Coronavírus: Novos casos suspeitos tiveram resultado negativo

Os Serviços de Saúde foram notificados esta quinta-feira para a existência de dois casos suspeitos de infecção de coronavírus. O primeiro caso refere-se a uma enfermeira, de 51 anos, residente de Macau, enquanto o segundo é um homem, proveniente de Hubei, que esteve alojado na Pousada da Juventude em Hác-Sa. Os resultados dos exames vieram a acusar negativo, tal como o resultado das análises a uma funcionária da Universidade de Macau e da filha, que permanecem em isolamento para novos exames.

Os Serviços de Saúde revelaram esta quinta-feira a existência de dois casos suspeitos de coronavírus em Macau, que posteriormente vieram a acusar negativo, embora seja preciso realizar mais testes.

O primeiro caso refere-se a uma enfermeira, de 51 anos, residente de Macau, que contactou no dia 23 de Janeiro com um paciente de Wuhan infectado pelo coronavírus. Os Serviços de Saúde referem que foram tomadas “medidas de protecção adequadas de acordo com as orientações de prevenção da epidemia”. A mulher apresentou sintomas esta quinta-feira de manhã, como febre, corrimento nasal, dores de garganta e tosse, tendo sido posteriormente transportada para o Serviço de Urgência Especial do Centro Hospitalar Conde de São Januário para realização de exames. Permaneceu isolada até à conclusão dos testes, que vieram a acusar negativo.

O segundo caso refere-se a um homem, de 36 anos, proveniente de Hubei e titular de ‘bluecard’, que esteve alojado na Pousada de Juventude de Hác-Sa. Apresentou também vários sintomas na manhã desta quinta-feira, tendo sido transportado para o São Januário para a realização de exames, tendo o resultado sido igualmente negativo. Porém, será necessário realizar mais um teste, foi referido esta quinta-feira em conferência de imprensa.

Negativo foi também o resultado das análises a uma trabalhadora da Universidade de Macau e da filha, que continuam também em isolamento para novos exames. Quanto aos sete casos confirmados de coronavírus em Macau continuam a ser considerados “ligeiros”, foi também referido na mesma ocasião.

Segundo o último balanço, o coronavírus já tem 8149 casos confirmados e causou 171 mortes, todas no interior da China. Macau permanece com sete casos, enquanto que Hong Kong tem dez casos.

GGCT sem conhecimento de residente afectada em Itália

O Gabinete de Gestão de Crises do Turismo (GGCT) afirmou não ter recebido nenhum pedido de informação ou de assistência relativamente ao caso de uma residente de Macau em Itália, suspeita de infecção com o novo coronavírus. “Não recebemos nenhum pedido de informação ou de assistência” relativo a este caso, indicou à Lusa o GGCT.

As autoridades italianas e a empresa de cruzeiros Costa Cruzeiros disseram que seis mil passageiros estavam retidos a bordo de um navio no porto de Civitavecchia, em Itália, devido a um ou dois casos suspeitos do novo coronavírus chinês. “Fomos alertados no início da manhã de hoje pelo Ministério da Saúde e enviámos três médicos a bordo para colher amostras”, disse a porta-voz do centro de saúde de Civitavecchia, a cerca de 80 quilómetros de Roma.

As amostras vão ser analisadas no hospital Spallanzani, em Roma, especializado em doenças infecciosas, disse o porta-voz.

O porta-voz da empresa italiana Costa Cruzeiros confirmou que “existem aproximadamente 6.000 passageiros a bordo”, sendo os restantes membros da tripulação.

Em comunicado, a empresa confirmou ter ativado “o protocolo de saúde para um caso suspeito, referente a uma turista de Macau, a bordo do ‘Costa Smeralda’”. A mulher, de 54 anos, e o marido estão em isolamento na enfermaria do navio, indicou a empresa. O casal chegou a Milão em 25 de Janeiro vindo de Hong Kong, depois embarcou em Savona (Itália), sendo que o navio fez escalas posteriormente em Barcelona e Palma de Maiorca (Espanha) e Marselha (França), noticiou a imprensa italiana.

Consulado no sul da China aconselha portugueses a saírem do país temporariamente

O cônsul português em Cantão aconselhou os portugueses que vivem no sul da China a saírem temporariamente, após várias companhias aéreas terem cancelado ou reduzido voos a partir do país. “Dada a propagação do vírus, e no sentido de evitar futuras dificuldades que poderão ocorrer em resultado dos cancelamentos de voos, julga-se oportuno que os cidadãos portugueses na área de jurisdição do Consulado ponderem abandonar a China temporariamente”, afirmou André Sobral Cordeiro, numa mensagem partilhada via Wechat.

O diplomata português confirmou à Lusa o teor da mensagem, apontando o número crescente de companhias aéreas que estão a cancelar ou a reduzir o número de voos para e a partir da China. No total, dez companhias aéreas adotaram aquelas medidas, incluindo a britânica British Airlines, a alemã Lufthansa ou a norte-americana American Airlines.

Portugueses retidos em Wuhan retirados na sexta-feira

Os 17 portugueses retidos em Wuhan vão ser retirados na sexta-feira. O avião, que vai fazer o repatriamento dos cidadãos portugueses e outros europeus desde aquela cidade, situada no centro da China, saiu na manhã desta quinta-feira da base aérea n.º 11 de Beja. Os 17 portugueses informaram Lisboa que queriam ser retirados depois de Wuhan ter sido colocada sob quarentena, na quinta-feira passada. As autoridades chinesas interditaram as saídas e entradas da cidade.

A operação foi coordenada por vários países da União Europeia, ao abrigo do mecanismo de solidariedade europeu. Em declarações à Lusa, o ministro dos Negócios Estrangeiros português disse que a operação de repatriamento de portugueses e outros europeus residentes na cidade chinesa de Wuhan é muito complexa e exige discrição absoluta. “Confirmamos que os portugueses residentes em Wuhan e que pediram repatriamento para Portugal estão inscritos na operação de repatriamento que está a ser organizada a nível europeu, com a participação de Portugal, mas essa operação, para ter sucesso, precisa de ser rodeada da discrição e da prudência necessárias”, afirmou o ministro Augusto Santos Silva. O governante explicou que a “operação é muito complexa, quer do ponto de vista logístico, quer do plano diplomático”, tendo exigido uma delicada montagem e coordenação dos países europeus.

A operação “também exige coordenação com as autoridades chinesas, designadamente com as autoridades da saúde pública, cujas autorizações são indispensáveis para que a operação possa ser realizada”, adiantou.

O comandante do avião que vai fazer o repatriamento de cidadãos europeus desde Wuhan revelou à Lusa que o voo vai parar em Paris, e que na sexta-feira viajará para Hanói, no Vietname, de onde partirá para a China.