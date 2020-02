Mais de 60 cidadãos de Hubei ainda por localizar em Macau

Desde 26 de Janeiro, 991 pessoas de Hubei foram impedidas de entrar em Macau por falta de documentação clínica, mas as autoridades estão a ter dificuldades em localizar 66 cidadãos desta província chinesa que ainda não abandonaram a cidade. As forças policiais reforçaram a presença nos postos de venda de máscaras, foi ontem referido em conferência de imprensa, e os Serviços de Saúde desmentiram rumores sobre a alegada morte da oitava paciente infectada por coronavírus.

Eduardo Santiago

Eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

As autoridades policiais de Macau estão a tentar localizar 66 cidadãos da província de Hubei que ainda não saíram do território, revelou ontem Wong Kim Hong, chefe substituto de Departamento para os Assuntos de Residência e Permanência do CPSP, durante uma conferência de imprensa organizada pelo Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus.

“Desde 1 Dezembro até ao dia de ontem [domingo], houve um total de 161 pessoas de Hubei que saíram do território, sendo que 34 estão há mais de 14 dias em Macau, mas estão a ser observados neste momento. Há 66 que ainda estão em Macau. A 27 de Janeiro tínhamos mil pessoas por encontrar e agora só há 66. Estamos a tentar contactar com essas pessoas, mas muitas vezes elas circulam e movimentam-se na cidade, por isso vamos continuar à procura”, começou por dizer o representante do CPSP.

“Em relação às 66 pessoas de Hubei, posso dizer que através de diferentes serviços públicos temos tentado localizá-las, já fomos a hotéis e a pensões para ver a situação. Mesmo tendo as informações do alojamento, como eles circulam pelas ruas não conseguimos encontrá-los porque eles não estão fixos num determinado local. Se conseguirmos encontrá-los vamos dar o respectivo apoio, transferindo essas pessoas ao hotel designado ou prestando o apoio para que saiam de Macau, se quiserem”, acrescentou Wong Kim Hong.

Questionado sobre o número de entradas de cidadãos da província de Hubei, o chefe substituto de Departamento para os Assuntos de Residência e Permanência do CPSP assinalou que foram recusados 991 pedidos de entrada em Macau por falta de documentação médica relacionada com o novo tipo de coronavírus.

“Em relação às recusas de entrada em Macau, por não terem apresentado atestado médico de não infecção, posso dizer que, de 26 de Janeiro até às 12 horas de segunda-feira, recusámos a entrada de 991 pessoas de Hubei porque não conseguiram apresentar o atestado médico. Dessas pessoas, 41 apresentaram um certificado, mas sem qualificação”, assinalou o responsável das forças de segurança.

Wong Kim Hong frisou que houve um reforço da presença das forças de segurança nos postos de venda de máscaras para controlar e manter a ordem pública. “Já temos mais agentes do CPSP para manter a ordem pública nos postos de venda e assim controlar e manter a ordem pública. Hoje [ontem] verificámos que já não há grandes filas nos postos de venda, a ordem é boa. Quanto à segurança pública e à ordem pública, estamos a ver que a cidade está calma, uma boa ordem pública está a ser mantida e enviaremos mais patrulhas no sentido de assegurar essa ordem pública. No dia 1 de Fevereiro, as entradas em Macau foram de 75 mil pessoas, com uma redução de 73,2% em comparação com o período homólogo. Em relação a saídas, tivemos 69 mil pessoas, ou seja, uma redução de cerca de 75%”.

O director dos Serviços de Administração e Função Pública, Kou Peng Kuan, revelou que foram vendidas já 2,39 milhões de máscaras em Macau. “Cerca de 2,39 milhões de máscaras foram vendidas, sendo que 500 mil foram vendidas pelos centros de saúde e 1,33 milhões pelas farmácias convencionadas. Todas as máscaras são de qualidade porque fizemos as inspecções, e as farmácias também colaboraram na verificação da qualidade”, afirmou o responsável.

Serviços de Saúde desmentem rumores

Lei Wai Seng, médico adjunto da direcção do Centro Hospitalar Conde de S. Januário, desmentiu ontem, em conferência de imprensa, os rumores que chegaram a circular nas redes sociais sobre o alegado falecimento da oitava paciente infectada por coronavírus. “Queria esclarecer um rumor que andou a circular sobre o falecimento da mulher do oitavo caso. Não é verdadeira essa informação, ela ainda está em quarentena com febre baixa e é um caso leve”, frisou Lei Wai Seng.

Sobre os últimos dados de infecções por coronavírus no território, o médico assegurou que não há novas ocorrências, num total de 201 casos suspeitos acumulados até ao início do surto. “Até às duas horas de hoje [ontem], temos oito casos confirmados leves que estão nos quartos de isolamento no hospital Conde São Januário, sete pessoas de origem de Hubei e uma senhora de Macau. Os casos excluídos da infecção são 176, e a aguardar pela análise estão 17”, afirmou o clínico, acrescentando que nas últimas 24 horas foram realizados testes a 55 pessoas no serviço de urgência especial. “Cinquenta e cinco pessoas estiveram na urgência especial e fizeram testes, 40 foram excluídos da infecção e 15 ainda estão a esperar pelo resultado”, referiu.

As autoridades anunciaram também, na mesma conferência de imprensa, que as propinas de Fevereiro das creches subsidiadas pelo Governo foram anuladas. “Em relação às creches, queremos assegurar a segurança das crianças, e por isso as creches subsidiadas pelo Governo continuam suspensas, e também já demos as instruções às creches subsidiadas que as taxas de propinas vão ser dispensadas, ou seja, são isentas para o mês de Fevereiro. Outras providências serão adoptadas em consonância com o evoluir da epidemia”, revelou Choi Sio Un, chefe do Departamento de Solidariedade Social, IAS.

Hong Kong cancela ligações marítimas para Macau

A líder do Governo de Hong Kong, Carrie Lam, anunciou ontem que a cidade fechou parte das fronteiras terrestres e marítimas para o continente, a partir da meia-noite, de forma a impedir a disseminação do novo coronavírus da China. De acordo com Carrie Lam, apenas dois postos de controlo de fronteira – a baía de Shenzhen e a ponte para Macau e Zhuhai – permanecerão abertos. Perante esta decisão do Governo de Hong Kong, a Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água de Macau solicitou às operadoras a publicação das informações sobre a referida suspensão do serviço nos portais da internet com a afixação de informações nos terminais marítimos e respectivos reembolsos dos valores dos bilhetes já vendidos. Na conferência de imprensa, Wong Kim Hong, chefe substituto de Departamento para os Assuntos de Residência e Permanência do CPSP, assumiu que as autoridades de Hong Kong ainda não tinham informado a RAEM sobre esta decisão. “O terminal marítimo está articulado com o terminal marítimo de Hong Kong, e não posso dizer mais nada uma vez que não temos informações concretas porque ainda temos a ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau que está em funcionamento, por isso ainda não temos informações concretas”, disse.