Uso de máscaras nos casinos: Cloee Chao diz que a medida é boa, mas chega tarde

Em declarações ao PONTO FINAL, a presidente da Associação de Direitos dos Trabalhadores do Jogo de Macau considerou que a recente imposição do uso de máscaras para os clientes dos casinos já vem tarde, e que a preocupação actual é o possível contágio entre os trabalhadores nas cantinas dos casinos. A activista disse também que a associação continua a receber reclamações de funcionários relativas ao facto de as concessionárias os obrigarem a tirar férias, apesar de o Governo ter negado a recepção de queixas.

Miguel Fan

miguelfan.pontofinal@gmail.com

A presidente da Associação de Direitos dos Trabalhadores do Jogo de Macau, Cloee Chao, considera ‘‘tardia’’ a decisão de as seis concessionárias do jogo exigirem aos frequentadores dos casinos a utilização de máscaras. A medida de protecção foi implementada a partir do dia 1 de Fevereiro, em resposta ao apelo da Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos. ‘‘Acho positiva essa medida [da exigência do uso de máscaras], mas já é um pouco tarde. No momento em que foi anunciada, já tinham sido confirmados em Zhuhai dois casos de infecção. Ambos os doentes são trabalhadores nos casinos [de Macau]’’, referiu ao PONTO FINAL, enfatizando que a implementação ‘‘devia ter sido feita há duas semanas quando as associações a solicitaram às autoridades’’.

Cloee Chao referiu que, actualmente, a preocupação principal dos trabalhadores nos casinos é o surgimento de doentes infectados com o coronavírus, tendo em consideração o oitavo caso de infecção em Macau, no qual a vítima é uma residente local. A presidente da associação sublinhou a probabilidade do contágio nas cantinas dos casinos. ‘‘No caso dos casinos grandes, pode até haver uns mil empregados nas cantinas. Eles não usam máscaras por terem que tomar refeições. Num espaço reduzido com uma alta densidade populacional, o foco de preocupação passa para a possibilidade de haver pacientes invisíveis’’, explicou.

No entanto, Cloee Chao considera que a obrigação do uso de máscaras nos casinos pode aliviar a pressão sobre os croupiers, justificando que ‘‘os clientes costumavam aproveitar para insultarem os empregados quando estes os aconselhavam a usarem máscaras’’.

Quanto à afirmação do secretário para a Economia e Finanças, Lei Vai Nong, sobre o Governo não ter recebido nenhuma queixa dos trabalhadores dos casinos em relação a férias obrigatórias sem vencimento, Cloee Chao defendeu que, normalmente, esses empregados preferem dirigir-se à associação, em vez dos serviços públicos, para denunciarem casos injustos. ‘‘Recebemos cerca de oito denúncias de trabalhadores dos casinos pequenos. Eles são obrigados ou a pedir licença pessoal ou a tirar férias anuais. Como as entidades do jogo pequenas não têm tantos recursos humanos como as grandes, têm uma menor flexibilidade relativa à distribuição de funcionários’’, revelou a presidente.

Na sua opinião, a razão pela qual os trabalhadores do jogo não recorrem às autoridades, como a Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, deve-se às ‘‘lacunas na legislação’’. ‘‘Segundo a Legislação Laboral, o agendamento de férias anuais é concretizado através da coordenação e negociação entre os empresários e os empregados. Neste caso, no entanto, não há nenhum comprovativo para mostrar que os empregadores os obrigam a tirar férias. Basicamente, os funcionários não podem dizer não, nem existem as chamadas coordenação e negociação’’, afirmou.

Uso de máscara passa a ser obrigatório em táxis e autocarros

A Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT) informou que, a partir do meio-dia de ontem, passa a ser obrigatório o uso de máscara nos autocarros. Caso algum passageiro se recuse a usar máscara, o motorista tem o direito de recusar a prestação do serviço ao passageiro em causa, informa a nota da DSAT, que garante que tem sido exigido a todas as entidades e empresas sob a sua tutela, reforços nos trabalhos de limpeza, higienização e esterilização quer do interior dos autocarros, quer das paragens. Também nas viagens de táxi passa a ser obrigatório o uso da máscara. À semelhança daquilo que passa a acontecer nos autocarros, caso o passageiro se recuse a usar máscara, o taxista tem o direito de negar a prestação de serviço. O organismo apela a que os passageiros tenham “uma postura responsável e de cooperação com os esforços de prevenção de contágio”.