias ainda não informou os seus trabalhadores. Por outro lado, Cloee Chao afirmou que algumas operadoras reagiram de forma atempada à decisão do Governo, informando os trabalhadores que iriam fazer o horário nocturno, já que a medida entrou em vigor à meia-noite de ontem.

A activista acrescentou que existem agora outras preocupações, como a possibilidade de cancelamento das férias anuais dos trabalhadores, ou que sejam obrigados a tirar férias antecipadas durante este período em que os casinos estão encerrados. Porém, Cloee Chao ressalva que os funcionários não terão ainda recebido quaisquer indicações nesse sentido. A presidente da Associação de Direitos dos Trabalhadores do Jogo sugere ainda que os trabalhadores recorram às páginas electrónicas das operadoras para realizar alterações dos respectivos períodos de férias devido à situação actual que se vive em Macau.

Para Cloee Chao, a implementação desta medida de encerramento dos casinos veio no seguimento dos dois novos casos de coronavírus detectados, elevando para 10 o número de ocorrências em Macau, sendo um deles trabalhador de um casino. Face ao encerramento dos casinos, a activista sugere que os trabalhadores permaneçam em casa e não vejam a situação como um “período de férias”.

Por fim, e sobre o eventual encerramento das fronteiras com a China continental, Cloee Chao sugere limitar o número de postos fronteiriços por forma a controlar a epidemia.