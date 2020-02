O Lisboa faz hoje 50 anos

Será exagerado dizer que a abertura do Casino/Hotel Lisboa a 3 de Fevereiro de 1970 teve um impacto maior para Macau do que, 37 anos depois, o Venetian? O resort integrado da Las Vegas Sands foi revolucionário, mas não tanto quanto o Lisboa.

João Paulo Meneses

É indiscutível que os operadores de matriz norte-americana trouxeram a Macau um dinamismo no mercado de jogo nunca antes visto, mas, na essência, os casinos de Macau são em 2020 o que eram em 1980. Ou seja, os edifícios da Sands ou da Wynn, por exemplo, têm mais luzes, espelhos, outro glamour, uma oferta mais requintada, mas jogam de acordo com as regras inventadas muito antes de 2001 por Stanley Ho.

Para concluir: os novos operadores trouxeram o estilo e a imagem de Las Vegas mas não o jogo de Las Vegas – o que, e essa história ainda está por fazer, não deixou de provocar alguns equívocos na fase inicial de lançamento desses projectos.

O jogo em Macau, tal como hoje o conhecemos e é procurado por milhões anualmente, foi inventado no Casino Lisboa a partir de 1970. “A inauguração do Casino Lisboa viria a alterar o rumo da história da cidade”, escreveu a arquitecta Rita Serra e Silva, na sua tese de mestrado: “Na espacialidade dos casinos de Macau” (2015).

Revolucionário

Não sendo a questão mais relevante neste contexto, até o conceito de ‘Integrated Resort’ (IR) que o Governo se prepara para consagrar na revisão da lei do jogo que se aproxima, e que é hoje uma realidade muito presente, sobretudo no Cotai, nasceu quando o Lisboa ficou pronto.

Juntar num mesmo espaço, fisicamente delimitado, casino (três pisos), hotel (106 quartos na primeira fase), uma oferta de restauração diversificada (com destaque para o Portas do Sol ou o Galera) e lojas diversas ou bowling não anda muito longe do que são hoje os IR, mesmo que a designação não passasse pela cabeça de Stanley Ho e sócios da STDM (Teddy Hip, Henry Fok, e Yip Hon). “Embora a expressão não fosse usada na altura, foi o primeiro ‘resort integrado’ de Macau, construído de raiz para o efeito”, afirma Jorge Godinho no livro “Os Casinos de Macau”.

A aposta no Bacará, as salas VIP e os promotores do jogo (junkets), que estão na base em que assenta pelo menos metade das receitas dos casinos locais, nasceram e desenvolveram-se no Lisboa. Mesmo no mercado de massas, o Bacará continua a ser o jogo mais popular. “A ascensão do Bacará é sem qualquer dúvida o grande fenómeno destes anos. Se em 1977 já era o maior jogo, visto que representava 37 por cento do mercado, em 1984 constituía nada menos do que 65 por cento do mercado”, revela o também professor da Faculdade de Direito da Universidade de Macau, Jorge Godinho.

“A icónica arquitectura do tecto, em forma de roleta, encarnou a chegada dos jogos ocidentais e da sempre peculiar ou mesmo extravagante forma dos edifícios que albergam casinos”, sintetiza Godinho. Até a coincidência do Lisboa ter sido construído num aterro, como quase todos os grandes casinos de Macau, mostra como foi percursor.

“O edifício mais impressionante do Extremo Oriente”

A STDM ganhou a concessão do jogo de Macau em 1962 e comprometeu-se a construir o Lisboa. Mas precisava de tempo e de terreno. Por isso abre, um ano depois, o primeiro casino no Hotel Estoril, acabado de construir, apenas para não privar os clientes da possibilidade de poderem jogar… e fazer algum dinheiro (que, na verdade, não faltava aos quatro sócios).

O Lisboa é algo completamente diferente. Um postal de 1970 descreve-o como “o edifício mais impressionante do Extremo Oriente”. A adjectivação é manifestamente exagerada, mas, neste contexto, mostra bem o impacto que então provocou, pelo menos, nos locais. “Quando foi construído foi hiper-valorizado. Era demais para aquilo que havia na época. Chegava-se à Penha, olhava-se para a Baía e via-se ali um monstro, que visualmente quase fazia concorrência à colina da Guia, embora não a obstruísse”, recordou em 2008 o arquitecto macaense José Maneiras, que conheceu todas as fases do edifício, entrevistado pelo suplemento português do jornal Tai Chung Pou.

“Foi o elemento catalisador da mudança de Macau em todos os aspectos, desde o jogo, ao turismo, à expansão urbana, à hotelaria e aos transportes,” considera ainda o antigo presidente do Leal Senado, entre 1989 e 1993. Jorge Godinho, no seu livro “Casinos de Macau” fala num efeito ‘must see’ provocado pelo complexo. E os investigadores Philip H. Loughlin e Clifton W. Pannell acrescentam a palavra “landmark” para o descrever. “Desde a abertura que o Lisboa se tornou num símbolo do sucesso de Macau”, descreveu mais tarde o próprio Stanley Ho.

Ascensão e queda

José Maneiras (nascido em 1935) sabe por experiência própria: “Quando surgiu, era o foco de atracção turística de Macau. Quase que ofuscava [as Ruínas de] São Paulo”. Mas a STDM adormeceu à sombra do efeito-Lisboa, e se é compreensível que 20 anos depois ainda fosse o edifício mais icónico da modernidade em Macau, como explicar que o mesmo acontecesse no final do século?

A verdade é que, na década de 90, o Lisboa já era um espaço em lenta decadência, de corredores soturnos, lojas mal amanhadas e, como contava um colaborador de Sheldon Adelson, quando este o mandou espiar a concorrência, um casino de tapetes pretos pelo lixo e panos rasgados nas mesas de jogo.

Se em 2001 a STDM, através da sua participada SJM, ficou em terceiro e último lugar no concurso para a atribuição de novas licenças e só ganhou, como muitos disseram, porque não podia deixar de ganhar, o Lisboa é também nesse aspecto uma boa metáfora. Com o final da concessão da STDM, em 31 de Março de 2002, o Casino Lisboa reverteu para o Governo de Macau, como previsto nos termos do concurso de 1962. O Governo, numa primeira fase, optou por alugar o espaço à SJM e, em 2007, vendeu-o à concessionária. Ou seja, enquanto o casino pertence à SJM, tudo o resto, incluindo o hotel, é propriedade da STDM.

Fong soi

Em Agosto de 1995, o mestre de geomancia Luk Ku explicou à revista Macau os detalhes da construção do Lisboa, com base no fong soi. Assim, a porta principal representa um morcego de boca aberta e as suas asas, significando que ele vai comer o dinheiro dos jogadores (fuk, morcego em cantonense, é também a palavra para felicidade…). O edifício principal parece uma gaiola chinesa. Mas as correntes à volta da gaiola não estão completamente fechadas, para que o jogador possa sair e ir buscar dinheiro fresco.

