Trabalhadores da UMAC sob observação, mais de 200 residentes de Hubei ainda no território

Governo anunciou nova distribuição de máscaras a partir do próximo domingo, mas não há novos casos de infecção confirmados por coronavírus. Dois funcionários da Universidade de Macau e o filho estão sob observação, havendo mais de 200 residentes de Hubei que estão em Macau sob monitorização das autoridades. O ataque cibernético ao sistema informático dos Serviços de Saúde não causou fuga de informação, garantiu Leong Iek Hou.

Os Serviços de Saúde de Macau analisaram seis novos casos suspeitos de infecção por coronavírus (2019-nCoV) no território, anunciou esta quarta-feira Lei Wai Seng, médico adjunto da direcção do Centro Hospitalar Conde de São Januário, em conferência de imprensa.

“Os casos confirmados mantêm-se em sete, sendo que já houve 114 casos suspeitos e 19 casos suspeitos por contacto próximo. Neste momento estas pessoas estão em isolamento para observação, e ainda não há qualquer caso de saída de isolamento. Nas últimas 24 horas tivemos seis casos suspeitos, sendo que houve quatro casos referentes a residentes de Macau que foram excluídos após a realização de testes de infecção. Neste momento temos duas pessoas, que são trabalhadores da UMAC, e a sua criança, que, no dia 16, chegou de Hubei a Macau. Eles tentaram fazer um isolamento em casa, mas quando verificaram que tinham febre chamaram a ambulância para irem para o hospital. Neste momento estão no serviço de urgência e estão a proceder a um teste para verificar se há infecção. Nesta fase estamos a fazer a análise para ver se são casos de alto risco e saber se é necessário proceder ao isolamento”, disse o clínico.

Em declarações à imprensa, Lei Wai Seng assinalou ainda que “nas últimas 24 horas não houve casos confirmados em Macau”, e que todos os pacientes infectados “são provenientes de Wuhan”.

“Nas últimas 24 horas não houve novos casos confirmados em Macau. Em relação aos sete casos confirmados são todos de Hubei. São todos provenientes de Wuhan, e por isso consideramos que são casos importados. Em Macau não houve ainda casos de transmissão local”, frisou o médico, que classificou os sete casos como “ligeiros”.

Sobre a presença de residentes de Hubei em Macau, Wong Kim Hong, representante do Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP) do departamento de migração, revelou que há mais de 200 residentes no território.

“Temos cerca de 237 pessoas de Hubei em Macau. Normalmente têm um visto de 14 dias. Este número é menos de 80, ou seja, menos de 80 pessoas estão com vistos de 14 dias. Em relação aos outros estamos a acompanhar a sua situação e o seu estado de saúde”, referiu.

O representante do CPSP adiantou ainda que houve operações de fiscalização em hotéis e pensões. “Deslocámo-nos aos hotéis e pensões para verificar ou fazer uma inspecção aos turistas. Estamos a proceder a esses trabalhos e também procedemos a várias operações de verificações de veículos. Também fizemos inspecções a 20 pensões suspeitas de serem ilegais, sendo que há três casos confirmados que são ilegais e quatro que não são. Não encontrámos qualquer turista de Hubei. De acordo com as informações que temos, não verificámos quaisquer turistas ou visitantes de Hubei. Se nós encontrarmos qualquer indivíduo de Hubei iremos encaminhá-lo para os Serviços de Saúde”, disse.

Em relação ao fluxo de turistas nas fronteiras, Wong Kim Hong revelou que houve 3,31 milhões de pessoas que passaram a fronteira entre 20 e 28 de Janeiro. “Houve uma redução de 33,5%. E nestes dias registaram-se 694 mil visitantes que entraram de Macau, uma descida de 48,6%. No dia 28 de Janeiro houve 92 mil pessoas que entraram, uma descida de 71,6% e 98 mil pessoas que saíram, uma descida de 70%. Em relação à entrada dos turistas houve 27 mil turistas que entraram em Macau, uma descida de 87,3%, entre os quais 9400 vieram pelas Portas do Cerco e 5300 pelo aeroporto. Em relação à passagem da fronteira das pessoas de Hubei, no dia 28 registámos zero entradas. E há 70 pessoas de Hubei que saíram, das quais 46 são de Wuhan. Uma vez que eles não conseguem mostrar o respectivo atestado médico, impedimos a entrada de 108 pessoas. Em números acumulados há 520 pessoas que foram impedidas de entrar em Macau”, afirmou.

Ataque cibernético ao sistema informático dos Serviços de Saúde não causou fuga de informação

A coordenadora do Núcleo de Prevenção e Doença Infecciosas e Vigilância da Doença, Leong Iek Hou, garantiu que não houve fuga de informações durante o ataque ciberbernético ao sistema informático dos Serviços de Saúde na terça-feira passada.

Recorde-se que a rede de computadores foi alvo de ataques de negação de serviço (em inglês, DDos – Distributed Denial of Service), o que provocou a interrupção do sistema eletrónico de declaração de saúde e do sistema de rede de serviços do plano de fornecimento de máscaras aos residentes de Macau.

“Pedimos aos nossos fornecedores para resolver o problema e os serviços de saúde já encaminharam o caso à Polícia Judiciária que neste momento está a proceder à inspecção”, disse Leong Iek Hou, garantindo que os ataques foram travados e os sistemas informáticos restaurados com êxito.

Serviços de Saúde vão distribuir mais máscaras a partir de domingo

Na conferência de imprensa de actualização dos dados sobre as infecções por coronavírus, Leong Iek Hou adiantou que os Serviços de Saúde vão iniciar uma nova distribuição de máscaras à população e que há “stock suficiente” para venda nos centros de saúde e nas farmácias convencionadas.

“Garantimos que temos stock suficiente para venda nos centros de saúde e também nas farmácias convencionadas”, disse a coordenadora do Núcleo de Prevenção de Doenças Infecciosas e Vigilância de Doença.

“A nova ronda de máscaras vai iniciar-se no dia 2 de Fevereiro. Se uma pessoa adquirir máscaras antes do dia 2 de Fevereiro, no dia 2 de Fevereiro já pode comprar mais 10 máscaras. Não é necessário esperar mais 10 dias”, acrescentou Lei Wai Seng – Médico Adjunto da Direcção do Centro Hospitalar Conde de São Januário.