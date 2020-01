Associação pede ao Governo interrupção do funcionamento dos casinos

Membros da Associação de Direitos dos Trabalhadores de Jogo entregaram esta quarta-feira uma carta ao Governo para exigir a suspensão do funcionamento dos casinos em Macau, seguida de um reforço de desinfecção dos locais de jogo. Os representantes da associação solicitaram também às autoridades que justifiquem, caso não fechem os casinos, o motivo dessa mesma decisão.

Miguel Fan

miguelfan.pontofinal@gmail.com

Numa carta aberta que foi ontem entregue ao Executivo, a Associação de Direitos dos Trabalhadores do Jogo apela às autoridades que implementem de forma imediata três medidas associadas ao bem-estar destes trabalhadores. Nomeadamente, mandar interromper o funcionamento de todos os casinos (por um período não inferior a 14 dias), reforço de trabalho sanitário nos locais de jogo (sobretudo as instalações de ar-condicionado e os tapetes), e o Governo dar uma justificação ao público para a recusa de interrupção do funcionamento dos casinos, caso assim seja a sua decisão.

Segundo comentários de trabalhadores revelados a Cloee Chao, presidente e um dos membros da associação que estiveram presentes na entrega do documento, ‘‘uma quantidade de clientes mostrou falta de consciência sanitária, alguns dos quais até cuspiram no chão, o que produz bastantes bactérias’’. Os empregados alegaram que algumas concessionárias de jogo requereram que, devido à escassez de clientes, estes trabalhadores tirem folgas anuais ou férias não remuneradas, e se abstenham de trabalhar horas extraordinárias durante o período de Ano Novo Chinês. Medida que a associação considera ‘‘não muito relevante’’ em relação à prevenção da epidemia do novo coronavírus.

Desta forma, a associação enfatiza na carta ontem remetida ao Executivo a necessidade da limpeza das instalações, do ar acondicionado e dos tapetes nos locais de jogo, tendo em conta que também foram frequentados por visitantes de Wuhan, apesar de alguns deles já terem sido encaminhados para fora de Macau ou mantidos em isolamento. Os ‘‘mais de dez mil trabalhadores dos casinos chegam todos os dias ao trabalho com imenso medo, uma vez que o fluxo de empregados e a concentração de pessoas agravam de forma indirecta o risco da infecção pelo vírus epidémico. Nos espaços comuns, como as cantinas, onde pode haver mais de mil empregados a tomar a refeição ou a descansar’’, pode ler-se no mesmo documento.

A presidente da Associação de Direitos dos Trabalhadores do Jogo referiu que vai exigir às autoridades que esclareçam uma alegada hipótese sobre a visita contínua de turistas da China continental através de ‘‘bilhetes de voo falsos’’. ‘‘[Nós, os membros da associação] ouvimos falar que eles [visitantes vindos da China continental] compram alguns bilhetes de voo falsos, com os quais vêm e vão através de Macau. Não sabemos se é verdade, mas esperamos que as restrições [a entrada de viajantes do interior da China] já implementadas nos postos fronteiriços possam ser mais rigorosas’’, detalhou.

Cloee Chao argumenta com o facto de os casinos não estarem entre as organizações às quais foi permitida a interrupção de funcionamento, quando as autoridades autorizaram aos bancos e as escolas, desafiando ainda o Executivo: ‘‘Gostava mesmo de saber e perguntar, uma vez que as entidades de jogo proclamam que os empregados são os mais importantes e o Chefe do Executivo diz sempre que a vida dos cidadãos é o mais importante, então qual é a razão para [o Governo] não fechar os casinos? Será que me está a dizer que valoriza mais o dinheiro do que nós, os cidadãos de Macau e o nosso bem-estar?’’.

‘‘Se o Governo realmente decidir que, seja como for, não trava o funcionamento dos casinos, gostávamos que, pelos menos, nos explique o porquê. Sabemos que os serviços públicos, excepto alguns departamentos de emergência, estão dispensados de trabalhar. Então eu não percebo por que é que os casinos não podem parar o funcionamento?’’, questionou ainda a organizadora do último protesto dos trabalhadores do Jogo das seis concessionárias, que incluía seis exigências, o qual teve lugar no dia 2 de Janeiro.

Relativamente à recente implementação das autoridades, de encurtarem o horário de funcionamento dos postos fronteiriços em três horas, a presidente da associação considera que essa medida não ajudou, no fundo, com a prevenção do contágio da pneumonia, pelo menos não para os trabalhadores da linha da frente nos casinos, a maioria dos quais reside em Zhuhai. ‘‘a maior parte dos trabalhadores dos casinos mora em Zhuhai, já que os apartamentos em Macau são caríssimos e não são acessíveis. Com uns dez mil trabalhadores da Indústria de Jogo que temos, se [o Governo] não fechar os casinos, posso dizer-lhe que não há nenhuma diferença entre Macau e Zhuhai. Segundo essa lógica, esses trabalhadores vão estar igualmente sujeitos à infecção ao circularem todos os dias entre Zhuhai e Macau, tal como a medida de mandar para fora de Macau os visitantes da província de Hubei’’, considerou a dirigente associativa.

DICJ não detectou casos de exigência de introdução de férias não remuneradas

Segundo a Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL), após comunicação da Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos com as concessionárias do jogo, não foi detectada em nenhuma delas a exigência aos funcionários para que tirem férias não remuneradas neste período de epidemia do novo coronavírus. As autoridades também não receberam queixas dos trabalhadores da indústria do jogo relativamente a este assunto.

A DSAL insta a que, com base na colaboração com as medidas de prevenção do contágio implementadas pelo Governo, haja uma comunicação positiva entre os funcionários e os patrões, um entendimento mútuo, com o intuito de as entidades do jogo garantirem a segurança dos empregados no trabalho e optimizarem os trabalhos de prevenção da infecção.

M.F.