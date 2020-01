“Até agora, as decisões [do Governo] têm sido bastante úteis para acalmar a população”, diz Fernando Gomes

O presidente da Associação de Médicos dos Serviços de Saúde de Macau assina por baixo todas as medidas das autoridades do território no que toca à prevenção e controlo do novo tipo de coronavírus. Para Fernando Gomes, o encerramento dos casinos deve ser feito só em último recurso. O médico deixa ainda algumas recomendações à população: lavar as mãos com frequência, usar máscara e não sair de casa.

André Vinagre

A higiene pessoal é a grande arma contra o coronavírus. A indicação foi dada por Fernando Gomes ao PONTO FINAL, deixando ainda outras recomendações, que passam pelo uso da máscara e por evitar grandes concentrações de pessoas. Sobre as medidas oficiais para evitar a propagação do novo tipo de coronavírus, o médico deixou elogios ao Governo: “As decisões têm sido bastante úteis para acalmar a população”. O presidente da Associação de Médicos dos Serviços de Saúde comentou também o não encerramento dos casinos, dizendo que isso seria só “em último recurso”. “Ser governante às vezes não é fácil”, referiu.

Fernando Gomes repetiu os apelos do Governo: “Evitar lugares públicos onde houver grandes aglomerados de pessoas; Quando em lugar público, os cuidados principais são a higiene pessoal, lavar as mãos, [por causa das] mucosas do nariz e dos olhos, andar sempre com uma máscara e sair o mínimo de casa”.

O uso da máscara fez com que estas esgotassem em muitas farmácias da região, levando o Governo a encomendar 20 milhões. Mas será mesmo uma forma eficaz de prevenir o contágio? Para Fernando Gomes, sim: “A transmissão é feita essencialmente por via aérea e pelo contacto com os líquidos biológicos, espirros, saliva. E uma das barreiras é a máscara, que impede a transmissão pelas vias respiratórias superiores, as mucosas”. Contudo, o representante dos médicos dos Serviços de Saúde deixa outros conselhos: “Pede-se que as pessoas tenham higiene pessoal, que lavem as mãos com frequência, desinfectar com álcool de 75%”. “A higiene pessoal é muito importante”, sublinhou.

Sobre as medidas do Governo para conter este novo coronavírus que terá tido origem em Wuhan, Fernando Gomes deixa elogios: “Acho que o Governo tem tomado decisões em tempo útil, de forma firme, e com uma subida gradual de acordo com a evolução da situação”. “Até agora, as decisões têm sido bastante úteis para acalmar a população e também para bloquear, de alguma forma, esta fluidez de transmissão”, reforçou.

O Governo decidiu dispensar os funcionários públicos dos serviços nesta quinta e sexta-feira e indicou ainda que os privados deveriam fazer o mesmo. No entanto, o conselho não se aplica aos casinos. É justificável? “Isso seria em último recurso. Ser governante às vezes não é fácil, as decisões têm de ser tomadas em tempo útil para o bem colectivo e, para não gerar o pânico global na sociedade de Macau, não se tomou a decisão”, respondeu o médico.

Além disso, segundo Fernando Gomes, os casinos “estão às moscas” e os funcionários “estão protegidos com máscaras”. A decisão de não fechar os casinos “serve para normalizar a situação” e “é de aceitar, porque nós já estamos praticamente em estado de sítio”. Porém, se a situação continuar a piorar, o encerramento dos casinos não é para colocar de parte, mas “ainda não atingimos esse ponto”.

Recorde-se que o Executivo publicou esta quarta-feira um despacho que restringe o acesso aos casinos a todos os que a partir do dia 27 tenham entrado em Macau e que nos 14 dias anteriores tenham estado na província de Hubei.

Recomendações da Organização Mundial de Saúde

– Lave as mãos com frequência com água e sabão ou com desinfectante à base de álcool.

– Ao tossir ou espirrar cubra a boca e o nariz com o cotovelo ou com um lenço. Deite imediatamente o lenço fora e lave as mãos.

– Evite o contacto próximo com quem tenha febre ou tosse.

– Se tiver febre, tosse e dificuldade em respirar, consulte rapidamente um médico e partilhe o histórico de viagens ou deslocações efectuadas recentemente.

– Ao visitar mercados em áreas com casos identificados do novo coronavírus, evite o contacto directo e desprotegido com animais vivos e com superfícies em contacto com animais.

– O consumo de produtos de origem animal crus ou mal cozinhados deve ser evitado. Carne crua, leite ou órgãos de animais devem ser manuseados com cuidado, para evitar a contaminação cruzada com alimentos não cozinhados, conforme as boas práticas de segurança alimentar.