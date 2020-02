Quebra nas receitas vai obrigar operadoras a reajustes no orçamento para 2020, dizem analistas

Em Janeiro, as concessionárias registaram uma quebra de 2,82 mil milhões de patacas nas receitas brutas em comparação ao período homólogo de 2019. Albano Martins prevê uma quebra de 20% nas receitas em Fevereiro e assinala a elevada dependência da indústria em relação ao jogo de massas. Glenn McCartney antecipa o regresso à normalidade em Março, depois de as operadoras realizarem reajustes ao orçamento para 2020.

Eduardo Santiago

As operadoras que exploram o jogo em Macau registaram uma quebra de receitas brutas na ordem dos 11,3% em Janeiro, em comparação com o período homólogo de 2019, revelou a Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos de Macau (DICJ), em comunicado. De acordo com a nota da DICJ, em Janeiro as concessionárias do jogo arrecadaram uma receita bruta na ordem dos 22,12 mil milhões de patacas, o que representou uma diminuição de 2,82 mil milhões de patacas em relação às receitas do período homólogo do ano passado. Na opinião de dois especialistas na indústria do jogo contactados pelo PONTO FINAL, a quebra das receitas dos casinos em Macau está directamente relacionada com o surto de pneumonia viral na cidade de Wuhan, que levou o Governo a uma série de medidas para controlar o fluxo de jogadores no território.

Os analistas consideram ainda que a elevada dependência do jogo de massas deve prejudicar as receitas das concessionárias nos próximos meses devido à diminuição de turistas no território. “No ano passado, o Ano Novo Chinês foi em Fevereiro, portanto, este mês a quebra vai ser acentuada”, começou por dizer o economista Albano Martins.

“Macau fez uma opção política, mais do que uma opção económica, que é de que o segmento do jogo deve incidir essencialmente sobre o segmento de massas, e não no segmento VIP. Por uma razão simples, como tentativa da própria República Popular da China em controlar o fluxo de capitais que sai, como se costuma dizer, pela porta do cavalo da China para Macau. Portanto, pareceu ser mais saudável para as autoridades que esses fluxos fossem baseados no turismo de massas, ou seja, muita gente para os casinos. A verdade é que com o surto [do coronavírus] as pessoas não vêm e, portanto, essa política ficou um bocado frustrada, porque não vindo pessoas não há segmento de massas a funcionar”, acrescentou.

Com a redução do fluxo de turistas em Macau desde o final do ano passado por causa da instabilidade em Hong Kong, o sector do jogo no território começou 2020 com uma quebra de receitas na ordem dos 11,3% em Janeiro e um novo desafio para as concessionárias. “As concessionárias não vão conseguir realizar as receitas necessárias, e vão ter de regressar ao orçamento e fazer reajustes para o ano de 2020. Caso esta situação seja resolvida em poucas semanas, estas quebras não vão afectar a indústria do jogo, porque irá recuperar, pois já vimos isso acontecer no passado. Na minha experiência de 20 anos, posso dizer que a indústria do jogo é muito cíclica. Já houve a SARS e outros problemas, mas a indústria do jogo conseguiu sempre recuperar”, disse Glenn McCartney, especialista na indústria do jogo e professor da Universidade de Macau, em declarações ao PONTO FINAL.

Questionado sobre o impacto do surto de coronavírus na indústria do jogo e na economia local, Albano Martins é pessimista: “2020 vai depender um pouco do controlo do coronavírus. Ou seja, neste momento é muito cedo estarmos a estabelecer um cenário para o final do ano, mas admitindo que este surto não seja controlável nos próximos seis meses, vamos ter uma recessão a dois dígitos e não vai ser dois dígitos baixos, vai ser dois dígitos razoavelmente elevados. Em termos de Macau, essa vai ser a situação porque os casinos vão ser profundamente afectados, o turismo vai ser afectado, a restauração vai ser afectada”, frisou o economista.

“No mês de Fevereiro, se os casinos não fecharem, vamos ter uma receita que vai ser uma quebra de mais de 20%, se não mais. Em relação aos meses seguintes, tudo vai depender um bocado do controlo. Se o Governo, que até agora tem actuado de forma calma e prudente, entender que deve fechar os casinos porque é uma zona onde já apareceram dois infectados, seria, digamos, um tiro no pé da própria economia. Se o Governo for por aí, os casinos vão passar um mau bocado”, acrescentou Albano Martins.

Sobre a possibilidade de haver despedimentos nos casinos perante a quebra de receitas, Glenn McCartney não acredita nesse cenário pois considera a actual situação um fenómeno cíclico. “Espero que não haja mais casos e aponto para Março como sendo o mês do regresso à normalidade. Creio que não vai haver despedimentos porque é um fenómeno temporal relativamente curto, que começou há poucas semanas e que irá voltar à normalidade eventualmente. Acho que a indústria é resiliente o suficiente e que os investidores vão manter a confiança apesar das incertezas das últimas semanas. Se esta crise se prolongar por mais meses talvez os investidores comecem a pensar em soluções, mas creio que não chegará ao ponto de haver despedimentos e que tudo regressará à normalidade numa questão de semanas”, referiu o docente da Universidade de Macau.

Uma opinião compartilhada por Albano Martins, mas por outras razões: “Eles não vão querer correr o risco de fazer ‘layoff’, de despedir pessoal, porque isso ficará mal na fotografia para quem quer uma nova concessão em 2022. Não só as [operadoras] americanas, as chinesas é a mesma coisa. O Galaxy, a SJM e a Melco não vão querer despedimentos porque isso politicamente é um problema complicado para eles gerirem depois na fase de renovação das novas concessões. Eles vão ter de aguentar o barco, ou seja, vão ter de segurar os seus créditos, vão ter de habituar-se a viver com menos dinheiro até esta fase ser superada, mas eu acredito que o coronavírus seja controlado em menos de seis meses, até porque a taxa de mortalidade é razoavelmente pequena comparada com os outros vírus”, disse o economista.

DICJ apela à utilização de máscaras nos casinos

Em resposta a um apelo da Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos (DICJ), as seis concessionárias do jogo estão a exigir, desde 1 de Fevereiro, a utilização de máscara de protecção respiratória por parte do público para a entrada nos casinos. De acordo com a informação veiculada em comunicado pela DICJ, caso seja detectada a não utilização de máscara dentro dos casinos, as concessionárias têm o direito de solicitar à pessoa em causa que saia do recinto. Para reforçar as medidas de prevenção e controlo do novo tipo de coronavírus nos casinos, o Governo implementou medidas com o intuito de garantir o estado de saúde dos trabalhadores e frequentadores destes espaços. Recorde-se que os trabalhadores dos casinos já eram obrigados a utilizar máscara de protecção respiratória durante o exercício de funções, e que todos os indivíduos que tenham visitado a província de Hubei nos 14 dias anteriores à entrada na RAEM estão impedidos de entrar nos casinos. Para o efeito, é exigido ao pessoal de segurança que verifique o documento de identificação dos indivíduos à entrada dos casinos. Caso sejam detectados indivíduos oriundos ou residentes da província de Hubei, estes serão encaminhados aos agentes da Polícia Judiciária alocados nos casinos.

