Rui Severino está no olho do tufão do novo coronavírus. O português vive na cidade que está em isolamento, mas não pensa sair de Wuhan tão cedo. O treinador de cavalos de corrida diz mesmo que a cidade da província de Hubei “é capaz de ser o melhor sítio para se estar”. A Comissão Europeia anunciou que dois aviões estão a caminho da cidade chinesa para retirar cidadãos europeus que não tenham sintomas.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

A cidade onde vive Rui Severino está em quarentena e os 11 milhões de habitantes ficaram sem transportes públicos e sem poder sair. Ainda assim, o português conta ao PONTO FINAL que não quer sair de Wuhan: “É um vírus, não é uma guerra”. “Estou convencido de que Wuhan é capaz de ser o melhor sítio para se estar. Aqui o movimento está controlado, há processos de desinfecção e de controlo de temperatura”, justifica o treinador de cavalos de corrida Yulong Jockey Club. Na tarde de quarta-feira, Bruxelas acabou por fazer saber que seriam enviados dois aviões com destino a Wuhan para retirar 250 franceses e outros 100 cidadãos europeus.

Vive na China continental há quatro anos e, desde então, passa pelo menos cinco meses do ano em Wuhan, mais precisamente no distrito de Bai Quan, a cerca de 20 minutos do centro da cidade chinesa. Durante o Verão, a sua equipa viaja por vários pontos da China para as corridas, mas durante os meses de Inverno a Yulong Jockey Club mantém-se na província de Hubei.

O novo coronavírus detectado em Wuhan, designado por 2019-nCoV, e que entretanto se espalhou por vários pontos do globo, fez com que a cidade ficasse em isolamento. Os 11 milhões de habitantes não podem sair sem uma justificação e, além disso, os transportes públicos da cidade pararam. Tudo medidas implementadas pelo Governo chinês para tentar colocar um travão na propagação do coronavírus.

Isto faz com que os habitantes de Wuhan vivam “com grande ansiedade” e “com grande angústia”, conta Rui Severino, que diz ser um privilegiado por viver relativamente longe do centro e por ainda poder treinar os cavalos, já que a sua empresa tem permissão para o ir buscar e levar ao centro de treinos.

“A angústia é mais dos portugueses, os chineses estão mais na ansiedade para que esta semana passe. Todos percebem que esta próxima semana será fundamental, porque as medidas que a China tomou foram há seis dias. Ainda é cedo para saber que rumo é que este vírus vai tomar”, indica, notando que “toda a população está a cumprir e a apoiar as medidas que a China tomou”.

Segundo as suas contas, há 15 ou 16 portugueses em Wuhan, que têm de se limitar a ficar em casa. “Só podem ficar em casa e ir à rua comprar coisas de primeira necessidade, não há muitas lojas abertas porque foi o período do Ano Novo Chinês e as lojas ainda não reabriram, os supermercados estão todos superlotados e cada vez com menos coisas para comprar”, conta, acrescentando que todos os cidadãos portugueses foram contactados pela embaixada portuguesa em Pequim e estão à espera de serem levados para Portugal. “Eu não vou”, afirma.

“Tenho aqui uma equipa e não os deixaria para trás, tenho aqui responsabilidades e sinto-me seguro, para dizer a verdade”, justifica Rui Severino, que além da nacionalidade portuguesa tem também nacionalidade australiana. O treinador de cavalos foi ainda contactado pela embaixada do país da Oceânia, à qual deu a mesma resposta: “Disse que vou ficar”. Porquê? “A restrição de movimentos e conter as pessoas no local onde está o vírus, de uma forma controlada e com medidas de higiene e precaução bastante rigorosas, acho que são as melhores medidas”, responde, afirmando: “É um vírus, não é uma guerra. As pessoas têm de ter um bocado mais de calma”. “Mas também compreendo a situação dos outros portugueses, não podem ir para os seus trabalhos, estão em casa 99% do tempo”, ressalva.

Rui Severino é também residente de Macau. Contudo, vir para a região não é uma boa opção, considera. “Não vejo qual seria o meu benefício de ir para Macau. Neste momento estou incluído em toda a gente da China que está em ‘lockdown’ e eu poderia ser portador do vírus. Ir para Macau fazer o quê? Só para sair daqui?”, ironiza, acrescentando: “Estou convencido de que Wuhan é capaz de ser o melhor sítio para se estar”. “Aqui o movimento está controlado, há processos de desinfecção e de controlo de temperatura”, diz.

Sobre o trabalho da Embaixada de Portugal, Rui Severino só tem elogios: “A embaixada, em termos de contacto, tem sido excelente. Têm estado em contacto connosco diário”. Contudo, terá sido dado a conhecer aos portugueses que, a partir desta quarta-feira, seria a União Europeia a liderar a operação de retirada e não a embaixada portuguesa. O PONTO FINAL tentou contactar a Embaixada de Portugal em Pequim durante todo o dia de quarta-feira, mas esta esteve sempre incontactável. O PONTO FINAL tentou ainda contactar o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) de Portugal, mas não obteve qualquer resposta até ao final da noite de quarta-feira.

A Comissão Europeia acabou por anunciar, através de uma conferência de imprensa na tarde de ontem, em Bruxelas, que iria enviar dois aviões para Wuhan com o objectivo de repatriar 250 franceses e outros 100 cidadãos europeus que não apresentem qualquer sintoma do novo coronavírus. A medida surge no seguimento da activação do Mecanismo Europeu de Protecção Civil, a pedido de França. O primeiro dos aviões a seguir para Wuhan terá mesmo saído de França na quarta-feira.

No mais recente comunicado divulgado na página da Embaixada de Portugal em Pequim, datado de 26 de Janeiro, lê-se: “Deverá ter-se em consideração a rápida e imprevisível evolução dos acontecimentos, nomeadamente a possibilidade de as medidas de quarentena serem alargadas para fora da província de Hubei”. No portal online das comunidades portuguesas, do MNE, há um outro comunicado, também do passado domingo, onde é dito: “Nas presentes circunstâncias, desaconselham-se neste momento, e até que a situação atual seja revista pelas autoridades chinesas, viagens não essenciais à China, não apenas pelos eventuais riscos de saúde mas também pelas presentes limitações na circulação dentro do país”.

Acerca das medidas do Governo da República Popular da China, Rui Severino refere que são certeiras, mas tardias. “Estou convencido que [o isolamento] foi a medida mais certa que tomaram. Só de Wuhan, antes de os alarmes soarem, saíram cinco milhões de pessoas para o Ano Novo Chinês. Só para a Austrália vão dezenas de aviões diários por dia. Imagine-se o risco para outros países”. Em conclusão, frisa: “As medidas já vêm um pouco tarde”.

Recorde-se que, às 10 horas da manhã do dia 23 de Janeiro, todos os transportes públicos, como os autocarros, comboios, voos e barcos, foram suspensos em Wuhan. Foram encerrados o aeroporto, a estação ferroviária e a linha de metro. Os residentes de Wuhan também estão impedidos de sair da cidade sem motivos válidos. Até à manhã de quinta-feira, hoje, havia mais de 4500 casos de 2019-nCoV diagnosticados na província de Hubei, tendo provocado 162 vítimas mortais. Só em Wuhan, 2261 casos e 129 mortes.