Sulu Sou exige imposição de restrições de entrada a viajantes de zonas infectadas

Prevenção

Numa interpelação escrita remetida ao Executivo, Sulu Sou levantou questões sobre a possibilidade de o Governo impor restrições ou proibição de entrada na RAEM a viajantes que permaneceram em zonas afectadas, pela contingência do novo coronavírus de Wuhan. O deputado propõe que se interrompa, de forma provisória, a emissão de vistos de turismo a cidadãos de cidades e províncias com registos de infecção confirmada do novo coronavírus, e que se limite a afluência nas zonas mais populosas de Macau. O democrata questiona ainda se as autoridades fizeram anteriormente uma avaliação à capacidade das infra-estruturas clínicas de Macau, para a prevenção e combate do surto de pneumonia, bem como para proteger os trabalhadores de saúde da linha da frente.

Tendo em conta a propagação rápida do novo coronavírus proveniente da cidade chinesa de Wuhan e o aumento consistente dos casos confirmados e mortais na China continental, o vice-presidente da Novo Macau considera ‘‘necessário que o trabalho de prevenção da contingência em toda a cidade [Macau] seja rigoroso para impedir a infecção nas comunidades’’, reconhecendo a implementação do ‘‘bloqueio da cidade’’ de Wuhan, em que as autoridades já encerraram as saídas da cidade e paralisaram a circulação de transportes públicos.

Apesar da criação recente do Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus e as respectivas medidas, como a declaração de saúde obrigatória e o plano para assegurar fornecimento de máscaras aos residentes e não-residentes de Macau, as quais não são suficientes para aliviar, considera o democrata, ‘‘a grande preocupação’’ da população.

Sulu Sou propõe ao Governo que assuma uma atitude ‘‘pró-activa’’ em tomar ‘‘medidas legislativas que sejam mais eficazes e decisivas’’, referindo-se à Lei n.º 2/2004, ‘‘Lei de prevenção, controlo e tratamento de doenças transmissíveis’’. O deputado solicitou às autoridades que imponham ‘‘pelo menos as restrições ou proibição de entrada de Macau a pessoas não residentes que permaneceram em Wuhan recentemente’’, recorrendo a um dos regulamentos abordados no artigo 25º da lei acima referida.

O deputado questionou ainda o Governo sobre a hipótese de ‘‘pelos menos’’ travar, desde ontem, a emissão de vistos de turismo ‘‘aos grupos de turismo e aos turistas individuais’’ oriundos das cidades e províncias em que já foram confirmados casos de infecção, e implementar medidas de ‘‘entradas e saídas limitadas em todas as zonas de turismo massificadas em Macau’’.

Em resposta a alegadas notícias de que os doentes da China continental se pretendem dirigir a Hong Kong e Macau à procura de ‘‘melhores serviços médicos’’, o democrata levantou a questão de as autoridades terem avaliado ‘‘a capacidade das infra-estruturas clínicas de Macau em tratar da prevenção e do combate à contingência’’, com o objectivo de ‘‘optimizar os planos de urgência’’, ‘‘garantir a segurança dos funcionários médicos da linha da frente’’, para que o sistema seja ‘‘estável e confiante’’. M.F.