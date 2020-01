Pneumonia de Wuhan “é menos forte” do que a SARS

Em Macau, no último balanço das autoridades de Saúde, havia dois casos confirmados do coronavírus originário da província de Hubei, 15 em isolamento na ilha de Coloane, e cinco a fazer testes para despistar a doença. O Governo voltou atrás na exclusão dos TNR na compra de máscaras nas farmácias convencionadas. Especialista diz que os sintomas desta pneumonia são mais ligeiros do que a SARS, o que tem vantagens e desvantagens.

João Carlos Malta

joaomalta.pontofinal@gmail.com

Lam Chong, chefe do Centro de Prevenção e Controlo de Doenças, disse ontem em conferência de imprensa que, até ao momento, pode-se verificar que os doentes “apresentam sintomas mais ligeiros em comparação com a SARS (Síndrome Respiratória Aguda Grave)”, que entre 2002 e 2003 vitimou 650 pessoas na China continental e em Hong Kong. No entanto, Lam afirmou que esse facto tem vantagens e tem desvantagens. Os benefícios são de que os pacientes não desenvolvem necessariamente os sintomas, mas por outro lado “não apresentam sintomas graves, e poderão estar a circular nas ruas e a transmitir o vírus”. O mesmo especialista referiu que os casos confirmados de coronavírus em Macau – dois até ao momento – apresentam sintomas ligeiros. “Em comparação com a SARS estamos numa situação mais favorável: o vírus é menos forte”.

O mesmo responsável acrescentou, ainda assim, que é cedo para concluir se o novo vírus é mais grave ou menos grave do que a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS). Na última actualização, na conferência de imprensa do Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus Lei Wai Seng, médico-adjunto da direcção do Centro Hospitalar Conde de São Januário (CHCSJ), afirmou que a mulher de 52 anos, oriunda de Wuham, que está internada há dois dias apresenta uma “situação normal”, com 37,4ºC de temperatura corporal, não tem dores de garganta e fez um RX ao tórax cujo resultado foi normal.

O segundo caso confirmado da doença em Macau é de um homem de Wuhan, de 66 anos, que anteontem foi encaminhado das Portas do Cerco para o CHCSJ. Foi diagnosticado com coronavírus às 3h00 de ontem, e não apresenta febre. O quadro clínico é considerado normal e estável. O mesmo clínico avançou, no último balanço global, que havia dois casos confirmados, 15 em isolamento na ilha de Coloane, e cinco a fazer testes para despistar a doença.

As autoridades de saúde da China aumentaram para 641 o número de pessoas infectadas com o novo tipo de coronavírus, que já causou 17 mortes, segundo noticiou a agência de notícias estatal Xinhua. A Comissão Nacional de Saúde da China disse que, até à meia-noite da quarta-feira, tinha contabilizado 583 casos confirmados em 25 províncias e regiões do país. Além dos casos confirmados na China continental, foram detectadas situações do novo coronavírus na Coreia do Sul, Japão, Tailândia, Estados Unidos, Taiwan, Hong Kong e Macau.

Esta epidemia aparece numa altura em que milhões de chineses viajam, por ocasião do Ano Novo Lunar — a principal festa das famílias chinesas. Segundo o Ministério dos Transportes chinês, o país deve registar um total de três mil milhões de viagens internas durante os próximos 40 dias. O número poder-se-á reduzir com as recentes decisões de interrupção de festividades e o fecho de pelo menos três cidades onde a doença apresenta mais casuística.

Governo recua

O Governo voltou atrás na medida de racionamento da compra de máscaras anunciada na quarta-feira. Os trabalhadores não-residentes vão assim poder obter esta protecção contra o vírus nas 56 farmácias convencionadas. A venda está limitada a dez máscaras por cada dez dias. As autoridades de saúde da RAEM dão ainda como exemplo que cinco pessoas da mesma família, por exemplo, podem adquirir um total de 50 máscaras. Cada pacote de uma dezena custa oito patacas. O ‘stock’ vai ser reforçado com uma encomenda governamental de 20 milhões de unidades.

A mesma fonte afirmou ainda que o controlo das compras seria feito a partir da tarde de ontem, através de um registo informatizado. Para adquirir as máscaras nas farmácias convencionadas, é preciso mostrar o Bilhete de Identidade de Residente (BIR) ou o ´Blue Card´.

Nas restantes 200 farmácias espalhadas pela cidade, as máscaras estão disponíveis indiscriminadamente. Os Serviços de Saúde defendem que a limitação imposta “irá permitir aliviar, de forma efectiva, a situação de compra de máscaras no mercado e, por isso, os residentes de Macau não precisam de entrar em pânico ou iniciar uma corrida às farmácias”. A Polícia também avançou que dará especial atenção às farmácias para evitar que haja situações de maior violência.

Cuidados

As autoridades de Saúde puseram ainda a tónica nos cuidados com a higiene que os cidadãos devem ter. Em primeiro lugar, devem lavar as mãos regularmente, evitando levá-las à boca, nariz e olhos no caso de estas não terem sido higienizadas. O director dos Serviços de Saúde, Lei Chin Ion, fez vários apelos ao uso adequado das máscaras. A mesma máscara pode ser usada durante um dia, desde que seja bem guardada, dentro de um saco, durante a hora de almoço, por exemplo, e não fique suja. Caso contrário, há o risco de haver uma contaminação.

Para a protecção das pessoas e do pessoal médico, Lei Wai Seng, que também é o chefe do Serviço de Urgências do Hospital Conde de São Januário, confirmou o corte de um dos dois períodos de visitas no hospital público. “Cancelámos a hora da visita das 13h00 até às 16h00. Esperamos ter a compreensão da população. Mantemos a hora da visita das 18h00 às 20h00. Não queremos uma grande afluência e concentração no hospital para evitar que haja uma transmissão do vírus ou de qualquer doença”, afirmou Lei.

Outro conselho dado pelas autoridades aos cidadãos que suspeitam que possam ter contraído o vírus é o de não apanharem transportes públicos para se deslocarem às unidades de saúde. Devem ir em transportes privados, ou chamar uma ambulância para não colocarem terceiros em risco.

Actualmente, a RAEM dispõe de uma sala de isolamento com 60 camas, no Hospital Conde de São Januário. Num outro centro há mais 60 camas, mas pode, em limite, acolher 120 pacientes. Portanto, no total, há 180 camas disponíveis. Mas ontem foi anunciado que num caso de aumento acelerado do surto, o número pode chegar às três centenas.

Animais podem estar em risco?

Uma dúvida que tem surgido é se os animais domésticos podem também ser portadores do vírus. Lam Chong, chefe do Centro de Prevenção e Controlo de Doenças, não quis ser taxativo e disse que, até ao momento, não há resposta para essa questão, mas que a mesma é uma probabilidade. “Os animais domésticos podem ser portadores desse vírus”, disse aos jornalistas.

CAIXA

Serviços Correccionais implementaram medidas de prevenção epidémica em Coloane

A Direcção dos Serviços Correccionais (DSC) anunciou ontem a implementação de medidas de prevenção epidémica no Estabelecimento Prisional de Coloane, no Instituto de Menores e no Centro de Atendimento e Informação devido ao novo tipo de coronavírus. Segundo a DSC, as medidas de prevenção visam “garantir a segurança dos reclusos, jovens internados, trabalhadores e visitantes”. Todas as actividades de contacto directo com os reclusos foram suspensas, sendo que nas visitas externas de grupos ou associações é permitido o contacto com os reclusos por meio de interfone. “Todos os visitantes e trabalhadores que entram no Estabelecimento Prisional, Instituto de Menores e Centro de Atendimento e Informação da DSC, subunidades e organismos sob tutela da Direcção dos Serviços Correccionais, devem usar máscara e submeter-se à medição de temperatura corporal”, refere o comunicado da DSC. Caso sejam detectados casos com febre, a entrada das pessoas em causa “será proibida” e recomendada uma consulta médica com a maior brevidade possível. A DSC garantiu também ter reforçado “os trabalhos de limpeza e de desinfecção periódicas” em relação às zonas prisionais e ao ambiente institucional do Instituto de Menores. E.S.