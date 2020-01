A fadista portuguesa regressa a Macau no próximo dia 14 de Março, para um concerto no Broadway Theatre, inserido na 9.ª edição do Festival Literário de Macau – Rota das Letras, caso se mantenha a calendarização prevista para a realização do festival, de 12 a 22 de Março. Com uma carreira de 17 anos e vários discos editados, Ana Moura continua a reinventar-se musicalmente através de uma exploração pessoal que a levou a colaborações com Prince, Rolling Stones ou Herbie Hancock.

Eduardo Santiago

Ana Moura é uma das principais referências do fado moderno, com uma carreira musical de 17 anos e seis discos editados. Natural de Coruche, no distrito de Santarém, a fadista de 40 anos conquistou reconhecimento mundial e vendeu mais de um milhão de discos. A sua música ultrapassou a barreira linguística em plateias de cinco continentes, com actuações que atraíram a atenção de artistas consagrados como Prince e Mick Jagger, dos Rolling Stones. No ano das comemorações do centenário do nascimento de Amália Rodrigues, Ana Moura regressa a Macau, a 14 de Março, para um concerto no âmbito do Festival Literário de Macau – Rota das Letras. Em entrevista ao PONTO FINAL, a fadista revelou pormenores sobre o próximo álbum, que será editado este ano, e de livros que a marcaram. Das gravações inéditas que fez com Prince aos serões mais íntimos que organiza em Lisboa, Ana Moura falou da importância da partilha no seu desenvolvimento artístico, e admitiu: “Ando sempre à procura da minha matilha, e ando sempre a uivar para ver se nós nos juntamos”.

Regressa a Macau no próximo mês de Março para um concerto no âmbito do Festival Rota das Letras, quais são as suas expectativas?

Fui umas três vezes a Macau e recordo-me de ter sido muito bem-recebida e de ainda sentir muito a presença da cultura portuguesa, essencialmente foi isso. Mas obviamente que o contacto com a cultura chinesa também me atraiu muito. Uma das vezes em que estive em Macau foi num evento relacionado com os Jogos Olímpicos, organizado por chineses, em Macau. Recordo-me de ser uma organização incrível, em que fizemos três ensaios para o espectáculo, foi tudo muito bem organizado.

Isto foi na altura do lançamento do seu disco “Para além da saudade”, de 2007?

Exactamente, portanto, eu ainda não levei os meus últimos álbuns a Macau, daí o que eu vou apresentar. As expectactivas são grandes porque já há tanto tempo que não vou a Macau. Estou à espera há tanto tempo de regressar porque eu gostei imenso, estou sempre a falar aos meus músicos, e finalmente vai concretizar-se. Sempre fui muito bem-recebida e ainda não levei o meu último disco, portanto fico com boas expectativas.

Que músicos vai trazer a Macau?

Vou levar o trio tradicional de fado, guitarra portuguesa, baixo e viola, e depois, vou levar também bateria e teclados.

A inclusão de bateria e teclados é por causa das composições do seu novo álbum?

Sim, está relacionado ao novo álbum, onde adicionei outros elementos que não são habituais no fado, por isso é que eu agora levo esta formação.

Vai lançar o seu sétimo álbum este ano, pode revelar um pouco das novidades que irá apresentar nas novas composições?

Convidei um produtor que admiro muito que é o Larry Klein, para produzir o disco, e nós queríamos explorar caminhos diferentes. E é interessante sempre ouvir a perspectiva de quem não é português, como é que ouve a nossa música, e que roupagem é que poderia dar. E então o trabalho em estúdio de criação entre mim e ele foi fascinante. Fomos adicionando alguns instrumentos que não são muito habituais, como teclados e bateria. Amplificámos a guitarra portuguesa com amplificadores de guitarras eléctricas, fomos descobrindo assim, explorando novos sons e novas formas de ouvir os nossos instrumentos, que nós usamos habitualmente no fado. E essa é assim a maior diferença.

Em relação à temática das letras, como introduziu a sua emotividade em novas expressões musicais?

Os sentimentos acabam por ser os mesmos, só a forma de os viver é que vai sendo diferente ao longo da nossa vida. E as temáticas são bastante variadas, aliás, já tentei, em tempos, fazer discos mais conceptuais onde falasse apenas de um assunto, mas depois percebi que poderia ser um bocadinho limitador. Realmente, eu pelo menos, sou uma pessoa bastante emotiva, num dia só consigo chorar imenso e rir imenso (risos). Os meus discos são representativos dessa emotividade toda que representa a minha personalidade.

Apesar de ser fadista, tem a necessidade de procurar novas dimensões musicais em todos os discos que lança?

A minha zona de conforto nunca é no lugar onde eu sei que tudo está ok, ou seja, a minha zona de conforto é sempre experimentar uma coisa nova e desafiar-me e conhecer uma nova faceta minha, essa sim é a minha zona de conforto. O último disco já foi lançado há algum tempo (2015). Neste momento já gravei as bases do novo disco que está a ser neste momento produzido por um outro produtor. Todos os meus discos são diferentes, e isso faz-me sentir motivada e sentir que tenho ainda muita coisa por explorar e para conhecer-me a mim própria.

Uma das características do seu trabalho é que conseguiu desvincular-se desde muito cedo da imagem da fadista que canta a saudade, ou seja, conseguiu musicalizar outros sentimentos portugueses e pessoais que também têm uma vinculação à saudade. Como foi esse processo?

Eu conquistei uma liberdade enquanto mulher, uma independência que, mesmo estando nós nesta altura, em que vivem imensas mulheres a lutar por isso, ainda não é assim tão comum. E isso fez com que eu procurasse por exemplo parcerias com mulheres que escrevessem e que sentissem as coisas da forma como eu sinto. Essencialmente isso passou a ser também uma luta minha porque fazia parte da minha vida, ou seja, eu queria cantar coisas que espelhassem aquilo que eu era, e por isso é que para mim não fazia sentido cantar poemas onde eu me sentisse subjugada a uma imagem masculina e dominadora.

Este ano celebra-se o centenário do nascimento de Amália Rodrigues. Qual foi a influência dela na sua carreira?

É a minha maior referência, porque a Amália reúne as características de intérprete de excelência. Não só tinha uma voz incrível e com um espectro vocal extraordinário, mas não era só isso que fazia dela uma cantora de excelência, ou seja, era o timbre da voz dela, era a forma como ela usava a voz para expressar o que sentia, e todos aqueles registos que ela ia explorando, aqueles harmónios que ficavam a soar na voz dela, que são raríssimos, e, portanto, para mim é intérprete de excelência. E cantá-la e celebrá-la este ano, para mim, vai ser muito especial. Eu recorro muito à Amália, não só como referência de música, mas também como mentora.

Qual a sua ligação pessoal a Amália Rodrigues?

Sempre convivi muito com pessoas que estavam muito ligadas a ela, como por exemplo a Celeste Rodrigues, que faleceu há pouco tempo, que era a irmã da Amália. Nós cantávamos na mesma casa de fados e eu adorava a Celeste, dava-me muito bem com ela. O Jorge Fernando que também tocou com a Amália durante anos e anos. Todos eles me foram passando esta imagem da pessoa à parte da artista que a Amália era. E, hoje em dia, o sobrinho-neto dela, também somos muito amigos e ele toca guitarra portuguesa, é novíssimo, agora está a fazer tournée com a Madonna a tocar guitarra portuguesa. E todas estas histórias que estas pessoas que nos rodeiam vão passando fazem-me sentir sempre próxima dela e identificada. Eu sinto que tenho muitas características de personalidade semelhantes às da Amália, e eu recorro muito a Amália como se fosse mesmo uma deusa interior a que eu recorresse quando quero falar de coisas assim mais íntimas, e por isso ela é muito especial para mim.

Desde muito nova que participou em serões musicais da sua família, onde, inclusive, começou a cantar fado. Gosta desse tipo de círculos de partilha musical?

Sim, estou sempre a fazer isso, aliás, aqui em Lisboa, costumo fazer uns encontros em casa. Faço sempre por me reunir com outros seres pensantes, mesmo que não seja só da música, mas que seja das artes em geral, para que nos possamos contagiar. Sou muito agregadora, e adoro os resultados desses encontros, acabam sempre por fazer com que nós criemos juntos e eu acho isso importantíssimo na música. Estou a ler um livro que se chama “Mulheres que correm com os lobos”, e há uma frase que diz: “Aquele que não sabe uivar não encontrará a sua matilha”. É uma frase que me ficou porque eu ando sempre à procura da minha matilha, e ando sempre a uivar para ver se nós nos juntamos, é uma urgência minha constante.

Falou num livro que está a ler, vem tocar ao Festival Literário de Macau. Que livros a marcaram no sentido de os voltar a ler mais do que uma vez?

Mais do que uma vez? “O Livro dos Seres Imaginários”, do Jorge Luís Borges, já o li mais do que uma vez, é um livro assim a que eu recorro muitas vezes. Mas poderia mencionar mais alguns, talvez “As intermitências da morte”, de José Saramago.

Regressando à música, que influências teve para além da Amália Rodrigues?

Sempre fui influenciada por vários géneros de música porque o meu pai tocava viola, e era muito jovem e estava sempre a ouvir música, era muito comum, nos fins-de-semana o meu pai punha sempre um vinil a tocar e era muito diversificado o gosto dele. Ouvia-se desde bossa nova a fado, a música folclore, Fausto Bordalo Dias, Rolling Stones, ele contagiou-me dessa forma. E quando comecei a crescer, comecei também a descobrir outros géneros de música, e isso foi influenciando a minha forma de me expressar na música. Aliás, os meus dois últimos álbuns, todos os meus álbuns na verdade, são o reflexo disso.

Gosta de misturar géneros musicais?

Eu quero sempre adicionar qualquer coisa mais, estou sempre a querer explorar e misturar as coisas, e descobrir comunidades novas, embora seja tão difícil porque já toda a gente personalizou tanta coisa. Mas eu agora, por exemplo, acabei de lançar um single que não faz parte de nenhum álbum, mas foi um single que eu fiz em parceria com o Dj Branko e com Conan Osíris, e é um tema que está mesmo muito bem conseguido, estou extremamente feliz, saiu há dois dias. Que mistura electrónica, mas uma electrónica que tem também uma carga africana e, portanto, não posso dizer que seja afro house, acho que nem sequer tem nome, porque é mesmo representativo da nossa música, da nossa electrónica, que tem esta herança africana e depois com a melodia. A melodia foi composta por mim, que é uma melodia de fado e com a minha interpretação fadista, e depois com letra do Conan Osíris e com interpretação também do Conan Osíris que aparece ali a ‘rappar’, e ficou mesmo muito bem conseguida.

Fez referência aos Rolling Stones, uma banda com quem já tocou, assim como Prince. Qual o impacto destas colaborações na sua carreira?

Foi enorme. Tanto que, depois, eu e o Prince ficámos amigos, quer dizer, com o Mick Jagger também, mas o Prince fazia muitas ‘jams’ e convidava-me muitas vezes. Nessas ‘jams’ misturávamos vários géneros de música. Eu cantava e ele acompanhava com a guitarra eléctrica, os músicos dele acompanhavam-me também, que são músicos de funk, ou seja, isso também fez com que eu ganhasse o bichinho por estar sempre a misturar coisas. A influencia deles na minha carreira foi muito importante porque trouxeram-me uma segurança que eu ainda não tinha. Porque, de repente, ter músicos deste calibre a acharem que o timbre da minha voz é raro, é diferente, faz-me sentir especial e, na altura, eu ainda não tinha assim essa segurança, e eles foram importantíssimos para isso.

O Prince deixou milhares de gravações por publicar. Há a possibilidade de sair alguma gravação, quando a família dele autorizar, com a sua voz?

Há essa possibilidade, nós gravámos coisas. Agora não sei se sairá. Mas que existe, existe.

Mas considera que há alguma coisa que mereça ser editada?

Adorava, adorava. Aliás, no ano em que o Prince partiu, em Janeiro eu estava com ele lá. Ele faleceu em Abril mas em Janeiro eu estava em estúdio e gravamos uma música que eu adorava fazer.

Essa música nunca foi editada?

Não saiu, não…

Gosta de coleccionar discos?

Por acaso, a minha mais recente aquisição foram discos originais do Prince, não foi a colecção toda, mas foram imensos discos mesmo, que eu consegui arranjar originais. Estou super contente porque já andava a tentar fazer assim uma colecção à séria dele mas com edições originais. Tenho assim umas quantas relíquias. Por exemplo, há uns tempos encontrei um vinil assinado pela Lucília do Carmo. Tenho assim umas quantas edições limitadas, mesmo dos Rolling Stones também.

E que género de música gosta de ouvir para além de fado?

Hoje em dia ouço vários géneros de música, estou sempre a fazer por descobrir coisas novas, mas eu ouço muito o James Blake, ouço o Kendrick Lamar, sei lá, agora estou a ouvir também ADB, que é uma recente descoberta e de que gosto muito também. Eu tenho gostos muito variados mesmo

Ao longo da sua carreira já actuou em diversos países de todos os continentes. Qual é a sensação de cantar para plateias que não entendem a língua portuguesa?

É superinteressante porque nós conseguimos perceber a personalidade de outras culturas, dos países que visitamos, através da forma como eles se manifestam ao longo do concerto. É muito interessante, por exemplo, quando vou ao México é muito comum os mexicanos cantarem e dizerem o ‘ai, ai, ai!’. Como se fosse alguma coisa, é muito engraçado. E depois, por exemplo, no Norte da Europa, há povos assim um bocadinho mais tímidos, mas depois no final do concerto não nos deixam sair de palco, sempre a pedir mais. São formas de expressar diferente. As pessoas, mesmo não entendendo a letra, conseguem senti-la, e eu acho que esse é o maior poder da música.

Nas suas actuações é costume dançar ao som da música, uma prática pouco comum no fado. A música toma conta de si, ao vivo?

Gosto de sentir a vibração das colunas a baterem no meu próprio corpo. Sim, eu adoro a forma como a música me transforma, e a dança faz parte disso, sem dúvida.

Este ano lançou a sua primeira colecção de jóias, qual o seu fascínio por jóias?

Desde miúda que observo a minha mãe e a minha avó sempre a usarem as suas jóias, e a minha mãe a transformar muitas vezes as próprias jóias ao ir muitas vezes às joalharias e transformá-las. Nós associávamos essas transformações a momentos especiais, e dávamos simbologia às próprias jóias. E eu habituei-me a isso, por exemplo, a minha mãe, mesmo que não saísse de casa, punha sempre jóias e a minha avó igualmente. E aquilo para mim era sempre um motivo de, não era vaidade, mas era um gosto por si próprio que eu achava muito importante nós valorizarmos. E agora tive esta oportunidade, fizeram-me este convite para eu dar a cara a uma colecção e eu disse que só daria a cara se fosse eu a desenhar as jóias. E nem sequer sabia bem se conseguiria concretizar como deve ser, mas adorei o resultado.

Acha que as jóias são uma componente muito importante nas fadistas, ou pelo menos na tradição das fadistas, como o xaile negro?

Hoje em dia há fadistas que nem sequer usam xaile, e outras que nem sequer usam jóias, eu acho que cada um deve procurar aquilo que faz mais sentido para si próprio. Eu adoro xailes, como jóias, e adoro principalmente a joalharia tradicional portuguesa, sou mesmo fascinada, aliás, todos os elementos que eu uso são inspirados na joalharia tradicional.