Novo coronavírus obriga ao cancelamento do jantar da SJM

A SJM viu-se obrigada a cancelar o jantar de ano novo que marca o início do Ano do Rato por causa do novo tipo de coronavírus. Esta é a primeira vez em décadas que o jantar não se realiza. Ao PONTO FINAL, Rui Cunha mostrou-se triste com o cancelamento do evento, mas “a justificação é mais que aceitável”, disse.

André Vinagre

O Governo pediu que as comemorações do Ano Novo Chinês fossem canceladas, devido à epidemia de pneumonia de Wuhan, e a Sociedade de Jogos de Macau (SJM) cumpriu: A operadora de jogo cancelou o jantar de gala do Ano Novo Lunar, pela primeira vez em décadas. Rui Cunha, que foi até 2017 director executivo da SJM, vê o cancelamento com tristeza, mas diz compreender: “São aquelas contingências que é preciso aceitar”. O advogado recorda o jantar como “a ocasião em que toda a comunidade se juntava”.

“A decisão foi tomada depois de consideração cuidadosa devido ao surto viral de pneumonia de Wuhan em Macau e de acordo com os esforços de controlo de doenças do Governo da RAEM”, justifica a operadora numa nota, onde acrescenta que “a primeira preocupação da SJM é a saúde e a segurança dos clientes e funcionários”. “A SJM está firmemente ao lado do Governo e dos cidadãos de Macau na prevenção da doença e está em comunicação estreita com os departamentos governamentais relacionados”, diz a empresa.

Rui Cunha adiantou ao PONTO FINAL que já estava tudo preparado: “Houve uma preparação de vários dias, já tudo estava em curso, mas houve necessidade de aplicar estas medidas para corresponder àquilo que o Governo indicou”. Porém, compreendeu a justificação. “É com tristeza que vejo o cancelamento do jantar, mas a justificação é mais que aceitável, por causa do risco envolvido”, referiu, comentando: “E nós ainda não sabemos o quanto isto vai transtornar toda a vida aqui em Macau e em Hong Kong e em todas as redondezas. São aquelas contingências que é preciso aceitar”.

Esta é, tanto quanto se recorda, a primeira vez que o jantar de Ano Novo Lunar é cancelado. “Que eu me lembre, em quase 40 anos, é a primeira vez que o jantar é cancelado. Não me lembro de alguma outra vez ter sido cancelado”, sublinhou.

“É uma tradição muito antiga. Mais do que a qualidade do jantar, era a ocasião em que toda a comunidade se juntava”, recordou, acrescentando que “era a abertura do novo ano e do jogo”. Rui Cunha referiu ainda que o jantar da SJM era o momento em que as mais altas figuras de Macau, incluindo governantes, jogavam no casino, dando, assim, início ao ano do jogo.

O discurso de Ano Novo de Stanley Ho, fundador e antigo presidente executivo da SJM, era o ponto alto da noite. Rui Cunha lembrou: “Fazia o discurso e aproveitava sempre para fazer umas citações, citar provérbios relacionados com o ano que ia começar. Era tradição ir buscar provérbios portugueses, até”.