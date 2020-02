O Governo tentou descansar a população e garantiu que o fornecimento de produtos alimentares não vai ser afectado durante a epidemia do coronavírus. No dia em que o 10.º caso foi diagnosticado em Macau, o Executivo decidiu fechar os serviços básicos da Função Pública e os casinos. Sobre as denúncias de que as concessionárias estão a pedir aos funcionários para entrarem num regime de licença sem vencimento, o secretário para a Economia e Finanças disse: “Não excluímos a possibilidade de não passar de rumores”.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Na conferência de imprensa de ontem para a actualização das medidas face à epidemia do novo tipo de coronavírus, o Governo assegurou o fornecimento de produtos alimentares durante os próximos dias. José Tavares, presidente do Instituto para os Assuntos Municipais (IAM), indicou que serão importadas centenas de toneladas de hortaliças, carne e peixe, e assegurou que o Governo vai manter a estabilidade do preço dos produtos. Lei Wai Nong, secretário para a Economia e Finanças, apelou a que a população não corra para os supermercados: “As pessoas que correm aos supermercados não estão a ajudar na prevenção da epidemia”. No dia em que Macau chegou aos dez casos de coronavírus, o Governo decidiu fechar os casinos por 15 dias e o secretário garantiu que as concessionárias vão continuar a pagar o salário aos trabalhadores.

Estão a caminho de Macau 180 toneladas de hortaliça, 240 porcos, 350 toneladas de carne congelada, 34 toneladas de peixe e 400 mil ovos, detalhou José Tavares, acrescentando que, nos armazéns de Macau, ainda há 1.600 toneladas de carne congelada, “que chega para dez ou 20 dias”. “Para assegurar os recursos, vamos manter a estabilidade do preço dos bens”, afirmou o presidente do IAM, apelando: “Não devemos entrar em pânico e acreditar em rumores”.

Lei Wai Nong explicou que a interrupção das ligações marítimas com Hong Kong, anunciada ontem pela região vizinha, “não impede o fornecimento dos produtos alimentares”. “Não precisam de correr aos supermercados”, disse. O secretário afirmou mesmo que “as pessoas que correm aos supermercados não estão a ajudar a prevenção da epidemia”. “Se não conseguirem comprar hoje, podem comprar amanhã”. Ao longo da conferência de imprensa, onde estiveram presentes 13 representantes de organismos públicos, foram várias as vezes que os governantes apelaram à calma.

CONCESSIONÁRIAS VÃO MANTER REMUNERAÇÕES, GARANTIU SECRETÁRIO

Ao soar o alarme do 10.º caso do novo tipo de coronavírus diagnosticado em Macau, o Governo mandou as concessionárias fechar os casinos e, com eles, fecham também os cinemas, teatros, parques de diversão, salas de máquinas de diversão e jogos em vídeo, cibercafés, salas de jogos de bilhar e de bowling, saunas e salões de massagens, salões de beleza, ginásios, karaokes, bares, discotecas e salas de dança. A medida entrou em vigor à meia-noite de ontem.

A decisão tinha sido anunciada ao final da manhã por Ho Iat Seng, Chefe do Executivo. Ao final da tarde, Lei Wai Nong esclareceu: “As concessionárias prometeram que não vão obrigar os seus funcionários a tirar férias não-remuneradas. Vão manter a sua remuneração dentro do período de suspensão”. Esta suspensão do funcionamento vai abranger, no total, cerca de 40 mil funcionários em 41 casinos, disse o secretário. “A remuneração continuará a ser paga”, disse, frisando que as concessionárias “vão responsabilizar-se e contribuir para a sociedade”.

Sobre a eventual quebra nos lucros dos casinos e da economia regional, depois de constatar que o lucro dos casinos durante estas duas semanas “vai ser zero”, Lei Wai Nong disse: “Não devemos estar preocupados com as receitas”. “Temos uma reserva de 500 e tal mil milhões de patacas, esta é a altura para gastar”, afirmou.

Questionado sobre as denúncias de trabalhadores do sector do jogo que alegam que as concessionárias estão a pedir que os funcionários deixem de trabalhar e passem a estar num regime de licença sem vencimento durante este período da epidemia, o governante reiterou apenas que o Governo ainda não recebeu qualquer queixa nesse sentido, não adiantando se iria fiscalizar a situação. Além disso, afirmou: “Não excluímos a possibilidade de não passar de rumores”.

SERVIÇOS PÚBLICOS PARADOS

Além da indicação do Governo para que a população não corra aos supermercados, o Executivo deixou por várias vezes um outro conselho: não sair de casa. “Fiquem em casa. Não saiam de casa. Quando passar esta fase da epidemia, tudo voltará ao normal”, afirmou Elsie Ao Ieong, secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, que indicou que o pico do surto acontecerá entre os próximos sete a dez dias.

Kou Peng Kuan, director dos Serviços de Administração e Função Pública (SAFP), confirmou que, entre hoje e sexta-feira, serão suspensos todos os serviços básicos dos organismos, só ficando disponíveis aqueles que tiverem como missão a manutenção da ordem pública e os serviços de urgência. O IAM continuará a fazer inspecções e os Serviços de Identificação só vão atender casos urgentes, exemplificou o responsável.

“Isto serve para reduzir o risco de propagação”, justificou Kou Peng Kuan, que aproveitou para repetir o apelo da secretária: “Os funcionários devem ficar em casa”. Na conferência do início da tarde, Ho Iat Seng já tinha anunciado a medida. José Tavares notou que, nos próximos dias, também os jardins e os parques públicos, bem como os teleféricos estarão fechados.

DIAGNOSTICADOS DOIS CASOS DURANTE O DIA DE ONTEM, NENHUM CONSIDERADO LOCAL

Só durante o dia de ontem, foram diagnosticados dois casos do novo tipo de coronavírus em dois residentes de Macau, uma mulher de 29 anos e um homem de 59. A mulher de 29 anos, que é nomeada pelos Serviços de Saúde como “9.º caso”, é sobrinha da mulher de 64 anos diagnosticada ontem, o 8.º caso. Na conferência de ontem, os responsáveis detalharam que esta mulher apresentou tosse no dia 25 de Janeiro e que, na passada segunda-feira, se dirigiu ao Centro Hospitalar Conde de São Januário depois de saber que a sua tia tinha sido infectada. A mulher, que trabalha na cantina e no serviço de ‘shuttle’ do Galaxy, teve contacto com a tia no dia 24 de Janeiro, mas os Serviços de Saúde esclareceram que não jantou com ela. Além disso, os responsáveis do centro de coordenação dos trabalhos de controlo do coronavírus indicaram que a mulher tinha estado em Zhuhai, tendo ido a um concerto com um grande aglomerado de pessoas. Por isso, o caso não foi considerado como transmissão local. A mulher contactou de perto com 13 pessoas que estão a ser observadas.

À semelhança do 9.º caso, também o 10.º caso, um homem de 59 anos, trabalha num serviço de ‘shuttle’, neste caso da SJM. A 25 de Janeiro, o homem foi a Cantão e voltou no mesmo dia. A partir de 26 de Janeiro, desenvolveu sintomas de corrimento nasal, tosse e febre, e foi ao hospital Kiang Wu no dia 3 de Fevereiro. No dia seguinte, foi levado ao hospital público, onde foi confirmada a infecção pelo novo coronavírus. Como o homem esteve em Cantão, os Serviços de Saúde também não consideram este como um caso de transmissão local. A mulher e os dois filhos são considerados contactos próximos, bem como nove outros familiares e amigos. Em ambos os casos, os pacientes manifestaram sintomas ligeiros.

Neste momento ainda há 18 indivíduos em isolamento, que estão “estáveis” e “não apresentam sintomas”, revelou Lei Wai Seng, médico da direcção do São Januário. No hotel Pousada Marina Infante ainda estão cerca de 60 pessoas provenientes da província de Hubei em observação.

Autoridades investigam caso de mulher que cuspiu em máscaras

Durante a conferência de imprensa de ontem do Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus, Lei Chin Ion, director dos Serviços de Saúde, fez saber que uma mulher cuspiu para embalagens com máscaras e o caso está agora em investigação. Segundo contou o responsável, a mulher não terá gostado de ficar na fila à espera de comprar máscaras e, já dentro da farmácia, terá cuspido nas embalagens que ainda não tinham sido abertas, dizendo “se eu morrer, morremos todos”. O acto fez com que 30 embalagens tivessem de ir para o lixo. “Este tipo de acto não vamos perdoar”, afirmou o governante. Questionado sobre a situação, Chio Song Un, representante do Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP), disse apenas que já foi instaurado um processo e o caso será encaminhado para o Ministério Público.

A.V.

PSP procura pessoas provenientes de Hubei em pensões ilegais

As autoridades ainda estão à procura de um grupo de turistas provenientes de Hubei em pensões ilegais. Foram, por isso, vistoriadas ontem mais de 200 possíveis pensões ilegais, indicou o representante do Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP) na conferência de imprensa sobre o novo coronavírus. Nesta operação, foram descobertas 23 pensões ilegais. “Se se esconder pessoas de Hubei, isto é considerado crime”, lembrou. Lei Wai Nong, secretário para a Economia e Finanças, recordou que “qualquer ilegalidade [praticada] dentro das pensões vai ser penalizada”. Questionado sobre a possibilidade de criminalizar as pensões ilegais, o secretário disse só que isso causaria “outro tipo de situações”.

A.V.