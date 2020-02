Actividades culturais programadas para Fevereiro canceladas 

O Instituto Cultural (IC) anunciou o cancelamento de todas as actividades culturais programadas para o mês de Fevereiro devido ao surto do novo tipo de coronavírus. Numa nota divulgada ontem, o organismo indicou também que todos os locais culturais sob a sua alçada vão permanecer fechados até novo aviso.

Ficam, assim, cancelados os seguintes espectáculos: Concerto do Dia de S. Valentim “Sentimentos” – Lin Daye e Orquestra Chinesa de Macau”, no dia 8 de Fevereiro; Concerto do Dia dos Namorados: Paixão Latina, pela Orquestra de Macau, no dia 14 de Fevereiro; o espectáculo de dança “Nijinsky”, pelo Ballet de Hamburgo, entre 28 de Fevereiro e 1 de Março; e o concerto “Momentos Encantadores de Divertimento”, pela Orquestra de Macau, no dia 29 de Fevereiro. Para estes espectáculos, o IC providenciará os reembolsos para quem já comprou ingressos, até 31 de Maio.

Os espectáculos de entrada gratuita agendados para 22 de Fevereiro, o “O Futuro da Música Clássica”, pela Orquestra de Macau, e os concertos “Varinha Mágica Musical”, pela Orquestra Chinesa de Macau, também serão cancelados.

Todas as bibliotecas públicas, museus e demais recintos culturais continuam fechados e todas as actividades programadas para serem realizadas durante este período também são canceladas. Durante o período de encerramento das bibliotecas públicas, os prazos de empréstimo serão prolongados, informa o IC. Porém, o organismo continua aberto a pedidos de licença para filmagens.

Quanto ao subsídio para Acção Cultural Pontual, no âmbito do “Programa de Apoio Financeiro para Actividades/ Projectos Culturais das Associações Locais”, as entidades candidatas podem ainda apresentar os seus pedidos através do sistema de candidatura online do IC.

Quanto à edição deste ano do festival “Hush!! Concerto na Praia”, as inscrições de bandas, músicos e entidades culturais e criativas locais, bem como a recolha de vídeos “Macau – O Poder da Imagem” do ano de 2020 a 2021 serão adiadas até às 23h59 do dia 21 de Fevereiro.