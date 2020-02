Oitavo caso em Macau. Serviços de Saúde culpam paciente por omitir informações

Foi diagnosticado no sábado, e ontem anunciado, o oitavo caso de infecção pelo novo tipo de coronavírus em Macau, com a particularidade de ser o primeiro num residente da região. O novo coronavírus foi identificado numa mulher de 64 anos e, apesar de esta se ter deslocado ao Centro Hospitalar Conde de São Januário no dia 27 com febre e tosse, o novo coronavírus só foi diagnosticado no dia 1 de Fevereiro. Os Serviços de Saúde responsabilizam a paciente por ter omitido informações às autoridades.

As autoridades confirmaram ontem, em conferência de imprensa, a existência de um oitavo caso diagnosticado do novo tipo de coronavírus. Este é o primeiro caso em residentes de Macau. A mulher, de 64 anos, já tinha ido ao Centro Hospitalar Conde de São Januário, mas só à segunda é que foi diagnosticada. Os Serviços de Saúde responsabilizaram a doente por ter omitido informações clínicas. Lei Chin Ion, director dos Serviços de Saúde, alertou para o risco de surto na comunidade. Lei Wai Nong, secretário para a Economia e Finanças, apelou a que os trabalhadores não-residentes que vivam em Zhuhai permaneçam em casa, e que os que estão em Macau, fiquem no território. Os empregadores devem responsabilizar-se pelo seu alojamento, defende.

OITAVO CASO, PRIMEIRO EM RESIDENTES DE MACAU

A mulher residente de Macau a quem foi diagnosticado o novo tipo de coronavírus tem 64 anos. Entre os dias 10 e 17 de Janeiro, a mulher esteve internada no Hospital Integrado de Medicina Tradicional Chinesa e Ocidental de Zhuhai devido a herpes zóster, indicaram os Serviços de Saúde. Depois disso, a paciente esteve em Sanxiang, na cidade de Zhongshan, entre os dias 22 e 23 de Janeiro. Durante esse período, terá comprado aves vivas.

Segundo os Serviços de Saúde, a mulher começou a manifestar sintomas de febre e tosse a 27 de Janeiro, quando já estava em Macau, e deslocou-se nesse dia ao Centro Hospitalar Conde de São Januário. Contudo, foi mandada para casa. Não registando melhoras, decidiu ir, nos dias 30 e 31 de Janeiro, ao Hospital Kiang Wu. No dia 1, voltou ao Kiang Wu com dores abdominais e foi, então, enviada para o Centro Hospitalar Conde de São Januário, onde lhe foi diagnosticado o novo coronavírus. De acordo com os Serviços de Saúde, há a possibilidade de a mulher ter sido infectada em Zhuhai ou em Zhongshan. Apesar de ser um caso diagnosticado numa residente, é considerado um caso importado para as autoridades de Macau. O marido e dois enfermeiros que tiveram contacto próximo com a doente vão ficar em quarentena. As autoridades frisaram que a mulher usou sempre máscara nas deslocações para o hospital, quer em autocarros quer em táxis.

Na conferência de imprensa de ontem, Lei Chin Ion justificou o facto de a doente ter sido enviada de volta para casa na primeira vez que esteve no hospital público com o facto de esta não ter revelado que tinha estado internada num hospital em Zhuhai. “Espero que compreendam, esta é uma situação em que a paciente não revelou devidamente as informações”, disse Lei Chin Ion, deixando um pedido: “Apelo à população que diga a verdade, [e que dê] informações tão completas quanto possível”.

O caso foi encaminhado para a Polícia de Segurança Pública (PSP) devido à omissão de informações clínicas importantes. Elsie Ao Ieong, secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, lembrou que, de acordo com a lei de prevenção, controlo e tratamento de doenças transmissíveis, quem se recusar a preencher declarações ou as preencher com informações falsas, arrisca-se a uma pena de prisão até seis meses ou uma pena de multa até 60 dias.

“Estas críticas são um ataque muito sério aos nossos trabalhadores”, afirmou Lei Chin Ion, em referência à possibilidade de ter havido negligência por parte dos Serviços de Saúde. O governante lembrou que, em Hong Kong, os trabalhadores dos hospitais públicos ameaçaram fazer greve e pediu para que “o pessoal médico ignore” as “críticas sem fundamentos da população”.

Questionado sobre o processo de despistagem das autoridades de Macau, Lei Wai Seng, da direcção do Centro Hospitalar Conde de São Januário, afirmou que seria “impossível” fazer uma verificação de todas as pessoas que entram pelas fronteiras, uma vez que essas pessoas teriam de ficar em quarentena. Ainda assim, o responsável adiantou que os Serviços de Saúde vão alargar o âmbito de despistagem: quem esteve em hospitais do interior da China ou em contacto com grandes aglomerados de pessoas vai ficar sujeito a isolamento. Lei Chin Ion reiterou que, com o primeiro caso numa residente de Macau, o “risco de surto na comunidade é elevado”.

QUEM VIVE EM ZHUHAI, DEVE FICAR EM ZHUHAI. QUEM ESTÁ EM MACAU, QUE FIQUE EM MACAU

Lei Wai Nong, secretário para a Economia e Finanças, esteve na conferência para pedir que os trabalhadores não-residentes que moram em Zhuhai, e que estejam agora em Macau, não saiam da região. O secretário apelou a que os empregadores se responsabilizem pelo alojamento destes trabalhadores que ficam em Macau: “Se precisarem de ficar em Macau, os patrões devem proporcionar o alojamento adequado, para evitar as deslocações desnecessárias e evitar uma infecção cruzada”.

Por outro lado, os trabalhadores que vivem em Zhuhai e que trabalham em Macau, mas que estejam neste momento no interior da China, devem permanecer lá, só devendo passar a fronteira em situações importantes. O objectivo, frisou Lei Wai Nong, é que o movimento de pessoas que passa nas fronteiras seja menor. O secretário indicou que há cerca de 35 mil trabalhadores não-residentes a viver em Zhuhai. Destes, três milhares serão oriundos da província de Hubei.

O Governo esclareceu os dois casos de trabalhadores de Macau diagnosticados em Zhuhai com o novo coronavírus. Elsie Ao Ieong começou por dizer que não se trata de trabalhadores de casinos: uma das diagnosticadas trabalha num clube privado do casino StarWorld e o outro diagnosticado é “mediador de jogo”, disse a secretária. “Não há o risco de haver contágio nos casinos”, afirmou.

Segundo as autoridades, há neste momento 59 pessoas de Hubei em Macau, em isolamento na Pousada Marina Infante. Há também 77 residentes de Macau em Wuhan. Relativamente ao número de visitantes a entrar em Macau, durante a semana dourada do Ano Novo Chinês registou-se uma quebra de 78,3%. Em 2019, o número de visitantes a chegar nesta altura do ano foi de mais de um milhão e 200 mil pessoas, enquanto que este ano chegaram pouco mais de 260 mil pessoas.