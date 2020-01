Vinte milhões de máscaras a caminho de Macau, mas só os residentes têm direito

Depois de se ter confirmado o primeiro caso de pneumonia de Wuhan em Macau, as máscaras esgotaram na maioria das farmácias da cidade. Ontem à tarde, o Governo descansou os residentes, dizendo que estão 20 milhões a caminho das farmácias convencionadas. Mas só os residentes é que podem ficar descansados, porque o acesso dos restantes cidadãos às máscaras está vedado.

André Vinagre*

Foi detectado o primeiro caso da pneumonia de Wuhan em Macau e, por isso, os cidadãos correram às farmácias à procura de uma máscara que os protegesse do novo tipo de coronavírus. O PONTO FINAL esteve ontem em 11 farmácias do centro de Macau e, em dez delas, as máscaras estavam esgotadas. Na conferência de imprensa da tarde de ontem, os Serviços de Saúde quiseram deixar os residentes descansados, mas só os residentes: Encomendaram 20 milhões de máscaras para serem vendidas nas 50 farmácias comunitárias de Macau – aquelas que têm uma convenção com os Serviços de Saúde -, mas, para serem compradas, é necessário apresentar o Bilhete de Identidade de Residente (BIR). Os não-residentes ficam excluídos.

Numa amostra de 11 farmácias em algumas das ruas mais movimentadas de Macau, o PONTO FINAL encontrou máscaras à venda em apenas uma. Depois das 15 horas de ontem, no Largo do Senado – e mesmo com grande parte dos turistas na zona a usarem máscara de protecção -, a Pharmácia Popular, a Wan Tung, a Watson e a farmácia Heng Tat já tinham as máscaras esgotadas. Mais à frente, na Rua dos Mercadores, o cenário era idêntico: Também já não havia nas farmácias Seng Heng, Qualipharm, Tsan Heng e Kin On. Na Travessa do Mastro, a Farmácia Pou Va tinha uma inscrição à porta a avisar isso mesmo: “Já não há máscaras”. Na farmácia Alpha, da Rua da Palha, também já não havia sinal de máscaras. A única que ainda não tinha esgotado o stock era a Chi Pok, da Rua de Cinco de Outubro. O PONTO FINAL também passou pela Clínica da Caritas, na Rua da Caldeira, onde ainda havia máscaras, mas apenas para serem usadas pelos pacientes.

Durante a tarde de ontem, também o portal Exmoo dava conta de que eram muitas as farmácias em que as máscaras já tinham esgotado. O site indicava que, logo após a divulgação da notícia de que havia uma pessoa infectada com o novo coronavírus em Macau, muitos cidadãos foram comprar máscaras de protecção, o que fez com que esgotassem rapidamente. Além disso, segundo a Exmoo, chegaram a registar-se várias filas à porta de farmácias para a comprar as máscaras. A maioria das farmácias que o PONTO FINAL visitou, cujo stock já tinha esgotado, também indicaram que as máscaras tinham sido todas vendidas durante o dia de ontem.

VINTE MILHÕES DE MÁSCARAS SÓ PARA RESIDENTES

“Há 20 milhões de máscaras a chegar a Macau antes do Ano Novo Chinês”, anunciou ontem, na conferência de imprensa do Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus, o director dos Serviços de Saúde, Lei Chin Ion. Porém, não há máscaras para todos os que vivem em Macau: “A máscara vai ser fornecida conforme a apresentação do BIR. Aqueles que têm bilhete de identidade de Macau podem adquirir máscara nas farmácias comunitárias através de documento de identificação de Macau”. Além disso, cada residente só vai poder comprar dez máscaras para dez dias, já que o uso aconselhado é de uma máscara por dia, explicaram os responsáveis na conferência de imprensa.

Os responsáveis dos Serviços de Saúde notaram que, das 249 farmácias de Macau, 54% ainda têm stock de máscaras. “Nos últimos dois dias, as pessoas compraram muitas máscaras e, dos oito fornecedores, apenas um tem 150 mil máscaras em stock. Outros fornecedores já não têm stock de máscaras”, confirmou Lei Chin Ion.

O responsável disse esperar que, já a partir de hoje, as máscaras estejam disponíveis nas farmácias convencionadas. “Espero que amanhã ou depois de amanhã possam estar à venda as máscaras. Há 50 e tal farmácias comunitárias que vão fornecer estas máscaras”.

Sobre a exclusividade concedida aos residentes de Macau na compra destas máscaras, Lam Chong, chefe do Centro de Prevenção e Controlo de Doenças, explicou: “É para garantir o fornecimento de máscaras, é um mecanismo para garantir o fornecimento de máscaras. As máscaras são adquiridas pelos Serviços de Saúde e são colocadas no mercado através de farmácias comunitárias. São fornecidos prioritariamente aos residentes locais de Macau”. Mas, para Lam Chong, isto “não tem nada a ver com uma limitação”, é apenas “para assegurar a compra de máscaras para os residentes de Macau”.

Lei Chin Ion insistiu que “os Serviços de Saúde têm a responsabilidade de garantir o fornecimento suficiente aos residentes locais de Macau”. Segundo a explicação do governante, os não-residentes não vão deixar de ter acesso às máscaras, isto porque, com a injecção de máscaras nas farmácias convencionadas, os residentes vão servir-se destas, deixando as restantes do mercado livres para que os outros cidadãos as possam comprar. “O público pode comprar no mercado à vontade”, garantiu.

Os responsáveis deixaram ainda claro que a máscara não é a única medida de protecção. “É uma das medidas, mas não é a mais importante”. Os Serviços de Saúde indicaram que, mais importante ainda, é a higiene pessoal, lavar as mãos e a cara.

Na mesma conferência de imprensa, os Serviços de Saúde assumiram desconhecer o caso de pneumonia de Wuhan diagnosticado em Hong Kong e desvalorizaram: “Não recebemos oficialmente [informações sobre] o caso de Hong Kong, mesmo que haja, é só um caso importado, tal como o caso de Macau. Não quer dizer que o vírus se vá espalhar em Hong Kong. Tal como na Tailândia, Japão e Estados Unidos. Não quer dizer que a situação já esteja espalhada”. Os responsáveis admitiram ainda desconhecer o número de turistas de Wuhan que Macau recebe.

Na conferência de imprensa da manhã de ontem, onde esteve presente a secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, Elsie Ao Ieong, foi indicado que os trabalhadores da linha da frente deveriam usar máscara, tanto nos serviços públicos, como nos casinos, por exemplo. Os trabalhadores dos casinos são mesmo obrigados a usar máscara: “Todos os trabalhadores dos casinos devem usar a máscara. É o que diz a lei no tratamento de doenças transmissíveis”. A intenção é, explicou a secretária, “proteger a saúde dos nossos trabalhadores e a saúde dos clientes”. Na altura, os responsáveis diziam que, se necessário, o stock seria reforçado.

PREÇOS DAS MÁSCARAS EM ALTA

Só uma das 11 farmácias visitadas pelo PONTO FINAL é que assumiu ter aumentado os preços das máscaras, de uma pataca para duas. Isto porque, explicaram, também os retalhistas as estão a vender mais caro.

De acordo com um comunicado oficial divulgado na noite de ontem pelo Conselho de Consumidores e pela Direcção dos Serviços de Economia (DSE), as autoridades receberam 21 alertas através do telefone de pessoas que denunciaram que não conseguiram adquirir máscaras e que suspeitavam que o preço tinha aumentado.

A DSE inspeccionou vários estabelecimentos de venda a retalho. Nesta inspecção foi verificada a falta de máscaras em alguns estabelecimentos de venda a retalho e, segundo as autoridades, devendo-se principalmente ao surgimento da grande procura no mercado, o que fez com que a oferta não correspondesse à procura. Foi ainda revelado nesta inspecção que houve um aumento dos preços das máscaras vendidas em alguns estabelecimentos comerciais.

No mesmo comunicado, os organismos do Governo reiteram que “a quantidade de máscaras adquiridas pelos Serviços de Saúde é suficiente” e aproveitam para apelar a que as máscaras sejam compradas “de forma racional consoante as suas necessidades reais”.

*Com Miguel Fan

Ho reuniu-se com perito em doenças infecciosas

O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, reuniu-se ontem com o chefe de equipa de peritos em doenças infecciosas da Comissão Nacional de Saúde da China e académico do Instituto de Engenharia da China, Zhong Nanshan, para receber conselhos sobre as medidas de prevenção e controlo contra o novo tipo de coronavírus, esperando definir, de forma rigorosa, as estratégias para o desenvolvimento das acções de prevenção e controlo durante o Ano Novo Lunar em Macau.

Ho Iat Seng afirmou que o Governo da RAEM está altamente atento à epidemia causada pelo novo tipo de coronavírus, tendo criado um novo centro de coordenação interdepartamental de contingência.

Zhong Nanshan indicou que todas as informações do País sobre o surto do novo tipo de coronavírus são abertas e transparentes, sendo divulgadas ao público o mais rápido possível. O perito apontou ainda que, para além de ser uma cidade com maior densidade populacional e com muitos hotéis e casinos, Macau vai receber um número considerável de turistas durante o Ano Novo Lunar. Assim, sugeriu que Macau reforce a colaboração com a Província de Guangdong para evitar a importação de“super-propagador (super-spreader)” e para combaterem, conjuntamente, a propagação da doença. Simultaneamente, acredita que é preciso reforçar as medidas de protecção do hospital e dos profissionais de saúde, de modo a garantir a sua segurança.

Segundo a Comissão de Saúde da Província de Guangdong, foram confirmados naquela região mais nove casos do novo tipo de coronavírus, entre eles dois originários de Guangzhou, e um outro caso suspeito que está a ser examinado.

A Comissão de Saúde da Província de Guangdong afirmou que os nove casos novos tiveram origem em Guangzhou, Shenzhen, Foshan e Shaoguan. Entre eles, sete pacientes tinham viajado por Hubei ou vivido na província. Dois casos são considerados graves, e estão internados em isolamento nas organizações de saúde do local (Hubei). Até agora, foram confirmados 26 casos de pneumonia naquela região.

J.C.M.

Presidente taiwanesa pede à China transparência sobre novo vírus

A Presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, pediu ontem às autoridades chinesas que divulguem toda a informação sobre o surto de uma nova pneumonia viral e que trabalhem com Taipé para conter a propagação. “Quero especialmente pedir à China, como país membro da comunidade internacional, que cumpra as suas responsabilidades e seja transparente sobre os desenvolvimentos do surto, e que compartilhe informações precisas com Taiwan”, afirmou Tsai, em conferência de imprensa.

Um grande número de taiwaneses viaja e vive na China, onde o número de vítimas mortais de um novo tipo de pneumonia originário do centro do país subiu ontem para 17, enquanto o número total de infectados superou os 550. No entanto, por insistência de Pequim, Taiwan não é membro da Organização Mundial da Saúde e não pode participar de nenhuma das reuniões daquela organização.

O Centro de Controlo de Doenças de Taiwan revelou anteriormente que foi notificado, no dia 15 de Janeiro, pela sua contraparte chinesa, sobre o surto. O órgão também enviou dois especialistas a Wuhan para visitar unidades de saúde, visando compreender melhor a doença.

A ilha, que funciona como um Estado soberano, apesar de Pequim a considerar uma província chinesa e defender a reunificação, confirmou já um caso de infecção com o vírus. Trata-se de uma empresária, que reside em Taiwan, mas que voltou recentemente de uma viagem a Wuhan, a cidade no centro da China de onde a doença é originária.

“Partilhar informação também é importante para a saúde da população chinesa e Pequim não deve colocar questões políticas acima da protecção do seu próprio povo”, apontou Tsai. “Quero reiterar que Taiwan é membro da sociedade internacional. Os seus 23 milhões de habitantes, como as pessoas de todos os cantos do mundo, estão a enfrentar uma ameaça à sua saúde”, afirmou.

Em Pequim, o porta-voz do ministério chinês dos Negócios Estrangeiros Geng Shuang disse que os especialistas de Taiwan visitaram Wuhan a pedido de Taipé, entre os dias 13 e 14 de Janeiro, e mantiveram trocas com os colegas locais. “Ninguém se preocupa mais com o bem-estar dos compatriotas de Taiwan do que o Governo Central chinês”, defendeu Geng.

Presidente de Wuhan quer cidade fechada ao exterior

O presidente da Câmara de Wuhan, na província de Hubei, Zhou Xianwang, pediu que não se viaje de e para a cidade, para assim ajudar a combater o actual surto de pneumonia. Zhou Xianwang afirmou, durante uma entrevista à CCTV, na passada terça-feira, que reduzir o fluxo de pessoas também diminuirá a possibilidade do vírus se espalhar e aliviará a pressão sobre os esforços de prevenção e controlo de doenças. Wuhan montou um centro de prevenção e controle para combater o surto na segunda-feira. Liderado por Zhou, o centro coordena oito unidades de missão compostas por autoridades envolvidas na gestão de emergências, transporte, regulamentação de mercado, tratamento médico e controle e prevenção de epidemias. A cidade vai reforçar as medidas para examinar os passageiros nos aeroportos, estações de comboio, autocarros e portos, além de reduzir ou cancelar todas os grandes eventos desnecessários.

J.C.M.