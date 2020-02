Residentes de Macau que vivem em Zhuhai sem apoio das concessionárias

As concessionárias anunciaram que os trabalhadores não-residentes dos casinos que vivem fora de Macau terão alojamento no território, mas os residentes de Macau que vivem em Zhuhai foram deixados sem qualquer informação e, portanto, continuam a atravessar a fronteira diariamente. Ao PONTO FINAL, duas croupiers residentes que vivem em Zhuhai queixaram-se da falta de informação por parte das respectivas empresas.

No domingo, Lei Wai Nong, secretário para a Economia e Finanças, pediu que as concessionárias dessem alojamento aos trabalhadores não-residentes que vivem fora de Macau. Ontem, as concessionárias acederam ao apelo, mas deixaram os residentes que vivem em Zhuhai sem soluções. Ao PONTO FINAL, uma croupier do Galaxy e outra do Wynn Palace queixaram-se da falta de informações por parte das concessionárias de jogo aos residentes que não têm onde ficar deste lado das Portas do Cerco. Sem recurso, continuam a atravessar diariamente os postos fronteiriços.

Na conferência de imprensa de domingo, Lei Wai Nong apelou a que os empregadores se responsabilizassem pelo alojamento dos não-residentes que não vivem no território: “Se precisarem de ficar em Macau, os patrões devem proporcionar o alojamento adequado, para evitar as deslocações desnecessárias”. Num comunicado divulgado na manhã de ontem pela Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos (DICJ) e pela Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL), os organismos fizeram saber que as seis concessionárias “manifestaram o seu apoio e responderam ao apelo do Governo da RAEM, disponibilizando-se para providenciar boas condições de alojamento para os seus trabalhadores não residentes que vivem fora do território”.

“A EMPRESA PENSA QUE OS EMPREGADOS QUE SÃO CIDADÃOS DE MACAU VIVEM TODOS EM MACAU”

Porém, os residentes de Macau que vivem em Zhuhai e que não tenham onde ficar na RAEM não foram mencionados. Uma das croupiers do Wynn Palace afirmou ao PONTO FINAL que não recebeu qualquer informação por parte da empresa. A residente de Macau lembra que, apesar de o número de residentes a viver no interior da China ser grande, ninguém recebeu qualquer indicação relativa a medidas para evitar “deslocações desnecessárias”, como referiu o secretário.

“A empresa tem sempre subsídios para os TNR, e não para os cidadãos de Macau”, assinalou. A mulher, que assumiu que, apesar de ser residente de Macau, não tem onde ficar alojada no território, acrescentou: “A empresa pensa que os empregados que são cidadãos de Macau vivem todos em Macau”.

“Na verdade, a empresa não tem nenhum subsídio para os residentes de Macau que vivem no interior, nem [deu informações] sobre a organização de alojamentos ou quarentenas, ou qualquer ajuda”, alertou a croupier, que justifica o facto de viver em Zhuhai com o preço da habitação: “As casas são muito caras. Cada um deles [trabalhadores que vivem em Zhuhai] é responsável por sustentar a família que tem vários filhos. Por isso, com o custo de vida em Macau, não é possível viver na cidade”.

A funcionária do Wynn Palace denunciou ainda que a empresa de jogo está a sugerir que os funcionários tirem licenças sem vencimento durante este período de propagação do coronavírus: “A empresa só permite que se peça para tirar férias não pagas. Ou aproveita para que os trabalhadores tirem folgas anuais pagas. Desta forma, os trabalhadores não podem dizer que é a empresa que os obriga a tirar férias”. A trabalhadora do sector do jogo alegou que a empresa está a aproveitar “uma lacuna na legislação” para “poupar uma grande quantidade de dinheiro”.

DUAS ESCOLHAS: OU TRABALHO OU FÉRIAS NÃO PAGAS

Também a croupier do Galaxy com quem o PONTO FINAL falou continua a fazer todos os dias a viagem entre Macau e Zhuhai, e também ela indicou que a concessionária não deu qualquer informação sobre o possível alojamento na RAEM.

Sobre o facto de os residentes de Macau a viver em Zhuhai terem sido esquecidos por parte das concessionárias, a funcionária do Galaxy comentou: “Eu acho isso um pouco duro para os residentes de Macau que vivem em Zhuhai”. Segundo a mulher, as pessoas nestas circunstâncias não receberam qualquer tipo de informação por parte do Galaxy e também ela denuncia que a única opção dada é a licença sem vencimento: “[A empresa] só nos diz para tirarmos férias não pagas e que, se não conseguirmos o pedido, temos de continuar a trabalhar na mesma”. “É uma situação um pouco frustrante”, afirmou, lamentando: “Como se pode verificar, a situação é ainda mais triste para os trabalhadores da linha da frente. Muitos organismos já interromperam o seu funcionamento, mas os casinos continuam a funcionar”.

A residente de Macau está, neste momento a gozar férias anuais pagas. Pediu para tirar férias logo após o início do surto do novo tipo de coronavírus. “Tinha pedido para tirar férias, porque esses últimos dias no trabalho foram apavoradores e o trajecto para o trabalho foi bastante difícil, porque havia muita gente a passar pelos postos fronteiriços, quer na hora de ir para o trabalho, quer na hora de regresso”.

O PONTO FINAL tentou ao longo do dia de ontem contactar a Wynn e a Galaxy, mas sem sucesso, não tendo recebido qualquer resposta. Além disso, também a DICJ e a DSAL não prestaram qualquer esclarecimento.

Recorde-se que, segundo o comunicado da manhã de ontem, depois de uma reunião com as concessionárias e subconcessionárias de jogo, as operadoras “manifestaram o seu apoio e responderam ao apelo do Governo da RAEM, disponibilizando-se para providenciar boas condições de alojamento para os seus trabalhadores não-residentes que vivem fora do território, em cumprimento das suas responsabilidades sociais no âmbito dos trabalhos da prevenção e controlo da epidemia na comunidade de Macau”.

O Governo, “tendo em vista a redução do fluxo de pessoas entre Macau e Zhuhai”, lançou o apelo para que as operadoras de jogo “adoptem medidas para o alojamento dos seus trabalhadores não-residentes”. Assim, “aos trabalhadores essenciais deverá ser providenciado alojamento temporário para que permaneçam em Macau, devendo os que não são essenciais permanecer em Zhuhai, devendo estes regressar à RAEM apenas quando a epidemia esteja sob controlo”. “Quanto aos trabalhadores cujo desempenho de funções em Macau não seja essencial a curto prazo, deverão coordenar com os seus empregadores a sua não comparência ao trabalho enquanto durar a epidemia, devendo permanecer em Zhuhai”, esclareceu o Governo.

Segundo dados da Polícia de Segurança Pública (PSP), cerca de 35 mil trabalhadores não-residentes cruzam diariamente a fronteira entre Macau e Zhuhai, 80% dos quais através do Posto Fronteiriço das Portas do Cerco.

*com Miguel Fan