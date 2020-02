Decisão “abrupta” de Duterte deixa trabalhadores filipinos de Macau em risco de perder emprego 

Todos os cidadãos filipinos estão impedidos de viajar para a China, Macau e Hong Kong desde domingo, na sequência da primeira morte no país causada pelo coronavírus de Wuhan. A proibição imposta por Rodrigo Duterte impediu trabalhadores filipinos de regressar ao trabalho em Macau, o que está a gerar apreensão na comunidade.

Uma decisão “abrupta” do Presidente das Filipinas, Rodrigo Roa Duterte, de impedir a saída dos cidadãos filipinos para a China, Macau e Hong Kong, está a colocar em risco o emprego de vários trabalhadores filipinos em Macau, alertou Benedicta Palcon, presidente da Greens Philippines Migrant Workers Union, em declarações ao PONTO FINAL. De acordo com um comunicado do Consulado Geral das Filipinas em Macau, divulgado no domingo, também os cidadãos provenientes da China, Macau e Hong Kong que não tenham nacionalidade filipina estão impedidos de entrar nas Filipinas. Para além dos cidadãos filipinos, a excepção para a entrada contempla ainda os detentores de visto de residente permanente emitido pelo Governo filipino.

Rodrigo Duterte também emitiu uma proibição de entrada no território para todos os cidadãos que visitaram a China e respectivas regiões administrativas especiais nos últimos 14 dias, assim como a obrigação de quarentena domiciliária para todos os cidadãos filipinos que viajem em voos a partir da China.

A decisão de Duterte de impedir a saída de cidadãos filipinos para a China, Macau e Hong Kong está a causar muitos problemas a trabalhadores filipinos que aproveitaram os feriados do Ano Novo Chinês para regressar a casa e que agora não podem regressar aos respectivos empregos. “Foi uma decisão tão abrupta que apanhou todos desprevenidos, uma vez que nenhum viajante foi avisado com antecedência. O Governo [das Filipinas] decidiu apenas implementar a medida e impôs esta proibição, o que apanhou desprevenidas várias pessoas que já tinham feito check-in para viajar para Macau”, disse Benedicta Palcon.

No domingo, o Presidente das Filipinas anunciou a proibição de viagens de todos os cidadãos filipinos para a China e regiões administrativas especiais de Macau e Hong Kong como medida de precaução contra o coronavírus de Wuhan. Uma decisão que surgiu na sequência da primeira morte confirmada nas Filipinas causada pelo coronavírus.

No entanto, a medida de prevenção implementada por Duterte não teve em atenção os casos dos trabalhadores filipinos que trabalham em Macau e Hong Kong e que estão impedidos de regressar aos respectivos empregos depois das férias relacionadas com as festividades do Ano Novo Lunar.

O PONTO FINAL falou sobre esta situação com Maria, uma filipina de 29 anos que trabalha em Macau há oito anos e que foi impedida de embarcar juntamente com o marido no domingo. “Sim, temos muito medo de perder os nossos trabalhos e não temos dinheiro suficiente para aguentar esta situação súbita de não poder viajar para Macau. Não compreendo como é que o Governo das Filipinas não teve em consideração que vários trabalhadores podem vir a perder o emprego por causa de uma decisão súbita. Compreendo que seja para a nossa segurança, mas então os trabalhadores filipinos que trabalham no estrangeiro e que precisam do seu emprego? Eu e o meu marido tivemos de regressar às Filipinas para pedir uma segunda opinião médica pois eu precisava de fazer uma cirurgia. A boa notícia é que tudo correu dentro da normalidade”, confessou Maria.

Mas o caso de Maria não é único, como revelou Benedicta Palcon ao PONTO FINAL. “Conheço um caso de uma pessoa que entrou em contacto comigo para me dar conta da situação de que já tinha feito o check-in nas Philippines Airlines e que mais tarde foi chamada à emigração onde lhe foi dito que não podia sair das Filipinas por causa da proibição imposta pelo presidente Duterte, de bloquear a saída de todos os filipinos para a China, Macau e Hong Kong”, afirmou.

Benedicta Palcon, líder de uma associação de defesa dos trabalhadores migrantes em Macau, considerou ainda que o bloqueio decretado por Duterte está a colocar em risco o emprego de muitos filipinos. “Penso que é uma situação muito problemática porque alguns dos filipinos que pretendiam viajar podem ser despedidos caso não regressem a tempo. Creio que esse é o maior problema. Muito deles estão preocupados com a possibilidade de regressarem e de não terem o seu trabalho. E nós não sabemos quando será levantada a proibição. Podem ser dias, semanas ou meses. Espero que os patrões sejam compreensivos em relação a esta situação”, assinalou.

Para Maria, a situação do marido é mais problemática com a suspensão de viagens das Filipinas para a China. “O meu marido trabalha numa empresa que presta serviços de limpeza e eu sou trabalhadora doméstica. Muitos filipinos que trabalham no estrangeiro estão a ser afectados por esta súbita implementação. Nem todos os patrões vão ser compreensivos. Creio que os meus são, mas não sei o que vai acontecer amanhã se a situação persistir”, lamentou a cidadã filipina, que trabalha a tempo inteiro numa casa de macaenses.

“Não sei o que vai acontecer amanhã se a situação persistir. Um dia o nosso patrão pode dizer que não há problema e de repente tira-nos o visto de trabalho. Esse é o nosso maior medo. Não temos como pagar as despesas se perdermos o emprego. Eu trabalho a tempo inteiro na casa do meu patrão, que é macaense. O patrão do meu marido é chinês e nem respondeu quando ele lhe disse que não podia regressar por causa da proibição dos voos. Já a minha patroa telefonou-me para me tranquilizar, que não havia nada que pudesse ser feito neste momento”, acrescentou Maria.

Lindy Lou, arquitecta filipina de 40 anos, que no domingo foi impedida de regressar ao trabalho em Macau, devido ao bloqueio do Presidente Duterte, recebeu outro tipo de compreensão por parte da entidade patronal. “Estava de férias desde 24 de Janeiro, por causa dos feriados do Ano Novo Chinês, e tinha um voo para domingo, mas acabou por ser cancelado porque todos filipinos foram impedidos de sair. Assim que soube da situação, entrei em contacto com a minha entidade patronal, que é a Melco, e eles compreenderam, por isso fomos aconselhados a trabalhar a partir de casa, algo que já estou a fazer. Agora estou a aguardar novas indicações”, disse Lindy Lou.

Governo das Filipinas vai dar apoio financeiro a trabalhadores retidos nos aeroportos

Ontem, ao final do dia, o Governo das Filipinas anunciou um pacote de medidas de assistência a todos os trabalhadores filipinos que ficaram retidos no aeroporto devido à proibição temporária de viajar para a China, Hong Kong e Macau. De acordo com um comunicado do Departamento do Trabalho das Filipinas, a Administração de Bem-Estar dos Trabalhadores no Exterior irá fornecer assistência monetária de 10 mil pesos (cerca de 1500 patacas), acomodação e transporte a cada um dos trabalhadores filipinos impedidos de embarcar para a China, Macau e Hong Kong. Esta decisão partiu do secretário do Trabalho, Silvestre Bello III, e foi aplicada pelo secretário interino Renato Ebarle. No memorando, Ebarle referiu que esta medida pretende aliviar a carga sobre os trabalhadores e que irá ajudá-los no transporte de regresso às suas províncias de origem. Para além disso, o secretário interino referiu também que todos os trabalhadores retidos nas Filipinas devido à proibição temporária de viajar para a China, Macau e Hong Kong vão ter direito a alojamento temporário enquanto são tomadas as providências para a viagem de regresso aos locais de origem. Segundo dados do Executivo de Manila, centenas de trabalhadores filipinos com destino a Hong Kong e Macau ficaram retidos nos aeroportos de Manila ontem, após a proibição de viagem imposta pelo Presidente Rodrigo Duterte.

