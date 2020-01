Ho Iat Seng cancela comemorações para o Ano Novo Chinês, mas não pensa restringir entradas

O Chefe do Executivo diz que o pior está para vir, no que toca à pneumonia de Wuhan. Segundo Ho Iat Seng, o período mais crítico para a propagação do novo tipo de coronavírus será após o Ano Novo Chinês e, com isto em vista, anunciou o cancelamento de todas as comemorações relativas à entrada do Ano do Rato. Porém, o Governo não pensa limitar as entradas em Macau.

André Vinagre

Estão canceladas as comemorações oficiais do Ano Novo Chinês. A culpa é da pneumonia que teve origem em Wuhan. Ontem, em conferência de imprensa, o Chefe do Executivo explicou que é provável que o pico da propagação do novo tipo de coronavírus em Macau aconteça após o Ano Novo Chinês e, por isso, quis limitar as ocasiões em que possa haver uma grande concentração de pessoas. Ho Iat Seng referiu que há a possibilidade de os casinos virem a ser encerrados, dependendo da evolução da situação, mas colocou de lado a hipótese de limitar o número de pessoas que entra em Macau. “A situação não é tão grave”, garantiu.

Ao lado da secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, Elsie Ao Ieong, que se limitou a anuir durante a conferência de imprensa, Ho Iat Seng começou por fazer a cronologia dos trabalhos do Governo desde o aparecimento dos primeiros casos: No dia 1 de Janeiro, começou-se a medir a temperatura no aeroporto das pessoas que chegavam de Wuhan; dia 21 de Janeiro foi criado o Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus; nesse mesmo dia foi determinado que todos os trabalhadores dos casinos teriam de usar máscara; no dia 22, o centro de coordenação reuniu-se com mais de 40 representantes dos vários sectores públicos de Macau.

Até à noite de ontem, havia dois casos confirmados da pneumonia de Wuhan diagnosticados em Macau. A nível global, havia 641 casos diagnosticados, a larga maioria do interior da China. Há ainda 17 vítimas mortais do coronavírus, todas no continente.

FESTIVIDADES DO ANO DO RATO CANCELADAS

Ao segundo caso confirmado em Macau, o Governo decidiu cancelar as festividades. “Decidimos cancelar as comemorações para o Ano Novo Chinês, nomeadamente a Parada do Dragão de Ouro e ainda a parada dos carros alegóricos”, informou Ho Iat Seng. Além do cancelamento das comemorações oficiais, o Governo pede também que as entidades privadas adiem as festas da Primavera. “Estes convívios normalmente requerem uma grande concentração de pessoas e nós não queremos que a situação se agrave com as multidões”, afirmou Ho Iat Seng. A única actividade de Ano Novo que não foi cancelada foi a queima de panchões.

Este é uma altura em que há um grande fluxo de pessoas. “Há um grande movimento, quer nos voos, quer nas carreiras dos comboios de alta velocidade, nos centros modais de transportes. Por isso, o Governo da RAEM tem de estar bem alerta para qualquer incidente”, adiantou o Chefe do Executivo, acrescentando: “Na verdade, quanto à concentração de multidão, há mais possibilidade de transmissão da doença, mas quando conseguirmos descentralizar a multidão, vamos conseguir minimizar os prejuízos”.

Questionado sobre quando seria o pico de propagação da doença em Macau, Ho Iat Seng anteviu que poderia ser após o período do Ano Novo Chinês. “Agora as pessoas estão a movimentar-se, a deslocar-se, e se houver uma propagação poderá ser agora, nesta altura das deslocações das populações e, por isso, poderá ser depois do Ano Novo Chinês que a situação vai ser mais crítica”, disse, explicando que foi por isso que decidiram cancelar as festividades da época.

Dependendo do evoluir da situação, Ho não põe de parte o encerramento dos casinos. “Quando a situação se agravar, pode ser”, referiu o Chefe do Executivo, completando: “Não afastamos essa possibilidade. Se houver muitos casos a surgir nos casinos, não afastamos essa possibilidade”.

No entanto, Ho Iat Seng foi taxativo quanto a proibições de entradas em Macau: “Não vamos tomar medidas de proibição de entrada porque agora a situação não é tão grave”. “Mesmo em Hong Kong, na altura do SARS, também não proibimos a entrada de pessoas de Hong Kong em Macau, por isso a medida de proibição de entrada não [será tomada]”, adiantou o líder do Governo. Nem proibições, nem restrições, garantiu: “Quanto à quota sobre restrição do número de entradas também não temos pensado nisso”. Ainda assim, Ho Iat Seng aconselhou a que os turistas, “por enquanto, não venham a Macau”.

CINCO MIL CIDADÃOS DE WUHAN EM MACAU

Segundo os dados do Governo, há cerca de cinco mil pessoas de Wuhan em Macau. A 1 de Janeiro, havia também 457 estudantes de Macau na capital da província de Hubei, mas Ho Iat Seng disse desconhecer o número daqueles que entretanto voltaram a Macau. De recordar que, desde a manhã de ontem, estão proibidas as viagens de e para a cidade onde teve origem este novo tipo de coronavírus. Wuhan tem mais de 11 milhões de habitantes.

“Não queremos que as agências [de viagens] continuem a realizar excursões para Wuhan”, disse Ho, salientando que a secretária para os Assuntos Sociais e Cultura “falou com as operadoras de turismo para tentar concentrar os visitantes de Wuhan ou Hubei em andares específicos dos hotéis, para facilitar o acompanhamento”.

Questionado sobre a possibilidade de impedir a entrada de cidadãos provenientes de Wuhan em Macau, o Chefe do Executivo respondeu que a medida não será aplicada. “Não devemos impedir a entrada dos residentes de Wuhan em Macau, mas apelamos a que não se desloquem a Macau, apenas quando a doença estiver controlada”.

Ho Iat Seng fez ainda saber que os testes de temperatura à saída de Macau estão a ser feitos desde a tarde de ontem. “Nós antes tínhamos medidas só de entrada – medição de temperatura de pessoas que entram em Macau – mas vamos já começar a tomar as medidas necessárias para a saída”, disse Ho. Isto “para que não haja uma possibilidade de um eventual doente a passar as fronteiras e a entrar em Zhuhai”, exemplificou.

Dos 20 milhões de máscaras compradas pelo Governo, chegaram ontem a Macau três milhões. “Já encomendámos 20 milhões de máscaras, mas não vão chegar de um momento para o outro. Hoje [ontem] vamos receber três milhões”, adiantou o Chefe do Executivo. Cada residente ou trabalhador não-residente poderá comprar 10 máscaras, o suficiente para usar durante 10 dias. Ho, fez então as contas: “Em 10 dias, nós poderemos vender sete milhões de máscaras. Fazendo as contas, 20 milhões dá para um mês. Espero que um mês seja suficiente”. Ho Iat Seng garantiu ainda que não vai esconder nada à população.

IAM reduz horário da Feira do Tap Seac e do Jardim de Iao Hon

O Instituto para os Assuntos Municipais (IAM) anunciou ontem que o horário de funcionamento das feiras do Ano Novo Lunar na Praça do Tap Seac e no Jardim de Iao Hon foi ajustado devido ao novo coronavírus. De acordo com a informação veiculada pelo IAM, o horário de encerramento das feiras foi antecipado para as 20h00, sendo que nas zonas de queima de panchões, fogo-de-artifício e foguetes, situadas na Avenida Dr. Sun Yat-sen, em Macau, e na Estrada Almirante Marques Esparteiro, na Taipa, vão ser reforçadas medidas de prevenção e controlo a partir do meio-dia, incluindo a medição da temperatura corporal à entrada e a aplicação do controlo de multidões de acordo com a situação. O IAM lançou ainda um apelo a todos os cidadãos e turistas para que colaborem e cumpram as instruções dadas pelos trabalhadores no local. E.S.