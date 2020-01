Kobe Bryant, o “homem simples” que ensinou os jovens de Macau a lutar pelos sonhos

Kobe Bryant, estrela mundial do basquetebol, morreu no passado dia 26 num acidente de helicóptero que vitimou também a filha Gianna, de 13 anos, e mais sete pessoas. O mundo do desporto, e não só, ficou em choque com a morte do antigo atleta de 41 anos, reconhecido como um dos melhores jogadores de sempre da modalidade. Deixou também a sua marca em Macau, por onde passou em 2008 e 2011.

Pedro André Santos

pedrosantos.pontofinal@gmail.com

O dia 26 de Janeiro de 2020 ficará na história como um dos dias mais tristes no mundo do desporto pela morte de Kobe Bryant, vítima de um acidente de helicóptero onde seguia com a filha, de 13 anos, e mais sete pessoas.

Conhecido como Black Mamba, Kobe Bryant chegou à NBA aos 17 anos e jogou durante 20 anos nos Los Angeles Lakers, tendo conquistado cinco títulos da NBA e duas medalhas de ouro olímpico (Pequim, em 2008, e Londres, em 2012). É um dos únicos sete atletas que ultrapassaram a marca dos 30 mil pontos na carreira.

Foi precisamente em 2008, em preparação para os Jogos Olímpicos de Pequim, que Bryant se estreou em Macau, onde foram realizados dois jogos de preparação frente à Lituânia e à Turquia. A selecção de basquetebol norte-americana vivia um clima de alguma tensão, pressionada a conquistar o ouro em Pequim, depois de não ter ido além da medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Atenas, em 2004. Em terras chinesas, porém, os EUA não vacilaram, e conquistaram a medalha de ouro, vencendo na final a Espanha.

O regresso a Macau surgiu três anos depois, por ocasião de uma digressão asiática. Apesar de fugaz, a vinda da estrela dos Lakers ficou na memória de quem teve a oportunidade de conviver com ele.

“Ele veio a Macau, teve um treino e depois uma sessão de perguntas e respostas, não durou muito tempo. Foi a primeira vez que tive uma experiência destas com um jogador da NBA, foi muito bom”, começou por recordar Andrew Wong ao PONTO FINAL. O actual seleccionador de basquetebol de Macau foi um dos cerca de 30 jovens que partilharam o ‘court’ de basquetebol com Bryant em Setembro de 2011, na Arena do Cotai.

“É uma pessoa muito amistosa. O meu ídolo na altura era o Michael Jordan, e o Kobe era o rapaz novo no desporto. Mas depois disso senti que era muito dedicado à modalidade, de tal forma que se tornou no melhor jogador da NBA. Era um ídolo para muita gente, mas eu não sentia isso, e ele mostrou-nos como podemos alcançar os nossos sonhos”, acrescentou.

Apesar da curta passagem por Macau, Wong tem ainda bem presente o encontro com Kobe Bryant. “Fizemos um jogo, e a equipa que perdia tinha que fazer uma corrida. Recordo-me também da sessão de perguntas e respostas, um aluno questionou quais eram os planos dele para depois da NBA, mas ele só falava em ser campeão”, disse Wong, destacando a forma como o jogador norte-americano motivou os jovens de Macau.

Grande astro, homem simples

Kobe Bryant regressou a Macau em 2011 através do Venetian, que não perdeu a oportunidade de ter a estrela norte-americana na Arena do Cotai num encontro que juntou cerca de 30 jovens do território para um encontro que durou cerca de uma hora.

José Tavares, então presidente do Instituto do Desporto, recordou ao PONTO FINAL o encontro com Kobe, descrevendo-o como “um homem simples, mesmo sendo um grande astro e uma das grandes referências do basquetebol”. “A época da NBA estava com um atraso por causa de uns problemas, e ele fez uma digressão aqui na Ásia. O Venetian apanhou a oportunidade e trouxe-o cá, por isso tive a oportunidade de o conhecer. Foi através de um convite do Venetian, foi tudo tratado por eles. Disse-lhes para aproveitarem a ocasião da vinda dele para fazerem uma clínica com os miúdos, e por isso convidei também a Associação de Basquetebol para estar presente”, disse José Tavares.

Apesar do curto tempo que o atleta norte-americano esteve na RAEM, o agora presidente do Instituto para os Assuntos Municipais não tem dúvidas que foi muito positivo para os presentes. “Os jovens de Macau tiveram outras ocasiões, o Yao Ming também cá esteve, mas lucrámos mais com ele [Kobe Bryant] porque o Yao Ming esteve com os miúdos mas não fez uma clínica, foi mais uma sessão fotográfica”, frisou Tavares, acrescentando que a morte de Kobe Bryant “é uma perda muito grande para o basquetebol”.

Edward Tracy, antigo presidente e director executivo da Sands China, foi um dos grandes responsáveis pela passagem de Kobe Bryant por Macau. Na ocasião, Tracy destacou a forma como o atleta inspirava quem o rodeava, dentro e fora de campo, sendo por isso uma oportunidade que não poderia deixar passar. “Trazer atletas e estrelas internacionais a Macau como o Bryant faz parte do nosso compromisso perante a comunidade de alargar o leque de opções em termos de entretenimento”, disse o antigo líder da Sands China, citado pela World Gaming Magazine.

Qualidades reconhecidas, rivalidades à parte

Nuno Gomes é um adepto assumido dos Boston Celtics, um dos grandes rivais dos Lakers. Porém, o antigo internacional pela Selecção de Basquetebol de Macau sublinha que “tem que se saber apreciar a grandeza do jogador”. “O Kobe Bryant faz parte daquele leque de jogadores que esteve acima dos outros, tal como esteve o Michael Jordan, e como está agora o LeBron James. Considera-se que o Michael Jordan foi o melhor jogador de todos os tempos e não há jogador mais parecido do que o Bryant. O Kobe moldou-se no jogo do melhor jogador do mundo e aproximou-se em muito”, acrescentou ao PONTO FINAL.

Nuno Gomes, que se sagrou campeão em Macau em basquetebol ao serviço do Fu Kien, em 2012, confessa a sua admiração por Kobe Bryant, acrescentando que “é um competidor como poucos”. “Quando se ia despedir, resolveu marcar 60 pontos, antes disso tinha marcado 81, é o segundo maior marcador de pontos num jogo”, prosseguiu.

Retirado dos ‘courts’ como jogador, Nuno Gomes é actualmente treinador de uma equipa de sub16 em Macau. E é precisamente no convívio com os mais novos que nota o legado que o antigo número 24 dos Lakers irá deixar. “Uma coisa interessante sobre o Kobe Bryant é que esta geração de jogadores, qualquer bola que lançam dizem ‘Kobe’. É muito interessante e é geral. É interessante a marca que o Kobe deixou. É por ser um lance difícil, todos eles fazem isso”, concluiu.

As massagens vietnamitas em Macau

A equipa olímpica de basquetebol dos Estados Unidos passou por Macau em 2008, antes de seguir para os Jogos Olímpicos de Pequim. Na final, a selecção norte-americana acabou por arrebatar a tão desejada medalha de ouro, vencendo a Espanha por 118-107. Kobe Bryant foi uma das figuras do encontro, marcando 20 pontos, numa equipa onde pontificavam nomes como LeBron James, Paul Gasol, Carmelo Antonhy e Dwyane Wade. Porém, a estadia da comitiva norte-americana por terras chinesas não terminou sem alguma polémica à mistura. Em causa, reportou um jornal chinês na ocasião, esteve uma alegada ida a um salão de massagens em Macau, que envolveu três atletas: LeBron James, Carmelo Anthony e Dwyane Wade. A polémica surgiu durante a estadia da comitiva norte-americana em Macau, onde foram realizados dois jogos amigáveis frente às selecções da Lituânia e da Turquia, e foi lançada pelo jornal chinês, que citou os nomes de três dos jogadores mais influentes do conjunto americano, acusando-os ainda de terem sido pouco generosos na gorjeta. Kobe Bryant, no entanto, foi poupado pela publicação chinesa, que se referiu ao antigo jogador como um exemplo a seguir. Escreve o jornal que o trio, que estava hospedado no Venetian, seguiu de limusine para uma sauna para uma sessão de massagens vietnamitas que duraram cerca de hora e meia. As mulheres são descritas no artigo como “técnicas vietnamitas”, conhecidas pelas suas habilidades em trabalhar com desportistas. Hora e meia de massagem terá custado cerca 1500 patacas, e acrescenta ainda o artigo que os norte-americanos foram pouco generosos na gorjeta, deixando apenas 200 patacas.

Michael Jordan lamenta morte do “irmão mais novo” Kobe Bryant

Reconhecido por muitos como o melhor jogador da NBA de todos os tempos, Michael Jordan lamentou a morte do seu “irmão mais novo” Kobe Bryant, referindo que se tratava de um “feroz competidor” e de um pai “fantástico”. “Estou em choque com as trágicas notícias da morte de Kobe e de Gianna. As palavras não conseguem descrever a dor que sinto. Eu amava o Kobe, era como um irmão mais novo para mim”, referiu Michael Jordan em comunicado. Jordan, antiga estrela dos Chicago Bulls, afirmou que costumava falar muitas vezes com Kobe Bryant, salientando que vai sentir falta desses momentos. “Ele era um feroz competidor, um dos melhores do jogo e uma força criativa. Kobe era também um pai fantástico que amava a sua família e que tinha muito orgulho no amor da sua filha pelo basquetebol”, acrescenta.