Dezanove portugueses saíram de Hubei em direcção à Europa, dois ficaram para trás

São 19, os cidadãos portugueses que saíram de Wuhan na manhã de ontem, no avião partilhado por vários países europeus em direcção a França. De acordo com as indicações que o PONTO FINAL recebeu, o avião aterrou ontem em Istres, perto de Marselha, durante a tarde, já noite em Macau. A larga maioria dos portugueses neste voo ter-se-á voluntariado para ser hospitalizada assim que chegasse a Lisboa, para que seja confirmado que não estão infectados com o novo coronavírus.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Dezanove cidadãos de nacionalidade portuguesa aterraram em França durante a tarde de ontem, noite em Macau. Depois de chegarem ao aeroporto de Istres, perto de Marselha, os 19 portugueses, provenientes da província de Hubei, tinham à espera um avião que os levou depois para Lisboa. O PONTO FINAL sabe que a grande maioria dos portugueses quer ser hospitalizada à chegada à capital portuguesa para que sejam feitos exames no sentido de confirmar que não estão infectados com o novo tipo de coronavírus de Wuhan.

De acordo com as indicações a que o PONTO FINAL teve acesso, o avião, que saiu de Wuhan na noite de sábado para domingo, terá chegado a Istres ao início da tarde de França, ou seja, noite em Macau. O avião, que foi fretado pelo Governo francês ao abrigo de uma operação do Mecanismo Europeu de Protecção Civil, transportou também nacionais da Hungria, Polónia, França, Bélgica e Áustria, por exemplo. No total, o Airbus A-380 transportou 350 cidadãos europeus. À chegada, os portugueses seriam imediatamente levados para Lisboa.

Ao todo, são 19 os cidadãos portugueses que estavam em Hubei que quiseram sair do epicentro do novo coronavírus. Nem todos são residentes daquela província. Dos 19, dois são funcionários da embaixada portuguesa em Pequim que ali se encontravam em serviço, há um cidadão que estava apenas de passagem por aquela zona da China e há ainda quatro pessoas de países africanos de expressão portuguesa, mas que também são detentores de passaporte português.

Dois portugueses decidiram ficar em Wuhan. Um deles é Rui Severino treinador de cavalos de corrida no Yulong Jockey Club que está a viver na cidade do interior da China. Ao PONTO FINAL, o português já tinha dado a conhecer a sua intenção de permanecer na cidade onde já morreram 224 pessoas e onde foram diagnosticados mais de 4100 casos do novo tipo de coronavírus.

Rui Severino, que vive no distrito de Bai Quan de Wuhan tinha referido que se sentia seguro na cidade, onde vivem mais de 11 milhões de pessoas. “Tenho aqui uma equipa e não os deixaria para trás, tenho aqui responsabilidades e sinto-me seguro, para dizer a verdade”, indicou na passada quarta-feira ao PONTO FINAL, acrescentando: “Estou convencido de que Wuhan é capaz de ser o melhor sítio para se estar”. “Aqui o movimento está controlado, há processos de desinfecção e de controlo de temperatura”, justificou.

Antes de o voo entre Wuhan e Istres levantar, todos os passageiros foram testados clinicamente e nenhum apresentava sintomas. A maioria dos cidadãos portugueses que estão a ser repatriados quer ser levada para o hospital para que seja confirmado que não foram infectados em Wuhan, para não correrem o risco de infectar familiares ou amigos, sabe o PONTO FINAL. Assim que aterrarem em Portugal, ficarão a cargo da Direcção Geral de Saúde (DGS) e das autoridades portuguesas.

Graça Freitas, directora-geral da Saúde, já tinha indicado que os hospitais Pulido Valente, em Lisboa, e o hospital Militar do Porto estão aptos a receber os portugueses provenientes de Wuhan e que queiram ficar em quarentena, de modo voluntário, como medida preventiva do surto. Citada pela agência Lusa, Graça Freitas recordou que a legislação portuguesa não permite que seja imposta quarentena a cidadãos que não estejam doentes ou apresentem sintomas.

Durante o fim-de-semana surgiu a informação de que, antes de chegar a Wuhan, o avião de repatriamento dos cidadãos europeus tinha ficado retido em Hanói, mas o tempo de espera na capital vietnamita já estaria previsto, sabe o PONTO FINAL. Esse compasso de espera deveu-se ao abastecimento do aparelho, à troca da tripulação e a “questões burocráticas”.

A retirada de outros portugueses de outras cidades chinesas não está em cima da mesa, já que, à excepção daquilo que acontece na província de Hubei, é possível os cidadãos deslocarem-se livremente para fora da China. As autoridades portuguesas não receberam qualquer pedido de auxílio por parte de cidadãos de outras províncias.

Recorde-se que, já no sábado, o ministro dos Negócios Estrangeiros tinha falado sobre o processo de repatriamento dos cidadãos portugueses em Hubei. Augusto Santos Silva tinha referido apenas que a operação estava “em curso” e que estava “a correr bem”, não tendo dado mais detalhes sobre o processo. “A operação de repatriamento dos cidadãos portugueses que estavam retidos em Wuhan está em curso, está a decorrer bem, com as complexidades inerentes a essa operação”, referiu, citado pela agência Lusa. Na altura, o ministro português tinha recusado indicar quando é que iriam chegar os portugueses a Lisboa.

Entretanto, outros países deram também início às operações de repatriamento dos seus nacionais. O Governo indiano fez chegar a Wuhan um avião da companhia estatal Air India para levar 324 passageiros indianos em direcção a Nova Deli; o Reino Unido retirou 83 britânicos de Wuhan; a Alemanha enviou um avião militar para esta cidade chinesa com vista a repatriar mais uma centena de cidadãos alemães; a Turquia também enviou um avião em direcção a Wuhan para retirar 32 turcos e outros dez cidadãos do Azerbaijão, Albânia e Geórgia; também o Japão retirou 206 cidadãos nipónicos da cidade chinesa na passada quarta-feira, três deles acabaram por ser diagnosticados com o novo coronavírus.