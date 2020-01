Turistas chineses de quarentena em Coloane serão transferidos para a Pousada Marina Infante

Os 26 turistas oriundos da província chinesa de Hubei, centro do surto do novo coronavírus, em quarentena em Hac-Sá, Coloane, vão ser transferidos para uma pousada na Taipa, anunciaram hoje as autoridades de Macau. De acordo com um comunicado do Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus, o Governo da RAEM vai “encaminhar gradualmente os turistas” da Pousada de Juventude de Hac-Sá para a Pousada Marina Infante, por se ter atingido “a lotação dos quartos de quatro e de duas camas”.

Se “o número de pessoas a necessitar de isolamento” aumentar, as autoridades teriam que recorrer aos quartos de 16 camas na Pousada de Juventude, mas “considerando que o risco de contágio aumenta com a concentração de pessoas, o Governo irá utilizar o Pousada Marina Infante como centro de isolamento”.

Os Serviços de Saúde de Macau “já transmitiram as devidas recomendações aos trabalhadores” da pousada, para onde serão destacados agentes policiais para procederem “aos respectivos trabalhos de gestão e segurança”. A Pousada Marina Infante tem 312 quartos e fica “fora da área residencial, minimizando o impacto na sociedade”, indica-se na mesma nota.

Na quarta-feira, na conferência de imprensa do Centro de Coordenação de Contigência do Novo Tipo de Coronavírus, o representante do Corpo de Polícia de Segurança Pública, Wong Kim Hong, indicou que perto de 200 residentes de Hubei continuavam no território, onde não entrou nenhum novo visitante da província chinesa desde segunda-feira. “Continuamos a fazer inspecções em hotéis, incluindo em possíveis pensões ilegais, e não encontrámos residentes de Hubei ou Wuhan”, capital da província, disse.

Por outro lado, 520 pessoas daquela província foram impedidas de entrar em Macau por não terem apresentado a declaração comprovativa de não-infecção por coronavírus (2019-nCoV), indicou o mesmo responsável. A medida de apresentação de uma declaração médica para os residentes de Hubei entrou em vigor às 00:00 de segunda-feira.

A China elevou para 170 mortos e mais de 7.800 infectados o balanço de vítimas do novo coronavírus detectado no final do ano em Wuhan, capital da província de Hubei. Além do território continental da China, foram reportados casos de infecção em Macau, Hong Kong, Taiwan, Tailândia, Japão, Coreia do Sul, Estados Unidos da América, Singapura, Vietname, Nepal, Malásia, Austrália, Canadá, Alemanha, França, Finlândia e Emirados Árabes Unidos.