Sector dos transportes pede apoio financeiro para motoristas profissionais

Num encontro entre representantes da indústria dos transportes e a DSAT, que decorreu no sábado, as associações do sector sugeriram às autoridades medidas de apoio financeiro para aliviar a situação difícil que estes trabalhadores, nomeadamente os taxistas, enfrentam por causa do impacto negativo da epidemia do novo coronavírus. O sector destacou ainda a urgência na introdução dessas medidas.

Miguel Fan

miguelfan.pontofinal@gmail.com

Segundo um comunicado publicado pela Federação da Associação dos Operários de Macau (FAOM), no dia 1 de Fevereiro decorreu uma reunião entre a FAOM, representantes da indústria dos transportes e o Governo. O encontro teve como objectivo discutir as dificuldades e reivindicações referidas pelos trabalhadores do sector. Os representantes revelaram que, apesar de reconhecerem a pró-actividade do Governo em relação aos trabalhos de prevenção e controlo da epidemia do novo Coronavírus, actualmente, muitos trabalhadores do sector, nomeadamente taxistas, encontram-se em dificuldades financeiras.

Assim, as associações apresentaram uma série de propostas às autoridades para que estas possam introduzir ‘‘medidas adequadas’’, a fim de aliviar a pressão sobre os afectados com despesas e no sustento quotidiano. Medidas como o fornecimento de empréstimos sem juros, a distribuição de subsídios de combustível, o prolongamento do prazo para a ‘‘concessão de alvarás de exploração de táxis’’, o estacionamento gratuito para os táxis na Ponte do Delta, e o direito de os taxistas recusarem a prestação de serviço a passageiros sem máscara.

‘‘Sob o efeito do contágio, os sectores da indústria dos transportes, como os táxis, os autocarros turísticos e escolares, e os camiões do transporte, sofrem de impactos de níveis variados. Além de resultar numa descida enorme de rendimento, os trabalhadores carregam a pressão de sustentar a sua família e pagar prestações de carro e de casa’’, contextualizaram os vice-presidentes da FAOM, Leong Sun Iok, Choi Kam Fu e Ella Lei, juntamente com o director da Associação Geral dos Empregados do Ramo e Transporte de Macau, Lau Vai Keon, e vários representantes de várias associações dos operários.

‘‘O salário dos taxistas tem sido bastante baixo. Mesmo assim, eles têm de tratar de despesas variadas, como o aluguer do táxi e o custo do combustível. Isso causa um défice no salário e dificulta imenso a vida’’, acrescentam, citados no mesmo comunicado, o subdirector da Associação de Mútuo de Condutores de Táxi de Macau, Lei San Iong, o director da Federação de Motoristas de Táxi Profissional, Ho Chi Meng, e o director da Associação de Aluguer de Táxis, Kam Chi Wa.

Para aliviar a pressão sobre estes trabalhadores, os representantes do sector dos transportes apresentaram várias propostas ao Executivo, ‘‘com a expectativa de o Governo introduzir as medidas o mais depressa possível para aliviar essa situação de urgência’’. Tendo em consideração a diminuição considerável do rendimento causada pela epidemia, os representantes apresentaram às autoridades a sugestão de distribuírem aos motoristas subsídios de combustível, e subsídios extraordinários aos que estejam na fase de suspensão de trabalho. Também aconselharam o Governo a que, através da comunicação com as entidades bancárias, possibilite um empréstimo sem juros de 50 a 100 mil patacas, bem como que dispense os comerciantes de negócios pequenos e os proprietários de veículos particulares de pagar prestações durante um período determinado.

Outra sugestão que os representantes das entidades propuseram no encontro foi a de ‘‘prolongar adequadamente’’ a duração para a ‘‘concessão de alvarás de exploração de táxis’’ e a renovação obrigatória de táxi, que têm um prazo de oito anos. Para resolver o problema da suspensão de trabalho e da redução de horas de funcionamento, sugerem a disponibilização de lugares gratuitos para os táxis no parque de estacionamento do posto fronteiriço da Ponte do Delta, junto com a dedução das taxas de imposto de circulação.

Para garantir o bem-estar dos taxistas e evitar o contágio no trabalho, os representantes apresentaram a proposta de permitir aos trabalhadores que não prestem serviço aos passageiros que não usem máscara. Por outro lado, sugeriram ainda a suspensão dos veículos que efectuam o transporte para os casinos, os quais são conduzidos por motoristas detentores de dupla matrícula (Zhuhai-Macau).

Quanto ao adiamento dos exames de condução, Lau Vai Keong e o presidente da Associação de Instrutores de Condução de Automóveis de Macau, Cheng Pak Tsan, propuseram às autoridades da tutela dos transportes que ‘‘façam descontos adequados ou a devolução dos pagamentos já efectuados de taxas de licenças’’, exigindo também que ‘‘façam uma boa coordenação e comunicação’’ com a DSEJ para a reposição das provas de condução para os candidatos que aderiram ao Programa de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento Contínuo.

A reunião contou com a presença de três vice-presidentes da FAOM, Leong Sun Iok, Choi Kam Fu e Ella Lei, vários representantes das associações dos operários, o presidente da Associação Geral dos Empregados do Ramo de Transporte de Macau, Lau Vai Keong, o director da Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT), Lam Hin San, o chefe do Departamento de Assuntos de Veículos e Condutores da DSAT, Lei Veng Hong, o vice-presidente da Associação de Mútuo de Condutores de Táxi de Macau, Lei San Iong, o presidente da Federação de Motoristas de Táxi Profissional, Ho Chi Meng, o presidente da Associação de Aluguer de Táxis, Kam Chi Wa, e o presidente da Associação de Instrutores de Condução de Automóveis de Macau, Cheng Pak Tsan.