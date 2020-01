Macau, uma cidade em suspenso pelo medo de contágio 

O Governo prolongou os feriados do Ano Novo Lunar para os funcionários públicos e encerrou escolas e creches como medida de precaução. Tribunais, bancos, museus e cinemas seguiram o exemplo do Executivo e fecharam até ao início da próxima semana para evitar concentração de pessoas e reduzir o risco de contágio.

Ao contrário de anos anteriores, Macau está uma cidade irreconhecível em plena semana de comemorações do Ano Novo Chinês. Dos autocarros quase vazios às ruas praticamente desertas, as decorações tradicionais contrastam, agora, com a procura de máscaras nas farmácias na sequência das actualizações diárias do número de infectados pelo novo coronavírus. O Governo anunciou a suspensão de trabalho para os funcionários públicos até ao final da semana, e fez um apelo a todas as entidades privadas para que seguissem as medidas preventivas decretadas, o que levou vários sectores da sociedade a encerrar funções por tempo indeterminado.

A medida de dispensar os funcionários públicos de Macau de trabalhar hoje e amanhã foi decretada por um despacho do Chefe do Executivo, e anunciada pelo secretário para a Administração e Justiça, André Cheong. Depois do cancelamento de vários eventos públicos nos feriados do Ano Novo Lunar, o Governo anunciou, na terça-feira, mais medidas de precaução para evitar o risco de propagação do coronavírus, nomeadamente o encerramento de creches públicas e o adiamento do reinício das aulas, agendado para 10 de Fevereiro. “O reinício das aulas, nas escolas do ensino não superior de Macau, será efectuado no dia 10 de Fevereiro de 2020 ou em data posterior. As escolas devem fazer os preparativos necessários para que os alunos realizem as suas aprendizagens em casa”, anunciou a DSEJ em comunicado.

Já o Instituto de Acção Social (IAS) pediu a todos os encarregados de educação com condições para cuidar das crianças em casa para que, após os feriados do Ano Novo Lunar, “façam o máximo possível para manter as crianças em casa, deixando provisoriamente de as colocar nas creches”, escreveu o IAS em comunicado. A secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, Elsie Ao Ieong U, revelou que as creches públicas suspenderam o serviço desde ontem e que o anúncio da reabertura será anunciado posteriormente.

Em relação ao ensino superior, a Universidade de Macau, o Instituto Politécnico de Macau, o Instituto de Formação Turística de Macau, a Escola Superior das Forças de Segurança de Macau, a Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau, a Universidade da Cidade de Macau, a Universidade de São José, o Instituto de Enfermagem Kiang Wu de Macau, o Instituto de Gestão de Macau e o Instituto Milénio de Macau adiaram a data do início das aulas para o dia 11 de Fevereiro.

Quanto aos cursos do ensino superior não-locais que funcionam em Macau, a data do início das aulas também foi adiada para o dia 11 de Fevereiro. Por outro lado, de acordo com o aviso do Governo Popular da Província de Hubei, todas as instituições do ensino superior da Província de Hubei adiaram o início das aulas, e a data específica para o início das aulas ainda não foi anunciada.

Ainda no âmbito escolar, a DSEJ informou que as competições escolares e as actividades realizadas pela DSEJ vão ser suspensas ou adiadas até Março. A DSEJ anunciou também o encerramento de instalações nomeadamente os espaços interiores dos vários Centros de Actividades Educativas e Centros de Juventude, o Pavilhão do Sentimento de Amor pela Pátria, as Pousadas de Juventude, o Pavilhão de Exposições e Espectáculos Artísticos para Jovens, os ginásios e as salas de estudo.

Tribunais encerrados ao público

Segundo informação veiculada pelo gabinete do presidente do Tribunal de Última Instância, as secretarias dos tribunais das várias instâncias serão encerradas nos dias 30 e 31 de Janeiro. No entanto, para o julgamento dos processos com carácter urgente, nos termos da lei, as secretarias dos Juízos Cíveis e dos Juízos Criminais vão manter o funcionamento necessário no dia 30 das 09h00 às 13h00. Por outro lado, todos os julgamentos marcados para o dia 31 de Janeiro no Tribunal Judicial de Base vão ser cancelados e todos os intervenientes processuais serão notificados pelos funcionários judiciais da nova data de julgamento.

Já o Serviço de Acção Penal do Ministério Público, no 2º andar do Edifício “Dynasty Plaza”, no NAPE, vai estar aberto hoje e no dia 1 de Fevereiro, das 09:00 às 13:00, e encerrado amanhã todo o dia. Por isso, todas as diligências processuais (incluindo a prestação de declarações) marcadas para o dia 31 de Janeiro foram , sendo que os interessados serão contactados por funcionários de justiça do Ministério Público, com vista a marcar as respectivas diligências para outra data e hora. Os outros Serviços do Ministério Público serão fechados nos dias 30 e 31 do corrente mês.

Postos do registo civil suspensos

A Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça suspendeu a abertura ao público dos postos do registo civil localizados no rés-do-chão do Edifício de Consultas Externas do Centro Hospitalar Conde de São Januário de Macau e na sala n.º 111 do 1.º andar do Dr. Henry Y. T. Fok Specialist Medical Center do Hospital Kiang Wu de Macau. Os respectivos serviços estão a ser prestados no 2.º andar do Edifício da Administração Pública, com o horário de funcionamento entre as 09h00 e as 18h00, de segunda-feira a sexta-feira, e entre as 10h30 e as 12h30, aos sábados, domingos e feriados. Em relação à sala de casamentos da Taipa, no Largo do Carmo, a prestação do serviço de registo de casamento vai manter-se até hoje, na parte de manhã, sendo os outros serviços suspensos.

Visitas no Centro Hospitalar Conde de São Januário canceladas

Tendo em conta a evolução epidémica do novo tipo de coronavírus, o Centro Hospitalar Conde São Januário anunciou o cancelamento do horário de visita das 18h00 às 20h00. Em casos especiais, o hospital irá possibilitar a realização de videochamadas.

Já os centros de atendimento da Companhia de Electricidade de Macau e da Sociedade de Abastecimento de Águas de Macau também foram encerrados até ao final da semana, tendo em conta “as medidas de prevenção epidémica do Governo da RAEM e reduzir o risco de concentração de pessoas e consequentemente a propagação da doença infeciosa”.

Bancos encerrados ao público

A Associação de Bancos de Macau anunciou o encerramento de todas as instituições financeiras locais, nos dias 30 e 31 de Janeiro, na sequência do apelo do Governo para as medidas de prevenção contra a epidemia do novo coronavírus. Segundo a informação veiculada, os bancos garantem a funcionalidade de todos os serviços de online banking, self-service e caixas multibanco. Caso haja necessidade de aquisição de equipamentos médicos ou de segurança, as instituições interessadas podem entrar em contacto com o respectivo gestor de conta.

Instituto Cultural encerra bibliotecas públicas e museus

Em resposta à recente epidemia pelo novo tipo de coronavírus, todas as bibliotecas públicas do Instituto Cultural (IC) estão encerradas desde 25 de Janeiro. Durante o período de encerramento das bibliotecas públicas, os prazos de empréstimo serão prolongados e o serviço da Caixa de Auto-Serviço de Devolução de Livros será mantido. “O IC cancela ainda as ‘Festividades do Ano Novo Lunar do Rato’ e todas as actividades realizadas entre 23 de Janeiro e 9 de Fevereiro”, lê-se no comunicado do IC. Os museus sob tutela do IC estão encerrados até ao final da semana, assim como o Museu das Forças de Segurança de Macau, Museu dos Bombeiros e o Museu Marítimo.

Edifício do Instituto para os Assuntos Municipais fechado ao público

O edifício do Instituto para os Assuntos Municipais está encerrado desde ontem, nomeadamente a entrada principal, o jardim e o Salão Nobre. Para além disso, o IAM anunciou que todas as suas instalações estão encerradas temporariamente. “Em resposta à mais recente situação do novo tipo de coronavírus e em coordenação com os trabalhos de prevenção e controlo, os centros de actividades, instalações e espaços interiores do Instituto para os Assuntos Municipais (IAM) serão fechados temporariamente a partir de 25 de Janeiro e até novo aviso. Já os jardins e parques e zonas de lazer mantêm-se abertos”, escreveu o IAM em comunicado.

Instalações desportivas e cinemas encerrados

Todas as instalações desportivas do Instituto do Desporto foram encerradas devido à situação da epidemia por novo tipo de coronavírus. Os organismos ou utentes que efectuaram as marcações com antecedência poderão efectuar posteriormente o reembolso das respectivas taxas. Na sequência do apelo do Governo, todas as sessões de cinema em Macau foram suspensas até ao final da semana.