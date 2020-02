Secretarias dos tribunais em funcionamento nas horas de expediente

As secretarias de todas as secções centrais e secções de processos do Tribunal de Última Instância, do Tribunal de Segunda Instância e dos Tribunais de Primeira Instância vão manter o funcionamento no horário de expediente entre 3 e 7 de Fevereiro, anunciou o Conselho de Magistrados Judiciais (CMJ), em comunicado.

De acordo com a informação veiculada pelo CMJ, cabe aos presidentes dos tribunais das várias instâncias determinar os funcionários judiciais que devem ir ao serviço “para manter o funcionamento de cada tribunal consoante a situação concreta”, dispensar todas as funcionárias grávidas e notificar o gabinete do presidente do Tribunal de Última Instância da lista de funcionários dispensados (incluindo as secretárias e os motoristas) para efeitos de registo.

Para evitar a concentração de pessoas e o risco de propagação de doenças infecciosas, todas as audiências marcadas entre 3 e 7 de Fevereiro serão, em princípio, canceladas, com excepção das leituras já marcadas das audiências dos processos com carácter urgente consoante a lei e das que sejam consideradas como necessárias pelos respectivos juízes titulares ou tribunal colectivo caso haja condições de se realizarem.

Os juízes devem ainda proferir os despachos “com a maior brevidade”, e os funcionários de justiça devem “fazer de imediato” as respectivas notificações a todos os intervenientes processuais com o intuito de informar os intervenientes dos arranjos da audiência.

Para manter o funcionamento dos tribunais de várias instâncias até ao final da semana, todos os juízes dos tribunais de segunda e última instância “devem ir ao serviço”, sendo o modo de tratamento dos processos determinado pelos presidentes de cada tribunal e os respectivos juízes mediante negociação tendo em conta as condições de trabalho e a situação do pessoal.

E.S.