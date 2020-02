UMAC desenvolveu “caçador de vírus” que pode detectar coronavírus em meia hora

Uma equipa da Universidade de Macau desenvolveu um sistema de detecção de coronavírus para combater surtos epidémicos. A tecnologia, com chips microfluídicos digitais, foi patenteada pela universidade e está em fase de testes na província de Cantão. Após validação governamental, o sistema de detecção poderá ser utilizado por médicos e enfermeiros para aumentar a eficiência na detecção e reduzir o risco de transmissão de vírus.

A fim de acelerar a detecção de novos coronavírus, a Universidade de Macau (UMAC) intensificou o desenvolvimento de um sistema baseado num “chip microfluídico digital” para ajudar a combater o surto epidémico. Com a ajuda do “Virus Hunter”, um kit de teste rápido desenvolvido com tecnologia patenteada pela UMAC, todo o processo de detecção de vírus pode ser concluído em 30 minutos. O estudo foi conduzido por uma equipa formada por investigadores do Laboratório de Referência do Estado em Circuitos Analógico e Mistos em Muito Larga Escala e doutorados. “[Foram] cerca de uma dúzia [de investigadores] desde 2012, quando iniciámos a investigação nesta área, e onde foram já doutorados quatro alunos (um deles o CEO da Digifluidic) e outros quatro que estão a fazer agora o doutoramento”, afirmou Rui Martins, vice-reitor da Universidade de Macau para os Assuntos Globais.

“A equipa de pesquisa tem estado em contacto com várias unidades médicas relevantes e o sistema estará pronto para uso após a verificação”, pode ler-se no comunicado da Universidade de Macau divulgado no sábado. De acordo com Rui Martins, o “Virus Hunter” é um sistema portátil que “substitui um laboratório biológico convencional, assim como o iphone substituiu o computador antigo que ocupava uma sala há 60 anos”.

“Os chips são feitos por nós numa sala limpa e substituem uma sala de laboratório bio normal, são uma espécie de CSI-lab portátil. O teste pode ser reduzido de várias horas para 30 minutos. Este chip é fixo (circuito electrónico em vidro, produzido por nós numa sala de fabricação limpa de impurezas) e lá dentro tem 10 câmaras que permitem fazer 10 reacções químicas simultâneas. Podemos adicionar um reagente do vírus e num teste podemos ter mais resultados, para além de reduzirmos a possibilidade de contaminação”, explicou Rui Martins, em declarações ao PONTO FINAL, sobre o funcionamento do sistema de chip microfluídico digital desenvolvido na UMAC.

Ao contrário da maioria dos kits de teste de reagentes de ácido nucleico para o novo coronavírus, que só podem ser usados dentro de laboratórios, o kit de teste “Virus Hunter”

inclui um cotonete nasofaríngeo, chips de detecção com reagentes e equipamento para detecção rápida, o que permite a realização de testes rápidos em qualquer local com pacientes suspeitos de infecção.

Questionado sobre quando está prevista a implementação desta tecnologia nos centros hospitalares e noutros locais de controlo de doenças, Rui Martins revelou que só falta a validação governamental e que há potencial para exportação. “Já utilizámos o sistema em animais e em DNA humano sintetizado para já, e iremos fazer testes com o coronavírus na próxima semana num centro para controlo de doenças na China. Só depois desses testes e da validação governamental pode ser utilizado por pessoal hospitalar como médicos e enfermeiros”, referiu o docente, acrescentando que o teste já foi oficialmente autorizado e que já está a ser testado na província de Cantão.

Sobre a exportação desta tecnologia, Rui Martins assumiu que é um objectivo. “Evidentemente que sim, este equipamento é muito avançado e quase único em termos mundiais baseado em várias patentes americanas do nosso Laboratório de Referência do Estado em Circuitos Analógico e Mistos em Muito Larga Escala (State Key Laboratory of Analog and Mixed-Signal VLSI)”.

UMAC adopta sistema de ensino à distância

Com o adiamento do regresso às aulas em todas as instituições do ensino superior de Macau devido ao surto de coronavírus, a Universidade de Macau (UMAC) vai adoptar nos próximos dias um sistema de ensino e aprendizagem online. Apesar da suspensão das aulas, os alunos da UMAC vão ter à disposição diversas plataformas para cursos online abertos e orientação académica dos professores. Para além disso, os estudantes vão receber os resultados académicos e créditos equivalentes caso concluam as tarefas e os exames online, de acordo com o plano curricular do respectivo curso. Em comunicado, a UMAC garantiu também que todo o material e informações do curso vão ser fornecidos aos alunos com antecedência através dos canais apropriados. Para além disso, a universidade irá anunciar o programa e o conteúdo das palestras online em tempo útil. Os orientadores dos alunos de mestrado e doutoramento vão continuar a fornecer orientação académica por meio de diferentes plataformas on-line. “Dependendo da situação, a UMAC pode realizar palestras adicionais à noite ou aos fins-de-semana de forma a garantir que os alunos possam concluir as tarefas de aprendizagem com base no currículo original. A universidade também pode implementar medidas especiais para evitar atrasos na graduação dos alunos causados ​​pelo surto epidémico”, refere a UMAC em comunicado.